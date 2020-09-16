Хотите как в Минске?

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых вызвали возмущение значительной части белорусского общества. Это негодование выразилось в рекордных для этой страны масштабах уличных протестов, на которые белорусские силовики ответили беспрецедентной и абсолютно несоразмерной жестокостью. Интернет наполнился отвратительными сценами насилия со стороны силовиков по отношению к преимущественно мирно протестующим гражданам.

Несмотря на огромное количество фактов, указывающих на масштабные и вопиющие случаи нарушения прав человека в Беларуси, значительная часть россиян выражает поддержку Александру Лукашенко. По данным «Левада-центра», 57% опрошенных россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом Беларуси. Главный соперник Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, была вынуждена обратиться к гражданам России, попросив их не прислушиваться к пропаганде, направленной на дискредитацию протестующих.

Поддержка многими россиянами режима, который с очевидной жестокостью обращается со своими гражданами, требует осмысления.

Акция протеста в Минске, 13 сентября. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Разумеется, причин у такой ситуации множество. Кто-то видит в возможном уходе Лукашенко с поста лидера угрозу нравящейся ему или ей экономической модели. Кому-то важно сохранение или даже усиление влияния Кремля в Беларуси, и протесты таким людям видятся прологом к нежелательным переменам.

Но многие россияне просто полагают, что протестующие первыми нарушили закон, выйдя на несогласованные с властями акции протеста.

Согласно этой точке зрения, граждане обязаны следовать правилам, прежде всего руководствуясь установившейся практикой правоприменения. Поэтому часть российских наблюдателей готова выдать белорусским силовикам индульгенцию за последовавшие за этим издевательства над протестующими.

Такой взгляд содержит в себе серьезные заблуждения. И дело не только в том, что задержания сопровождались масштабными и тяжелыми нарушениями силовиками существующего закона. Дело в том, что закон и правоприменение являются лишь техническими инструментами, созданными для решения определенных задач. Важнее другое: кто, для чего и каким образом создает законы и соответствующую правоприменительную практику.

Протесты в Беларуси, 30 августа. Фото: ЕРА

Справедливость и защита интересов общества часто не являются принципами, на основе которых создается законодательное регулирование и формируется практика его применения. При помощи законодательства, в частности, можно нарушать права человека и совершать преступления. История, в том числе и отечественная, знает достаточно примеров и преступных законов, и преступного правоприменения.

Многое в этих сферах делается для защиты власти правящей элиты или расширения возможностей элиты деловой.

Интересы и цели отдельных групп достигаются за счет нарушения избирательных прав, массовых нарушений в ходе избирательных процессов, фактического уничтожения политической конкуренции, массового нарушения гражданских прав, прав собственности и прав человека.

Подобное регулирование и правоприменение едва ли могут пользоваться уважением и служить критериями правильности или ошибочности действий. Да, несоблюдение правил может поставить индивида по другую сторону закона, но сам закон и практика правоприменения стоят по другую сторону справедливости и принципа руководства общественными интересами.

На такой аргумент критики протестующих в Беларуси отвечают предостережениями от хаоса. Но эти предостережения — следствие своеобразного представления о хаосе. Для них примером хаоса являются протесты «желтых жилетов» во Франции, а избиения в милицейских отделениях Беларуси — нет.

Если хаос творится руками человека в форме, да еще и на основании скрепленной печатью грамоты, то это в понимании такого собеседника не хаос, а порядок.

Очевидно, что это грубая подмена понятий порядка и власти. Власть — это инструмент, который может поддерживать порядок, а может, напротив, сеять террор и репрессии.

Сотрудник правоохранительных органов задерживает участника уличной акции в Минске. Фото: РИА Новости

С этой точки зрения и необходимо оценивать действия белорусов, протестующих против режима Александра Лукашенко. Процесс голосования и последовавший за ним подсчет голосов не были прозрачными, а объявленные властями результаты не соответствовали сложившимся за счет тысяч и тысяч свидетельств представлениям общества об итогах голосования. Избирательные права белорусов были грубо нарушены, что заставило их выйти на улицы. А затем властями были массово нарушены уже права человека.

При таком развитии событий сбалансированная система власти, включая независимые суды и органы самоуправления, должны были поддержать решение протестующих мирно выразить свое возмущение. Однако в Беларуси такой системы балансов попросту не существует. Поэтому обществу пришлось действовать самостоятельно, и предпринятые им шаги определенно соответствовали критерию справедливости.