Не как дети

Ну и что с чудесным возвращением двукратной чемпионки мира в вотчину Тутберидзе после двух с лишним лет отсутствия делать? Радоваться, что стороны проявили мудрость? Нет вопросов. Надеяться, что золотое время вернется? Не думаю. Как неоднократно подчеркивала Этери Георгиевна и в чем уже не раз убеждалась Евгения, мир спорта жесток, а поблажки и особые условия — верный путь к завершению карьеры. Как ни жаль, но шансов на перезагрузку карьеры у Медведевой очень мало, если они вообще есть.

Тема эта тяжелая и дискуссионная. На мой субъективный взгляд, женское одиночное катание, превратившись в последние годы в подростковое, потеряло больше, чем обрело. Достаточно было взглянуть в глаза олимпийской чемпионки Юли Липницкой в Сочи-2014, чтобы понять вектор развития для ее последовательниц из «Хрустального». Это были глаза смертельно уставшего и абсолютно выжатого 15-летнего человека. В 17 лет Липницкая уйдет к тренеру Алексею Урманову, через два года завершит карьеру.

Олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой всего-то 18, но, судя по ее активному поиску нового места в жизни, до завершения карьеры тоже недалеко. Рубеж 20-летия в качестве действующей одиночницы из российских воспитанниц школы Тутберидзе перешагнула пока только Медведева, да и то, возможно, потому, что в Торонто у Брайана Орсера за два года все было не так жестко.

К Орсеру Евгения Медведева ушла через три месяца после эпического олимпийского противостояния с Алиной Загитовой. Когда в апреле 2018-го она встретится с Орсером, она скажет, что хочет перемен. Для Тутберидзе, у которой она занималась 11 лет, уход любимицы публики будет сильным ударом, и Этери Георгиевна сопроводит его несколькими репликами, в числе которых убойная — якобы в Пхенчхане Медведева упрекнула тренера в том, что та не задержала Загитову в юниорах еще на год. Ящик Пандоры открылся, скандал был обеспечен.

Самым большим достижением Медведевой за время сотрудничества с Орсером будет бронза чемпионата мира-2019. Коронавирусная ситуация позволит работать с тренером в последние месяцы только в удаленном доступе, на контрольных прокатах в «Мегаспорте» одинокий «ветеран» Медведева будет выглядеть совершенно не готовой, Тутберидзе будет аплодировать ее отваге, после чего и состоится окончательное примирение.

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Не последнюю роль в этом историческом событии, возможно, сыграло то, что от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко нынешним летом ушли вначале 15-летняя Александра Трусова, а затем и 16-летняя Алена Косторная — две самые талантливые после Медведевой и Загитовой ее воспитанницы, главные претендентки на победу в олимпийском Пекине-2022. Из звезд в распоряжении Этери Георгиевны осталась только 16-летняя Анна Щербакова. Возвращение Медведевой — как нельзя кстати, хотя бы для улучшения имиджа.

Про перспективы вновь объединившегося дуэта говорят достаточно осторожно почти все. Чтобы выйти на прежний уровень, Евгении Медведевой недостаточно восстановить физические кондиции, обрести потерянную уверенность и даже освоить, наконец, проклятый четверной сальхов —

она в своем желании вернуться идет поперек современного вектора развития женского одиночного катания, на чем стояла и стоит школа Этери Тутберидзе.

Понятно, что и для тренера задачка из разряда почти не решаемых.

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото: РИА Новости

Я не бросаю камни в Этери Георгиевну. Она с великолепными помощниками потрясающе работает именно в предлагаемых обстоятельствах. Когда техническая сложность программ возведена в абсолют, ничего другого и не остается, как бить рекорды по освоению сверхсложных элементов в стиле ультра-си. А то, что это ведет к неизбежным травмам (у Медведевой, кстати, хроническая травма спины) и к ранним проявлениям психологических сложностей в отношениях с воспитанницами, — следствие жесткой и концентрированной подготовки юных чемпионок. Если прибавить еще и неизбежные возрастные изменения, то окончание их карьер в 18 лет кажется вполне естественным и оптимальным. Поэтому всем надо успевать до того, как прозвучит звоночек на выход.

И при чем тут замечательная Евгения Медведева? Да совершенно ни при чем. При самых благоприятных обстоятельствах ей уготована участь и в России быть за пределами медальной зоны, а значит, и вне главных международных турниров. Пример возрастной, эксцентричной и несдающейся Елизаветы Туктамышевой тут не показателен.

…А Медведева еще хочет быть первой. Как и всегда хотела.