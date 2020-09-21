Обложка дня

Так сегодня выглядит свежий номер «Новой газеты»

В августе, на круглом столе форума «Армия-2020», замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренили такие понятия как «дедовщина» и «казарменное хулиганство». По словам Картаполова, в Вооруженных силах выбрано правильное направление совместных действий по наведению уставного порядка. «[Это] в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил», — рассказал чиновник.

А в октябре прошлого года страну потряс инцидент в воинской части в Забайкалье: рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь человек. На допросе он объяснил произошедшее унижениями и вымогательством денег со стороны сослуживцев: накануне расстрела офицеры, по словам рядового, обещали после караула опустить его головой в унитаз.

«Новая» изучила данные судебных приговоров по статьям о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, поговорила со срочниками и пришла в выводу: под регулярными публичными объявлениями об успехах в российской армии скрывается желание Минобороны абстрагироваться от новых проблем.