Столетние молодые

За полгода жизни в пандемии мы сами не заметили, как изменились. Кто-то потерял близких, кого-то самого чудом спасли. Все пережили и переживают страх за родных. Открывая новый сезон, театры не могут не учитывать эти предложенные жизнью обстоятельства.

Театр Моссовета вошел в новый сезон с новым худруком — Евгением Марчелли. Год назад городское начальство Ярославля и возбужденная общественность буквально выдавили из города руководителя Волковского театра. За год пыль борьбы осела, и стало понятно, что время работы Марчелли в Театре имени Волкова было лучшим в столетнем существовании ярославского коллектива. На сборе труппы Моссовета новый худрук обещал не торопиться («я должен встретиться с каждым актером»), осмотреться и тогда предложить план работы театра.

В отличие от некоторых театров, гордо строящих все новые площадки и мучительно размышляющих, чем их заполнять, в РАМТе сегодня творчество кипит буквально во всех уголках и закоулках. Большая сцена, Малая, Белая комната, Черная, теперь еще — пространство во дворе.

Сыгранная во дворе РАМТа «Зобеида» Олега Долина стала лауреатом фестиваля «Уроки режиссуры», и полученный грант пошел на спектакль по повести Чехова «Цветы запоздалые», одну из четырнадцати запланированных премьер юбилейного сезона. Первой премьерой должен был стать «Сын» Ф. Зеллера в постановке Юрия Бутусова, но ее отложили из-за болезни актера.

В планах театра — два спектакля Алексея Бородина: «Горе от ума» Грибоедова и «Душа моя Павел» по роману Алексея Варламова.

Главный режиссер РАМТа Егор Перегудов начнет работу над спектаклем по рассказам Романа Михайлова. Александр Коручеков приступит к репетициям спектакля по «Острову сокровищ» Стивенсона. На малых сценических площадках РАМТа покажут «Выстрел» режиссера Егора Равинского и «Барышню-крестьянку» Кирилла Вытоптова (проект «Повести Белкина»).

Во время генеральной репетиции спектакля «Сын» в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве. Фото: РИА Новости

К столетнему юбилею театра Александр Пономарев, Владимир Богатырев и Владимир Мирзоев начнут репетировать спектакли малой формы по пьесам из репертуара МХАТ-II и Центрального детского театра. А Александр Хухлин подготовит аудиоспектакль «100» по пьесе Юлии Поспеловой: зрители совершат путешествие не только по закулисью — от райка до трюма, но и по самым значимым событиям его театральной истории.

Если РАМТ решил провести основные юбилейные празднования во второй половине сезона, то вахтанговцы сотый сезон открыли с небывалым размахом.

Прямо по Гоголю: «Стоял свет и будет стоять, а такого открытия сезона еще не было!»

Вначале открыли памятник Евгению Вахтангову. Скульптуру создали Александр Рукавишников, Максим Обрезков и Игорь Воскресенский: решенная на основе реальной фотографии, она сочетает достоверность и яркую театральность.

Порадоваться с вахтанговцами собралась вся театральная Москва — артисты, режиссеры, чиновники, журналисты, директора не только московских, но и российских театров. Первым спектаклем сезона стала семиминутная световая симфония, показавшая возможности реконструированной за время карантина исторической сцены. Как заметил директор театра Кирилл Крок, «сейчас она по праву может называться самой технически оснащенной сценой России». На этой заново оснащенной сцене, а также еще на трех сценах театра и в арт-кафе в юбилейном сезоне запланировано тринадцать премьер.

Среди них — спектакли Юрия Бутусова, Уланбека Баялиева, Михаила Цитриняка. Четыре выпускника Мастерской Римаса Туминаса — Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эрикссен и Анатолий Шульев — создадут цикл вечеров зарубежной драматургии. Совместно с фестивалем «Уроки режиссуры» Вахтанговский театр подготовил лабораторный проект: пятеро молодых режиссеров — конкурсантов фестиваля 2017 и 2019 годов — Марфа Горвиц, Айдар Заббаров, Федор Малышев, Александр Хухлин, Грета Шушчевичуте — поставят спектакль по текстам Чехова (у кого учиться работе над этим авторам, как не у Туминаса, чьи чеховские постановки стали театральной классикой). К 100-летию Вахтанговского театра Владимир Бельдиян создал спектакль-променад «Вахтангов. Дорога к Турандот».

Но главной в ряду праздничных событий ожидаемо станет премьера Римаса Туминаса по роману Толстого «Война и мир».

Пожалуй, с особым нетерпением в этом году ждали сбора труппы в МХТ имени Чехова. Телеграм-каналы кровожадно анонсировали «революцию в театре». Но, вопреки завистникам и ненавистникам, сбор «художественников» прошел в праздничной и приподнятой атмосфере, а представленная Сергеем Женовачем программа сезона 2020/2021 была по-настоящему событийной. Анонсированы девять премьер, первой из которых станет «Ювенильное море» Андрея Платонова (автор инсценировки и режиссер Наталья Назарова).

В ноябре Егор Перегудов представит «Месяц в деревне». Осенью к репетициям «Великой магии» Эдуардо де Филиппо приступит Эльмо Нюганен — художественный руководитель эстонского Городского театра Таллина. Зимой на кастинг в МХТ приедет легендарный Саймон МакБерни. Весной к репетициям приступит Алвис Херманис, возглавляющий Новый Рижский театр.

Репетиция спектакля «Месяц в деревне» в постановке Ивана Орлова в Московском академическом театре имени Моссовета. Фото: РИА Новости

Рената Литвинова уже в этом сезоне представит свою новую пьесу «Звезда вашего периода» и сыграет в ней главную роль. Виктор Крамер будет ставить «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» с Мюнхгаузеном Константином Хабенским. Сам Сергей Женовач планирует в этом сезоне две премьеры — «Заговор чувств» Олеши и «В окопах Сталинграда», который выйдет ко Дню Победы. И это еще не все.

Фото: РИА Новости

В этом сезоне начинается совместный проект МХТ и «Уроков режиссуры» — Лаборатория режиссерских дебютов: по итогам конкурса режиссерских заявок выпускников и студентов-режиссеров театральных вузов будут отобраны четыре лучшие работы. Их авторам дадут право выпуска спектакля на Новой сцене МХТ. По итогам показов лучшие спектакли войдут в афишу Художественного театра.

После сбора труппы в блицинтервью журналистам Сергей Женовач заметил: «В последнее время кто только не отказывает себе в удовольствии создания спектакля — и актеры, и директора, и литературные работники... Но мне кажется, что сама природа театра и весь опыт европейского театра и, что еще важнее, русского театра доказывают, что спектакль получается, когда есть идея и есть тот, кто может эту идею довести до воплощения... Театр без режиссера для меня бессмыслен». Предложенная программа жизни Художественного театра — лучшее подтверждение его слов.

Через два года МХТ празднует свое 125-летие. Чиновники от культуры уже заявили: 125 — что за дата! — вот если бы 150 или 200. Возможно, в Минкультуры собираются жить и сидеть в креслах еще полвека, но для деятелей мирового театра юбилей Художественного театра — дата знаковая и событие важнейшее.

Постановкой «Чайки» на сцене Художественного театра начался новый — режиссерский этап театральной истории. Именно в постановке «Чайки» на театральную сцену впервые пришло ощущение разомкнутости жизни, мысль о будущем как о точке схода, о будущем как о судье дня сегодняшнего. В житейские расчеты персонажей — что даст завтрашний день — успех или провал, счастливый билет или разоренье — вошла ослепительная перспектива дали веков, когда и земля, и звезды, и светлый Сириус превратятся в пыль. По видимости бессмысленная жизнь осмысляется будущим.

Есть какой-то ранящий символизм в том, что 160-летие Чехова совпало с годом ковида, как будто великий соотечественник среди наших бедных масочных будней снова напоминает нам о главном — «зачем живем, зачем страдаем»...

Ольга Егошина, специально для «Новой»