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№ 102 от 18 сентября 2020

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Кинопоказ 18.09.2020, 15:59

ШпионоВания. Премьера фильма о журналисте Иване Сафронове, обвиняемом в госизмене

  • 2020
  • Россия
  • Документальный
  • 54:05
  • 12+

Режиссер

«Новая газета»

В главных ролях

Друзья и родные Ивана Сафронова
Политика295

295
 

7 июля 2020 экс-спецкор газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости», советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан и в тот же день арестован, и обвинен в государственной измене, а затем помещен в самое жесткое СИЗО России — «Лефортово».

До сих пор, спустя вот уже несколько месяцев с ареста Ивана, ни ему самому, ни защите, ни обществу не предъявлено ни одного доказательства вины журналиста.

Сегодня на сайте «Новой» и на нашем Youtube-канале, а также в эфире телеканала «Дождь» проходит премьера документального фильма «ШпионоВания». Это фильм об Иване Сафронове. Родные, друзья и коллеги Ивана рассказывают о нем, как о человеке и профессионале. Параллельно будет повествование обо всех событиях июля-сентября 2020 вокруг уголовного дела: о пикетах и задержаниях журналистов, о судах над Иваном и кампании общественной поддержки. Важная часть фильма — письма Ивана из СИЗО.

Смотрите фильм об Иване Сафронове

Теги:
иванов илья, дело сафронова, госизмена

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