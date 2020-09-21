Обложка дня

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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
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Минобороны рапортует о победе над дедовщиной. «Новая» разбиралась, как обстоят дела на самом деле
«Новая газета»редакция
В августе, на круглом столе форума «Армия-2020», замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренили такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство». По словам Картаполова, в Вооруженных силах выбрано правильное направление совместных действий по наведению уставного порядка. «[Это] в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил», — рассказал чиновник.
А в октябре прошлого года страну потряс инцидент в воинской части в Забайкалье: рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. На допросе он объяснил произошедшее унижениями и вымогательством денег со стороны сослуживцев: накануне расстрела офицеры, по словам рядового, обещали после караула опустить его головой в унитаз.
«Новая» изучила данные судебных приговоров по статьям о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, поговорила со срочниками и пришла в выводу: под регулярными публичными объявлениями об успехах в российской армии скрывается желание Минобороны абстрагироваться от новых проблем.
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