Как Москва добирала мундепов

Избирательный участок №524 в Москве. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Единый день голосования вызвал много споров и даже конфликтов внутри оппозиции. Шла заочная дискуссия по «Умному голосованию», участником которой стали Леонид Волков и Максим Кац. Два главных вопроса, который задавала себе оппозиция: сможет ли «УмГ» Алексея Навального разгромить «Единую Россию», и будут ли вторые туры на губернаторских выборах.

В это же время в Москве прошли муниципальные довыборы в районах Бабушкинский и Марьино. Явка на выборах в мундепы в Москве составила 22,6%, что почти на процент превышает явку на выборах в МГД в 2019-м. Битва велась за два мандата в каждом округе. В Бабушкинском была «мясорубка» из оппозиционных кандидатов, единороссов и парламентских партий. В Марьине кандидатов было меньше, против них использовался сильный административный и уличный (грубая сила, запугивание) ресурс. В обоих районах победили самовыдвиженцы, поддержанные партией «Единая Россия».

До статуса зарегистрированных кандидатов в Бабушкинском дошли 15 кандидатов, в Марьине — 11. Во время подписной кампании за выдвижение несколько оппозиционных самовыдвиженцев сошли с гонки за мандат. Большинство из-за административных преград.

Но препятствия, чинимые администрацией, не привели их к принципу «каждый сам за себя».

Так экс-кандидат в одном из районов Мария Ротарь помогала штабу Дмитрия Борунова и Даниила Егармина наблюдать на выборах. Да и обе кампании в Марьине и Бабушкинском сопровождались без публичной критики друг друга со стороны оппозиционных команд. А их в Бабушкинском было несколько:

Мария Немцова и Максим Плетнев («Горпроекты»);

Дмитрий Борунов и Даниил Егармин (самовыдвиженцы);

Анна Барвашова («Яблоко»);

Елена Булгакова и Никитин Игорь (КПРФ).

Выборы в обоих районах не обошлись без скандалов: на куб и волонтера кандидата в Марьине Станислава Топоркова (ЛПР, «Команда Жукова», «Горпроекты») напали неизвестные. Баннер куба был порезан ножом. А у кандидатов в Бабушкинском то вытаскивали печатную агитацию из почтовых ящиков, то полиция мешала установке куба и раздаче «Газеты без Путина» Марии Немцовой и Максима Плетнева.

Против кандидата в Марьине от «Горпроектов» использовали грязную политтехнологию — спойлерство. Так, у Смирнова Сергея Николаевича («Горпроекты») в округе избирался почти полный однофамилец Смирнов Сергей Михайлович, который перетянул существенную часть его голосов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Не обошлось и без «новой классики» — досрочного и электронного голосования. Результаты последнего говорят сами за себя. Лучшие результаты по ЭГ в обоих районах получили кандидаты, поддержанные «Единой Россией».

ЭГ в Бабушкинском: Киселева Лидия (поддержка «ЕР») — 726 голосов, Лифанцев Илья (поддержка «ЕР») — 694 голоса. Булгакова Анна (КПРФ) — 227 голосов.

ЭГ в Марьине: Галина Андреева (поддержка «ЕР») — 1928 голосов, Антон Архицкий (поддержка «ЕР») — 955 голосов. Смирнов Сергей Николаевич («Горпроекты») — 290.

Явка на электронном голосовании в Марьине составила 92,26%, в Бабушкинском — 89,4%. Досрочное голосование в Бабушкинском составило 255 человек. В Марьине — 246.

У оппозиции не получилось победить в этих районах. Причем ни на муниципальных выборах в 2017 году, ни в 2020-м. Причин тому может быть несколько. Во-первых, административные препятствия скосили часть кандидатов, которые могли претендовать на место в пятерке лучших. Во-вторых,

«эффект Хабаровска» в Москве не сработал, и политическая повестка на довыборах, которые по факту шли один месяц, не успела раскачать электорат.

В-третьих, большое количество оппозиционных кандидатов оттягивали друг от друга голоса и не попадали в электорат единороссов. В-четвёртых, административный ресурс работает. Досрочное голосование работает, электронное голосование работает. Но не в пользу оппозиционных политиков. Перебить его можно только высокой явкой, а для этого нужна политизация, которой так и не случилось. Слишком мало времени на раскачку, слишком много кандидатов.

Впрочем, впереди выборы в Государственную думу, к которой оппозиция уже начала готовиться, а некоторые кандидаты заранее объявили об участии в предвыборной гонке. И если ГД — это второй шанс, то третий — муниципальные выборы по всей Москве в 2022 году, где возможно повторение успеха оппозиционных кандидатов 2017 года. Выборы в Государственную думу точно раскачают, политизируют и выведут из спячки московского избирателя.