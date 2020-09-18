ШпионоВания. Премьера фильма о журналисте Иване Сафронове, обвиняемом в госизмене

7 июля 2020 экс-спецкор газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости», советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан и в тот же день арестован, и обвинен в государственной измене, а затем помещен в самое жесткое СИЗО России — «Лефортово».

До сих пор, спустя вот уже несколько месяцев с ареста Ивана, ни ему самому, ни защите, ни обществу не предъявлено ни одного доказательства вины журналиста.

Сегодня на сайте «Новой» и на нашем Youtube-канале, а также в эфире телеканала «Дождь» проходит премьера документального фильма «ШпионоВания». Это фильм об Иване Сафронове. Родные, друзья и коллеги Ивана рассказывают о нем, как о человеке и профессионале. Параллельно будет повествование обо всех событиях июля-сентября 2020 вокруг уголовного дела: о пикетах и задержаниях журналистов, о судах над Иваном и кампании общественной поддержки. Важная часть фильма — письма Ивана из СИЗО.