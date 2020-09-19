Сталину полегчало

Стивен Коэн в редакции «Новой газеты»

У Стивена Коэна был рак. Он и его семья во главе с прекрасной Кэтрин Ванден Хевел боролись с болезнью, и до последних дней у них и у нас была надежда.

Катрина и Стив вместе изучали Союз. Рукописи многих историков стали известны благодаря их смелой работе. Это Стивен, преодолевая немыслимые барьеры, познакомился с вдовой Бухарина Анной Михайловной Лариной — и его книга стала для советских студентов настоящим открытием и противоядием от диктатуры.

Он дружил (и абсолютно бескорыстно, в отличие от нынешних политологов) со многими государственными людьми России, но неустанно издавал книги о сталинизме, и самую трогательную из них — как зэки возвращались из лагерей. Редакция выложит ее в открытый доступ.

Катрина Ванден Хевел и Стив Коэн. Фото: «Новая газета»

Мы были друзьями, оппонентами и, конечно, собутыльниками — его ядовитые реплики обладали эстетическим достоинством аристократической полемики. Он любил бывать у нас, любил Москву, а мы любили его манеру вежливо разбивать аргументы и рассматривать их осколки в длинных пальцах бывшего баскетболиста.

Он сделал почти все, что хотел, а нам и Кате недодал.

Его редакция.

P.S. Болел Стив за московский футбольный клуб «Чертаново». Его внук Бухарина возглавляет...