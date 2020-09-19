Партизан-фест в Москве

В концерте примут участие: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведет концерт Татьяна Фельгенгауэр («Эхо Москвы»).

Из заявления музыкантов

«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой.

Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест, за то, что требовали законности от своего правительства. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!»