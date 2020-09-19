Баллада о Шнобеле

Шнобелевскую премию 2020 года получили Жаир Болсонару, Борис Джонсон, Нарендра Моди, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов — «за то, что они, используя ситуацию с пандемией COVID-19, доказали, что политики влияют на жизнь и смерть в значительно большей степени, чем ученые и врачи». Из газет

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

О нашем времени грустя —

Как страшно, как смешно было! —

Потомки спросят век спустя

О главной тайне Шнобеля.

Кто был тот Шнобель, в честь кого

В финале года жесткого

Голосовало большинство

За награжденье Джонсона,

За Трампа с Путиным В. В. —

Гигантов, скажем льстивей,

Что в Вашингтоне и Москве

Являли близость стилей;

За мудрого Гурбангулы

И миротворца Моди,

Что явно были не орлы,

Однако были в моде;

Турецкий лидер Эрдоган

С Обрадором* на пару,

И белорусский хулиган,

И гордый Болсонару!

Потомок робко спросит мать:

Что их могло объединять,

И кто был этот Шнобель,

Что в приснопамятном году

Собрал их всех в одном ряду

И премии сподобил?

Был прежде Нобель знаменит,

Но все забыли Нобеля:

Хоть он придумал динамит,

Но это так давно было!

Забыт и Шнобель, что вручал

(Хотя и был невидимым)

Награды физикам, врачам

И сверхдержавным лидерам.

Так кем он был? Ответа ждем:

Ученым?

Медиком?

Вождем?

Он был политиком мечты,

Героем в высшем роде,

Коль совмещал в себе черты

Обрадора и Моди,

И Трампа с бредом в голове

С прическою пижонскою,

И даже Путина В. В.,

Что был не ровня Джонсону?

Тогда, в столетии ином,

Легенда сложится о нем,

О достославном Шнобеле, —

Всемирной славой он гремел,

Стальные яйца он имел,

Он был отважен, честен, смел,

Но мы его угробили.

Он был красив, он был богат,

Но занимался странным:

Он мир хотел вернуть назад,

К титанам и тиранам.

Был этот замысел нелеп,

Сверхсложен, грандиозен,

Ему во всем мешал Госдеп,

Но помогала сила скреп,

Попса, просящая на хлеб,

Пригожин и Рогозин.

Он либералам возражал,

Неутомимый Шнобель,

Он федералов обожал,

А педералов гнобил,

Он был титан, герой поэм,

Гигант в античном вкусе,

Он ненавидел BLM

И баб хватал за Pussy,

Все провокаторы земли,

От Берна до Вилюя,

Его валили как могли,

Цинично маршируя,

Ему вредили всей толпой

Разнузданные нытики —

От демагогии тупой

До уличной политики;

Но Шнобель был честнее их,

Он был мужик,

И силовик,

Боец, покрытый славой,

Он перевел борьбу в партер,

Он возрождал СССР,

Он был богач, миллиардер,

Он белый был и правый!

Он нагибал и капитал,

И кино-звездо-братию,

Он вообще в гробу видал

Всю вашу демократию,

Реднеки любят вспоминать

Его крутые шутки!

Он развернуть собрался вспять

Историю…

Но дудки.

Был двадцать первый век суров —

Век шнобелевских премий,

Эпоха жуликов, воров,

Священных, так сказать, коров,

Войны полов, войны миров,

Ковидных эпидемий.

То было время громких смут,

Давно упрятанных под спуд;

Оно затронуло Бейрут,

Андорру и Эстонию…

Уже казалось, вот возьмут —

И повернут историю!

Но повернуть ее никто

Пока еще не в силе,

И лет прошло каких-то сто —

И Шнобеля забыли!

Хоть был он грозный великан,

Оплот последних могикан,

Неукротимый хулиган,

Неутомимый кобель,

Кумир врунишек и ловчил,

Он всех подмял — но опочил,

И от народа получил

В свой колоссальный шнобель.

О славься, доблестный герой!

Далекой, бурною порой

Он строил справедливый строй

Без горя и печали,

Его отвергло большинство,

Но мы припомнили его,

И призом Дарвина его

Посмертно увенчали.

* Автор знает, что ударение падает на последний слог, но иначе не лезет в ямб