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Протесты в Беларуси, день 41: Лукашенко закрывает западные границы

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№ 102 от 18 сентября 2020

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Партизан-фест в Москве

28 сентября московские музыканты дадут благотворительный концерт в поддержку протестующих белорусов

Культура11

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В концерте примут участие: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведет концерт Татьяна Фельгенгауэр («Эхо Москвы»).

Из заявления музыкантов

«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой.

Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест, за то, что требовали законности от своего правительства. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!»

Приходите на концерт, смотрите трансляцию на сайте «Новой».
Все средства от продажи билетов и донаты будут направлены в фонд Belarus Solidarity Foundation и пойдут на финансовую помощь семьям репрессированных.

28 сентября, клуб Live Stars, Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2. Начало в 19.00.  

Теги:
репрессии, помощь, беларусь, протесты, концерт, афиша

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