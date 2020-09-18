Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Кинопоказ 18.09.2020, 15:59
ШпионоВания. Премьера фильма о журналисте Иване Сафронове, обвиняемом в госизмене
- 2020
- Россия
- Документальный
- 54:05
- 12+
Режиссер
В главных ролях
«Новая газета»редакция
7 июля 2020 экс-спецкор газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости», советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан и в тот же день арестован, и обвинен в государственной измене, а затем помещен в самое жесткое СИЗО России — «Лефортово».
До сих пор, спустя вот уже несколько месяцев с ареста Ивана, ни ему самому, ни защите, ни обществу не предъявлено ни одного доказательства вины журналиста.
Сегодня на сайте «Новой» и на нашем Youtube-канале, а также в эфире телеканала «Дождь» проходит премьера документального фильма «ШпионоВания». Это фильм об Иване Сафронове. Родные, друзья и коллеги Ивана рассказывают о нем, как о человеке и профессионале. Параллельно будет повествование обо всех событиях июля-сентября 2020 вокруг уголовного дела: о пикетах и задержаниях журналистов, о судах над Иваном и кампании общественной поддержки. Важная часть фильма — письма Ивана из СИЗО.
Теги:иванов илья, дело сафронова, госизмена
Расписание кинопоказов
ШпионоВания. Премьера фильма «Новой газеты» о журналисте Иване Сафронове, обвиняемом в госизмене. СМОТРЕТЬ2020; Россия; Документальный
Архив кинопоказов
«Древние храмы Армении». Фильм Стаса Намина, голос Чулпан Хаматовой: смотрите в «Новой газете»2016; Армения; Документальный, исторический
«Мрамор». Премьера аудиоспектакля по пьесе Иосифа Бродского. Читают Максим Суханов, Алексей Миронов2020; Россия; Аудиоспектакль
- весь архив