Подкаст «Что Нового?»

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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Надежда ЮроваЯрослав АшихминНикита Кондратьев«Новая газета»
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Недавно Сергей Собянин посоветовал москвичам продолжить соблюдать режим удаленной работы. Означает ли это приближающуюся вторую волну коронавируса и скорый локдаун?
Обсудили в свежем выпуске подкаста «Что нового» с дежурным врачом «Новой» Ярославом Ашихминым и выпускающим редактором сайта «Новой» Никитой Кондратьевым, как с ростом заболеваемости справляются во всем мире и чего следует ждать россиянам.
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Теги:вторая волна, собянин, пандемия, коронавирус, подкаст
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