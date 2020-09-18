Лига в кармане

На этой неделе стартуют последние из ведущих чемпионатов, задержавшиеся с первыми матчами из-за эпидемии коронавируса. А это значит, что российская Премьер-лига вновь уйдет на периферию внимания отечественного любителя футбола. Всем остальным «околоспортом», особенно скандалами, но уже без громких разоблачений, РПЛ балует куда чаще. Исчезновение команд, слухи о продаже мест в Лиге, фиктивные выборы, а затем спешные перевыборы ее главы Сергея Прядкина, разговоры о назначении преемника (это мы о президенте Лиги, не подумайте чего), конфликты интересов, бездомные клубы, «скользящий» во все стороны календарь и не успевающий за ним регламент, заигрывание с фанатскими группировками — все это наш чемпионат. Заметьте, без единого упоминания слова «футбол».

Конечно, все это не может напрямую сказываться на результатах самой лиги. Этим летом одна из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte опубликовала отчет, в котором обозначила доходы ведущих футбольных лиг за докоронакризисный сезон 2018/2019. Согласно предоставленным цифрам, все знаковые футбольные европейские организации показали рост прибыли. За исключением РПЛ. Наша лига единственная из «богатой шестерки» умудрилась показать отрицательный результат, а именно — падение доходов на 8%, в нескупых денежных знаках это минус 61 млн евро при общей прибыли в 752 млн евро, из которых более половины (436 млн) — это спонсорские отчисления, и лишь 126 млн — отчисления за телевизионные права. Последний пункт лучше всего характеризует интерес к лиге и ее потенциал.

Например, у турецкой футбольной Суперлиги, которая, по всей видимости, уже в ближайшее время вытеснит РПЛ из «богатой шестерки», отчисления от телетрансляций составили 384 млн евро при общем доходе 748 млн.

То есть интерес к матчам «Галатрасая», «Фенербахче», «Трабзонспора» и «Касымпаши» практически в три раза дороже, чем к битвам «Зенита», «Спартака», ЦСКА и прочих «Сочи».

Николай Грамматиков, в качестве главы Профсоюза футболистов и тренеров долгое время пытавшийся предложить иные пути развития РПЛ, не связанные в выдаиванием госбюджетов и больных футболом владельцев клубов, а также один из немногих, кто всерьез оппонировал главе лиги Сергею Прядкину, в плане отстаивания прав игроков оценивает сложившуюся ситуацию не слишком оптимистично.

«Помимо соперничества между клубами, существует конкуренция и между лигами, — говорит Николай. — За получение качественных игроков, за новые медийные контракты, за привлечение спонсоров. К большому сожалению, РПЛ эту конкуренцию полностью проиграла. За последние 15 лет результаты лиги в данном контексте отрицательные. РПЛ сегодня неинтересна. Хорошие зарубежные игроки едут сюда с большим трудом, и клубам приходится переплачивать, устраивая им «северные надбавки». У нас периодически возникают совершенно ненормальные ситуации. У нас есть клубы, у которых нет собственных стадионов. Они играют как бездомные, на аренах других городов. Тем не менее они существуют в лиге по несколько лет. Хорошо это или плохо? Плохо! Лига должна переосмыcлить себя. Почему у клубов за все эти годы не возникло желания по-настоящему изменить ситуацию? Российской лиги как общности в их сознании сейчас не существует. Руководство лиги занимается своими делами, клубы — своими. И всегда инертно голосуют за действующую команду. Реформы в футболе назрели уже давно, однако пока мы все видели их имитацию».

Действительно, президент Премьер-лиги Сергей Прядкин на своей должности с 2007 года — почти полтора десятка лет. На выборах 2007, 2010, 2015 года он был единственным кандидатом. В 2020 году Прядкин даже не стал дожидаться окончания срока своих полномочий и устроил себе досрочные перевыборы, нарушив тем самым сразу несколько пунктов регламента. Голосование проходило без представителей РФС, фактически значась в повестке под пунктом «разное». Результаты голосования были отменены, но чуть позже Сергея Прядкина клубы все равно переизбрали — с соблюдением всех регламентных норм.

В свое время Сергей Геннадьевич был главным героем сразу нескольких расследований «Новой газеты». Большая часть из них была посвящена связям Прядкина с агентским бизнесом. В 2010 году в статье «Быки и медведи российского футбола» сразу несколько спортивных агентов заявили о вмешательстве российских футбольных властей в их сферу деятельности. Они называли фамилию тогдашнего главы РФПЛ Сергея Прядкина. «Новая газета» решила более внимательно посмотреть на персону Сергея Геннадьевича в этом контексте. Выяснилось, что он является учредителем фирмы GiRRus, помимо всего прочего, осуществляющей деятельность «…агента футболистов». Директором компании некоторое время значился ныне покойный Константин Сарсания, а среди клиентов — солидный состав не менее именитых игроков от Кевина Кураньи до Александра Кержакова. Бывший тренер сборной России Дик Адвокат также значился среди клиентов этой компании. Партнером ведущего специалиста организации был агент Олег Артемов, курировавший почти полсостава сборной России, а, собственно, ведущим специалистом GiRRus — Томас Цорн, о родстве которого с Сергеем Прядкиным (то ли в качестве сына, то ли пасынка) сейчас говорят практически все, но тогда — только «Новая газета».

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Мы отправляли письма в РФС и ФИФА с просьбой разобраться в этом деле, поскольку, как нам казалось, да мы и сейчас в этом уверены, что деятельность Сергея Геннадьевича была сопряжена с конфликтом интересов и, соответственно, нарушала регламент ФИФА и этический кодекс РФС.

Но результатом всего этого было два оправдательных вердикта от комитета РФС по этике и всеобщая поддержка, выраженная Прядкину от практически всех клубов РФПЛ.

Слова Николая Грамматикова о том, что руководство лиги занято своими делами, а клубы — своими, можно считать неписаной строкой в регламенте отечественного футбола. Лишние подтверждение тому — горизонтальные связи отдельных высокопоставленных функционеров лиги с контрагентами РПЛ. Во время подготовки материала о мерах безопасности на стадионах в связи ограничительными мерами мы выяснили, что официальный технический партнер РПЛ компания «Арена Маркетинг», также разрабатывающая системы идентификации болельщиков, связана с директором по безопасности Российской премьер-лиги Александром Мейтиным. До поста в РПЛ он был соучредителем компании «Инекс-спецмонтажстрой». Его партнер по этой компании Александр Райгородский вел совместный бизнес с деловым партнером совладельца «Арены Маркетинг» Сергея Солонина Ксенией Шахрай — оба были соучредителями ООО «Управляющая компания «Проспект Вернадского-29», ликвидированного в 2019 году.

Компания «Арена Маркетниг» зарегистрирована в 2013 году, ее единственным учредителем был советник президента РПЛ Василий Чижов, совладелец группы Qiwi Солонин вошел в бизнес в 2016 году. До этого Солонин и Чижов были совладельцами компаний «Арена-Маркет» и «Арена-Сервис», продававших билеты на матчи футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА». Выручка «Арены Маркетинг» за 2019 год — почти 26,6 млн руб. В конце июня 2020 года компания получила контракт почти на 1 млн руб. на проверку интеграции билетно-пропускной системы с системой идентификации болельщиков стадиона «Волгоград Арена».

Глава РПЛ Сергей Прядкин (слева) и директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Фото: РИА Новости

Сам Александр Мейтин (человек, весьма близкий Прядкину, выходец из правоохранительных органов) в свое время возглавлял частную сыскную компанию. Затем пришел в московский «Спартак», где застал знаменитое «дело Сычева». А в 2008 году был назначен директором по безопасности РФПЛ. Александр Аркадьевич в ответе на наш запрос подтвердил, что «Арена Маркетинг» с 2013 года является партнером РПЛ в области систем безопасности стадионов, контроля доступа и добровольной идентификации зрителей. Но от дальнейших вопросов очень грамотно уклонился. Хотя было очень интересно узнать, что он думает по поводу возможного конфликта интересов и как компания, учрежденная в 2013 году, сразу же стала официальным партнером лиги.

Как рассказал «Новой» источник, знакомый с темой обеспечения безопасности на стадионах, лига пытается создать собственную систему идентификации болельщиков с 2014 года. Но тогда клубы не захотели платить за эту игрушку, а главное — передавать лиге данные о болельщиках. Подобные данные больше нужны для маркетинга, а не для обеспечения безопасности. Кстати, работа с ними требует сертификации ФСБ. В РПЛ не ответили на вопрос «Новой», проходила ли лига такую сертификацию.

«Самое обидное, что СИБ (систему идентификации болельщика) РПЛ включили в требования к сертификации стадионов. Основная масса клубов это требование не исполняет, конечно же. Все остальные используют ее в том числе как разменную монету в торгах. Кому-то хочется что-то сделать, пойти на встречу, быстро идут, договариваются, появляется платеж на подключение, разработку или что-то еще по этой системе», — объясняет наш источник.

Как вы уже поняли, подключить СИБ РПЛ никак не получится без привлечения «Арены-Маркетинг».

О какой-то выгоде, извлеченной из таких случайных связей, мы даже не спрашивали. Знающие люди намекнули: «Ну, это такие ребята, им все интересно». На запрос редакции в «Арена-Маркетинг» не ответили.

Собственно говоря, наверное, уже понятно, что при таком положении дел отечественный футбол догонят не только турки.

И никакие разговоры о возможной отставке Прядкина здесь не помогут. Во-первых, как мы уже сказали, клубам глубоко неинтересно то, что происходит в лиге. А во-вторых, как уже шутил Сергей Геннадьевич, он уже присмотрел себе преемника. По слухам, это молодой футбольный функционер Евгений Савин, который занимается маркетингом лиги. Падение ее доходов — сфера его ответственности.

Так что рассчитывать на перемены не приходится: играть будем на отличных стадионах, построенных к чемпионату мира, но все в том же болоте.