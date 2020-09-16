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Протесты в Беларуси, день 39: Колесниковой предъявили обвинение

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№ 101 от 16 сентября 2020

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Есть ли будущее у мирного протеста в Беларуси?

Видеоответ Кирилла Мартынова Владимиру Пастухову

Политика2

Кирилл Мартыновредактор отдела политики

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​​​​​​​Недавно автор «Новой» Владимир Пастухов написал текст о том, что протестное движение в Беларуси проиграло. Он пишет, что мирные протесты и «гандизм» уже не работают. Однако Кирилл Мартынов с ним не согласен. Почему — смотрите в видеоколонке редактора отдела политики «Новой».

 

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Теги:
мирный протест, бурная дискуссия, дискуссия, акции протеста, беларусь

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