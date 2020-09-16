Ударная доза апокалипсиса

Не секрет, что позиция консервативных духовенства и мирян РПЦ — так называемого «глубинного православия» — по многим вопросам кардинально отличается от позиции официального церковного руководства. Так называемый «народ церковный» порой почитает святых, не признанных патриархией, осуждает как ересь экуменическое движение, в котором участвует РПЦ, прислушивается к словам среднеуральского старца Сергия (Романова), игнорируя его отлучение...

Важный элемент низовой церковной фронды — неприятие разного рода общенациональных кампаний, инициируемых властью.

Наиболее ревностные монашествующие и миряне отказываются от ИНН, паспортов с чипами и медицинских полисов. Вокруг одного из духовных центров РПЦ — Серафимо-Дивеевского монастыря — сложился культ местной «новомученицы» Марины (1975 г.р.), которая уничтожила свой полис и погибла от смертельной болезни. Общенародное голосование или перепись населения также вызывают в этой среде почти апокалиптические страхи.

Сейчас внимание «глубинного православия» приковано к вакцинации от коронавируса. Основными источниками страхов тут служат два тезиса: а) вакцинация будет насильной, принудительной; б) вместе с вакциной в организм будут вводить жидкий чип, с помощью которого, используя технологию 5G, мировое правительство во главе с антихристом сможет управлять поведением людей, превращая их в зомби-биороботов. И звучат эти тезисы не только в проповедях радикалов, но и в некоторых официальных церковных документах...

История вопроса: от абортов к 5G

Как относились православные к прививкам в советское время — доподлинно неизвестно. Тогда их мнением особо не интересовались, а если какая-нибудь фанатичная мамаша не давала вакцинировать детей, ее запросто лишали родительских прав. Активно обсуждаться эта проблема стала в РПЦ только в 90-е, когда и возникли первые движения против вакцинации, рассматривавшие ее в ряду других «биоэтических» грехов, типа абортов и контрацепции.

Эти движения повлияли на принятую в 2000 году Социальную концепцию РПЦ, где осуждается любое использование абортивных материалов в медицине.

В свою очередь, на Социальную концепцию ссылается Совет по биомедицинской этике Московского патриархата, который в совместном с Обществом православных врачей России заявлении о проблемах вакцинации от 25 мая 2009 года указывает, что для изготовления некоторых вакцин «используются ткани абортированного эмбриона».

Православие «не приемлет лечебные методики, связанные с использованием эмбриональной ткани человека», подчеркивается в документе. Миллион просмотров набрал на YouTube фильм популярного православного режиссера Галины Царевой «Пандемия лжи», разоблачающий прививки как «заговор мирового правительства с целью уменьшения населения Земли».

Вероятно, нынешняя вакцина от коронавируса эмбриональных тканей не использует, но страх уже посеян и укоренен. Так, член Синода Грузинского патриархата митрополит Хонский и Самтредский Савва утверждает, что вакцина «будет не столько бороться с вирусом, сколько порабощать людей, управлять людьми, подчинять их».

Вид из окна операционного блока городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Фото: РИА Новости

В многочисленных видеороликах старца Сергия (Романова) из Среднеуральского монастыря тема раскрыта подробнее. Он позаимствовал у протестантских фундаменталистов из США и Великобритании «учение» о том, что вообще «смысл нынешней пандемии» сводится к установлению тотального контроля над сознанием каждого человека. Адепты этого учения, пытавшиеся уничтожать вышки мобильной связи, верят, что пандемия «придумана» ради вакцинации, которая позволяет внедрить в организм человека элементы, чувствительные к сигналу 5G.

Синод Православной церкви Молдовы, являющейся полуавтономной частью РПЦ, принял такое учение на официальном уровне.

30 июня он издал заявление, в котором говорится, что вакцина от COVID-19 позволяет «глобальной системе антихриста ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G». В документе указывается, что «бенифициаром» упомянутой системы является миллиардер Билл Гейтс, якобы и разработавший всю технологию. Хотя этот документ вывешен на некоторых официальных сайтах РПЦ, мы должны напомнить, что Генпрокуратура РФ считает такую концепцию «недостоверной информацией, распространяемой под видом достоверной». Но для многих верующих публикации той же Почаевской лавры гораздо авторитетнее, чем позиция Генпрокуратуры РФ.

Патриарх не разделяет энтузиазма

Информация о внедрении российской вакцины от коронавируса еще до окончания всех стадий ее клинических испытаний вызвала очень разную реакцию в высшем церковном руководстве. Сравнительно молодой «министр иностранных дел» РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), еще в июне вызывавшийся стать добровольцем при испытании вакцины, принял ее с необыкновенным энтузиазмом. Каждую свою проповедь он теперь посвящает убеждению аудитории в немедленном вакцинировании и смирении перед возможными негативными последствиями.

Главный его аргумент — «риски побочных эффектов и самого заболевания несопоставимы». Об этом Иларион, в частности, заявил 12 сентября в эфире телеканала «Россия 24». А в проповеди в храме Черниговского подворья в Москве 11 сентября он развил целое богословское учение о том, почему христиане должны избегать страданий от коронавируса.

Правда, критики Илариона не преминули заметить, что традиционное православное учение и, в частности, жития святых, наоборот, учат принимать страдания, попускаемые Богом, ради очищения души.

Совсем другую, сдержанную позицию занял патриарх Кирилл (Гундяев). Его официальный представитель, зам. председателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил 4 сентября изданию «Открытые медиа»: «До того момента, пока вакцина против коронавируса не пройдет все клинические испытания, вопрос о том, будет ли святейший патриарх вакцинироваться и заявлять это публично, не является актуальным».

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ранее Иларион косвенно критиковал патриарха за непоследовательность в проведении антикоронавирусных мер. Митрополит отметил, что 18 июля, на день преподобного Сергия Радонежского, всю свою проповедь в Троице-Сергиевой лавре патриарх посвятил не Сергию, а эпидемии. Но при этом, продолжает Иларион, «все, что происходило вокруг, совершенно не свидетельствовало о том, что люди заботятся друг о друге, о тех, кто пришел в лавру на этот праздник... В лавре в пасхальные дни началась вспышка болезни, там погибли люди, монахи, мы за них молились, за их упокой, но как будто бы эти уроки ничему людей не научают».

Тем временем в Киеве бывший начальник Кирилла (более месяца он возглавлял РПЦ в 1990 г. как патриарший местоблюститель), а ныне «анафематствованный раскольник» патриарх Филарет (Денисенко) благополучно справился с коронавирусом в возрасте 91 года!

Об этом сообщил второй по старшинству иерарх не признанного Москвой Киевского патриархата митрополит Иоасаф (Шибаев). «Его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы», — написал Иоасаф в фейсбуке. Госпитализировали Филарета 4 сентября, когда его плановое тестирование на COVID-19 показало положительный результат.

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Фото: Zuma / TASS

Заболеваемость не идет на спад...

С началом сентября в РПЦ наметился новый рост заболеваемости, который коснулся духовных школ и некоторых монастырей. После заражения нового ректора Московской духовной академии епископа Феодорита она была закрыта на карантин.

Примечательно, что в апреле заразился прежний ректор, епископ Питирим, и тогда вирус коснулся более чем 100 студентов.

Закрыта на карантин и Санкт-Петербургская академия — альма-матер нынешнего патриарха. Там болеют около 90 преподавателей и студентов. Закрылась и небольшая Оренбургская духовная семинария. Среди монастырей самый строгий режим в Псковской епархии, возглавляемой митрополитом Тихоном (Шевкуновым), а на прошлой неделе закрылся на карантин Валдайский Иверский монастырь, расположенный в непосредственной близости к резиденции президента на Валдае.

Пожалуй, РПЦ можно признать наиболее пострадавшим от нынешней пандемии социальным институтом России. По некоторым оценкам, вирус уже коснулся примерно 7% ее клира, скончалось несколько видных иерархов, почти вся старшая братия Троице-Сергиевой лавры, включая известного экзорциста архимандрита Германа. Переболело большинство обитателей крупнейших и авторитетных монастырей — Киево-Печерской лавры, Серафимо-Дивеевского, Псково-Печорского... Понятно, что тому есть вполне логичные объяснения — поток людей в храмах и монастырях контролировать труднее, чем в госучреждениях, а формы церковного общения (например, на исповеди) подразумевают довольно близкий контакт.

Но внутри церкви такая картина все чаще объясняется «мистически» — в категориях гнева Божия и апостасии...