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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Тихая гавань соратников Януковича
Группировка экс-президента Украины начала экспансию в Крыму
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Ирек Муртазинспецкор
В Симферополе, в арбитражном суде Крыма, 24 августа состоялось очередное заседание по рассмотрению иска ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам «Море», «Миндальная Роща» и «Морской». Истец требует взыскать 485 млн 320 тыс. руб. Этот судебный процесс — разведка боем для «семьи Януковича» и донецкого бизнеса, близкого к экс-президенту Украины, судя по всему, решивших вернуться в Крым собственниками активов туристического бизнеса, захваченного сомнительным образом. Об этой группировке много писала украинская пресса, отмечая ее активных участников: бывшего замглавы Донецкого апелляционного суда, в 2010-м возглавившего Хозяйственный суд Киева, а ныне проживающего в Австрии Артура Емельянова; экс-председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова; старшего сына экс-президента Украины Александра Януковича. Членами этой группы украинская пресса называла и братьев Павла Малика и Дмитрия Мурахвера: прославились «донецкие» целой серией громких поглощений, проведенных как в Украине, так и в других странах. Вот теперь они добрались и до Крыма.
Еще в 2010–2012 годах акционер «Новой газеты», российский бизнесмен Александр Лебедев, контролирующий пансионаты «Море», «Миндальная роща» и «Морской», оформил кредитную линию в украинском Энергобанке, которым сам же и владел. Это были технические кредиты, и они вскоре были погашены средствами со счетов других предприятий бизнесмена.
После событий весны 2014 года Лебедев вышел из украинского банковского бизнеса, продав свою долю в Энергобанке, а новые акционеры довели банк до банкротства. В ходе предбанкротного аудита и выяснилось, что новый менеджмент Энергобанка не оформил должным образом погашение кредитов, выданных алуштинским предприятиям, уже переведенным под юрисдикцию России.
Это стало известно, когда оставшиеся активы Энергобанка были выставлены на торги. Среди лотов оказалось и «право требования» по кредитам, но эти лоты никто не покупал — даже с дисконтом в 90%.
Потому что участники рынка прекрасно знали: де-факто кредиты давно погашены. Да и трехлетний срок исковой давности был давно просрочен.
Потенциальным покупателям было очевидно, что ни один украинский суд не примет к производству подобный иск.
Но 21 октября 2019 года покупатель нашелся. Им оказалось ООО «Финансовая компания «Горизонт», которое уже 31 октября перепродало покупку ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС». А 25 января 2020 года «ЮНИКО ФИНАНС» продал право требования долга ООО «Инвест-Фактор» (подробности — в «Новой», № 71 от 8 июля 2020).
ООО «Инвест-Фактор», на мой взгляд, компания странная: предприятие было зарегистрировано 23 октября 2019 года в Краснодаре. Его учредителем с долей 99,9% уставного фонда в размере 10 000 рублей выступило ООО «СДК Крым». У этого общества, в свою очередь, с таким же уставным фондом в 10 000 рублей один-единственный учредитель — проживающий в Австрии гражданин Украины Дмитрий Мурахвер.
Паспорт Дмитрию Мурахверу был выдан 19 декабря 2012 года в Донецке. А его «постоянным местом жительства» числится квартира в многоэтажке на улице Краснодонской этого города.
Важный момент: 99,97% доли в уставном капитале ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС», «прокладочном» покупателе «права требования» Энергобанка, принадлежит Павлу Малику — также гражданину Украины, также проживающему в Австрии. Павел и Дмитрий — родные братья. Дмитрий Мурахвер родился и вырос Дмитрием Маликом, но уже в зрелом возрасте поменял фамилию.
На судебном заседании в Симферополе 24 августа по иску ООО «Инвест-Фактор» выяснилось, что еще в ноябре 2019 года ООО «Финансовая компания «Горизонт» (первоначально выкупившее право требования Энергобанка) обращалось в Хозяйственный суд Киевской области Украины с заявлением о признании «Горизонта» правопреемником Энергобанка по взысканию задолженности у алуштинских пансионатов, но суд отказал в удовлетворении заявления.
Еще до вступления этого решения в силу, «Горизонт», как известно, перепродал право требования компании «ЮНИКО ФИНАНС», а тот в свою очередь — фирме «Инфест-Фактор». При этом договор цессии между последними компаниями даже не был оформлен нотариально.
По всей видимости, братья Павел Малик и Дмитрий Мурахвер понимали, что эти документы не имеют никакой юридической силы.
Да это и не так важно: как представляется, основной расчет был на то, что череда сделок с правом требования нужна была для того, чтобы вывести судебную тяжбу из украинского правового поля в российское. И попробовать провернуть в Крыму то, чего не удалось добиться в украинском суде.
Когда все документы были представлены суду и было озвучено требование прекратить производство по делу в связи с тем, что подобное требование уже рассматривалось в Украине, судья арбитражного суда Крыма Владимир Гайворонский, работавший до того в Хозяйственном суде Украины, заявил: ему «необходимо тщательно изучить украинское законодательство» для принятия решения, и не обратил внимания на довод о том, что «ЮНИКО ФИНАНС» не имел права передавать фирме «Инфест-Фактор» право требования того, на что у него не было полномочий. После чего судья объявил перерыв до 24 сентября.
«Новая газета» обнаружила, что Дмитрий Мурахвер выступает учредителем полутора десятков российских юридических лиц, зарегистрированных большей частью в Крыму и в Краснодарском крае. Среди них есть и с минимальными уставными фондами, и вполне серьезные, с бухгалтерской отчетностью, зафиксировавшей многомиллионные обороты. Прослеживается и интерес Мурахвера к объектам туристической отрасли Крыма.
Так, в Евпатории ему принадлежит отель «Романова», отреставрированный и открытый в мае 2016 года в дни празднования 100-летия со дня визита императора Николая II в Евпаторию. Через полтора года после открытия, 25 октября 2017 года, Дмитрий Мурахвер стал единственным учредителем ООО «Парк-Отель "Романова"» с уставным фондом 100 млн рублей.
Кроме того, к 2014 году Дмитрий Мурахвер уже был среди учредителей «Золотого колоса», но решил избавиться от своей доли в уставном капитале после присоединения Крыма к России. 22 августа 2014 года на общем собранием участников ООО «Санаторий "Золотой Колос"» были утверждены несколько сделок по продаже всех 100% акций предприятия некоему Виктору Грицаю. Он же был утвержден и директором комплекса.
Вскоре после смены участников ООО «Санаторий "Золотой Колос"» произошла и смена владельца курортного комплекса, который перешел «под патронаж» ООО «Голден Резорт», единственный учредитель которого — Дмитрий Мурахвер. А сам «Санаторий "Золотой Колос"» вскоре был переименован в отель Golden Resort. К концу 2014 года юридические лица «Санатория "Золотой Колос"» и «Голден Резорт», по всей видимости, контролировались одной и той же группой лиц. На это указывает то, что оба предприятия в судах представляли одни и те же юристы.
Можно предположить, что Виктор Грицай — номинальный владелец и руководитель ООО «Санаторий "Золотой Колос"». Дело в том, что 25 июля 2018 года Грицай был назначен еще и директором ООО «Дайвис». А единственным учредителем этого предприятия был все тот же Дмитрий Мурахвер, купивший эту компанию в апреле 2017 года у кипрского офшора «Авалина Трейдинг Лимитед».
За несколько дней до назначения Грицая руководителем ООО «Дайвис» Мурахвер вышел из состава учредителей предприятия. А еще изменению владельца фирмы предшествовала сделка купли-продажи, заключенная 1 июля 2018 года, по которой мурахверовское ООО «Голден Резорт» приобрел главный актив «Дайвиса» — алуштинский пансионат «Северная Двина».
Мурахвер стал владельцем «имущественного комплекса пансионата с лечением», но земля под зданием и прилегающие территории еще в 2016 году город передал в аренду на 49 лет другому предприятию.
По поводу этой земли ООО «Голден Резорт» обратилось в суд с требованием обязать администрацию Алушты заключить с компанией договор аренды. В судебном процессе, который начался этим летом, и «Голден Резорт», и «Дайвис» представляет один и тот же юрист — Ольга Годжаева. Именно она представляла интересы и ООО «Инвест-Фактор» в судебном процессе по рассмотрению иска против алуштинских пансионатов «Море», «Миндальная Роща» и «Морской». Связаться с самим Дмитрием Мурахвером «Новой газете» не удалось.
Судебный процесс по иску ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам выглядит как своеобразная «разведка боем»: можно ли рассматривать Крым в качестве «тихой гавани», где «донецкие» приберут к рукам активы российских предприятий при помощи документов, изготовленных в Украине.
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