Проще, чем отнять поправку у ребенка

Если помните, то новую редакцию Конституции в нашей стране принимали из-за заботы о детях. «Обнуление» президентских сроков упаковали в сахарную вату из социальных обязательств государства — не отличающихся, впрочем, особой конкретностью. Так, в ст. 67.1 п.4 новой редакции Конституции теперь записано, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Читаешь, и холодок пробегает по спине: мы же знаем, как наша государственная политика устроена в других сферах, например, применительно к выборам или выстраиванию добрососедских отношений с соседними странами. А тут прямо таки будет «главный приоритет» — жалко детей.

Пришел сентябрь, все обнулилось, выборы тоже проведены, так что можно, наконец, вскрывать карты. Прояснилось, как будет выглядеть главный приоритет. Напомню, в июне накануне «исторического триумфа» президент Путин в одном своем выступлении решал сразу несколько проблем.

Во-первых, предложил символически поднять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% — при условии, что облагаемая сумма превышает 5 млн рублей в год. То есть ввел долгожданный налог на богатых — именно о нем говорили популисты всех уровней начиная с налоговой реформы начала нулевых (проведенной тоже правительством Путина). Во-вторых, чтобы никто не посмел возмущаться, президент заявил тогда, что вырученные средства пойдут на помощь детям, страдающим орфанными (редкими) заболеваниями. Лечение таких детей стоит дорого, а массовая система здравоохранения с ними не справляется.

Вот и надо, мол, заставить богатых делиться, ведь «дети — главный приоритет».

В редакции «Новой» к идее повышения налогов в коррумпированном государстве относятся с некоторым скепсисом, но если это помогло бы кого-то спасти, то пускай. Очень уж хотелось поверить в конструкцию, в которой власть, наконец, выполняет свои обязательства перед всеми семьями и не заставляет людей собирать миллионы ради выживания своего ребенка. Хотя мы и понимаем, что когда государство символически отказалось от плоской шкалы налогообложения, дальше ему будет проще увеличивать бремя для среднего класса, остатки которого еще пытались бороться в России за достойное существование. Вырученные же деньги — как показывают и нынешние события — пойдут отнюдь не на наполнение карманов нуждающихся. И даже не на спасение детских жизней.

Сумма от повышения НДФЛ в бюджет должна поступить относительно небольшая — около 60 млрд рублей в год, но как раз для редких заболеваний она стала бы критической, потому что сейчас государство тратит на лекарства для них 56 млрд в год, и этого катастрофически не хватает.

«Обнуление» Конституции и пропагандистская подготовка к этому процессу должны были бы обернуться удвоением числа спасенных детей.

Однако, по данным РБК, из-за начавшегося секвестра (результата не только коронавируса, но и мудрой внешней политики) на программу закупки редких лекарств в ближайшие три года будет потрачено на 19 млрд рублей меньше. Конечно, Минздрав это отрицает, в ведомстве утверждают, что на 2021 год на закупку лекарств выделено 64,5 млрд рублей — «средства в полном объеме». Однако даже это опровержение показывает, что никаких денег от повышения НДФЛ для богатых российские дети не дождутся. Скидывались на детей, а потратят уже без специального уведомления и на неотложные нужды.

Что же это за нужды? Что действительно является «главным приоритетом государственной политики» уже в самом позитивном, золотом смысле слова?

Или, если спросить жестче, кто заберет себе деньги, которые могли бы спасти жизни детей?

Ответить не сложно. 112 млрд рублей уже получил от российских властей Александр Лукашенко, который, очевидно, потратит эти средства на покупку новой униформы для своих головорезов — взамен той, что была испачкана кровью. Затем, на 9 млрд, до 27,3 млрд рублей, увеличивается бюджет телеканала RT, на 6 млрд — бюджет Первого канала.

На пропаганду у российского государства находятся деньги, несмотря на шестилетнюю агонию отечественной экономики. Разумеется, пропаганда и успокоит граждан, и постарается их накормить — тут особенно пригодится телеведущий Артем Шейнин с его уникальным творческим методом.

Чем длиннее будут ток-шоу о том, как все плохо в Украине, тем чаще в эфир можно будет давать бегущую строку с просьбой скинуться всем миром на спасение больного ребенка.