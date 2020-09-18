Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 41: Лукашенко закрывает западные границы

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 102 от 18 сентября 2020

Читать номер
Сюжеты

Возвращение «короны». Обложка дня

«Новая газета» о том, cтанет ли следующий этап пандемии таким же смертоносным

Общество102

102
 
Теги:
коронавирус, новая газета, обложка дня

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera