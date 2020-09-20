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№ 102 от 18 сентября 2020

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Подкаст «Что Нового?»

Вторая волна коронавируса — какой она будет?

Общество3

Надежда ЮроваЯрослав АшихминНикита Кондратьев«Новая газета»

3
 

Недавно Сергей Собянин посоветовал москвичам продолжить соблюдать режим удаленной работы. Означает ли это приближающуюся вторую волну коронавируса и скорый локдаун?

Обсудили в свежем выпуске подкаста «Что нового» с дежурным врачом «Новой» Ярославом Ашихминым и выпускающим редактором сайта «Новой» Никитой Кондратьевым, как с ростом заболеваемости справляются во всем мире и чего следует ждать россиянам.

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Теги:
вторая волна, собянин, пандемия, коронавирус, подкаст

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