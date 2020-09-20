«Когда артист начинает выступление, котлеты и вилки молчат»

18 сентября, на Воскресенской набережной, 16, прошла пресс-конференция к открытию петербургского филиала легендарного столичного бард-клуба «Гнездо глухаря». Мероприятие в форме концерта-презентации началось с джазовой музыки и фуршета.

«Бардовская песня — это поющаяся поэзия, она всегда отличалась своей духовностью, — поприветствовал собравшихся основатель клуба и президент культурного фонда«Гнездо глухаря» Александр Ермилов. — Санкт-Петербург — это город, который в этом отношении пример для всей России, и традиции, которые поддерживались здесь многие столетия обязательно отразятся в клубе».

На концерте-презентации петербургского клуба «Гнездо глухаря». Фото: Вера Шубина / для «Новой»

Появление филиала в городе на Неве стало для Ермилова с единомышленниками своеобразным подарком на 25-летие московского клуба. Петербургское «Гнездо глухаря» должно было распахнуть свои двери еще 28 марта, но все планы нарушила пандемия. Теперь церемонию открытия запланировали на 3-е октября.

«Мы предполагаем, что в первый месяц будем делать три-четыре концерта в неделю, — поделился планами арт-директор клуба Павел Гарасько. — Потом, так же, как и в Москве, концерты будут проходить каждый день, а в выходные — два раза в день, днем и вечером».

Фото: Вера Шубина / для «Новой»

По словам Герасько, периодически в клубе будут проводиться мероприятия со свободным входом — презентации книг и встречи с писателями, однако на большинство событий вход будет по билетам, стоимость которых начнется от 800 рублей. В числе ближайших планов: выступления музыкального коллектива «Песни нашего века», бардов Леонида Сергеева и Андрея Косинского, певицы Виктории Черенцовой и других. Полную программу можно посмотреть на сайте клуба.

Кстати, «Гнездо глухаря» — это не только клуб авторской песни, но и ресторан с русской и европейской кухнями. По мнению создателей «Гнезда», одно другому совершенно не мешает:

«Когда собираются люди, которые знают и любят бардовские песни, теряется разница, слушаете ли вы Окуджаву у костра, или же в прекрасном помещении, — отметил автор-исполнитель Леонид Сергеев. — Часто возникает вопрос: зачем столы и еда, это все-таки искусство и поэзия, но, когда артист начинает выступление, котлеты и вилки молчат. Дело в атмосфере: у нас здесь главенствуют откровенность и искренность».

Елизавета Чернова — специально для «Новой»