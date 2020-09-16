Петровы в общей голове и вокруг нее

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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Елена Дьяковаобозреватель
Читатель, положимте, старомоден. Вот он листает новый волюм Иртеньева и Бильжо (издательство «Эксмо»), семейную хронику наших современников Петровых: малогабаритных, однодетных. И бормочет под нос строки злого Заболоцкого: «На службу вышли Ивановы в своих штанах и башмаках». И впрямь: что бы внукам совслужащих Ивановых не стать Петровыми? Не внушать темный ужас художникам новых поколений вот этим, массовым, как на нерест ходом: трамвай-служба-бардак-дом семейный-трамвай-служба…
Впрочем: Ивановы хоть цепляли с утра галстук-самовяз. Мыли вечером галоши «Красный треугольник». И вообще: серьезно относились к жизни, выполняли план, стояли за маслом.
А Петровы… те, кажется, и кроссовки не сушат! Все им, раздолбаям, легко. По мере роста народного благосостояния в их огнеупорных мозгах заново прочно срифмовались «начдив» и «Мальдив». Слились воедино бдительные ценности Ивановых, героических граждан вечно осажденной страны, — и радости эпохи первоначального процветания. Вплоть до «Порше».
При начдивах Мальдив никаких не было. Масла и кроссовок — тоже. Но этот факт Петровы ухитрились обойти, перепрыгнуть в высоту, достичь боевого консенсуса с собой.
Враги, сплошные кругом враги,
Неисчислимы их рати.
Была у меня шапочка из фольги,
Досталась в наследство от бати.
Если не хихикать в кулак: все Петровы, уроженцы советского ХХ века (я тут счет Петровых с себя начну) — дети травм и мобилизаций, дети сурово насупленных бровей, длинных списков общественных и семейных потерь, памяти двух мировых войн и долгого ожидания третьей. Дети из средней общеобразовательной школы выживания, какая иным народам не снилась.
А если снилась, — нам о том на линейке не говорили. И что ж с нас взять?
Петрова, сидя на завалинке,
Забросив нах…р макраме,
Супругу подшивает валенки,
Готовясь к ядерной зиме.
Она в краях у нас суровая —
Не пожелаешь и врагу,
Так что понять жену Петрова я
Пожалуй, в принципе могу.
Так и живем… Графика Андрея Бильжо суровый мобилизационный дух Петрова лишь подчеркивает: тут он летчик, а там парашютист, взрывник и разведчик, хозяин серьезного собрания топоров бытовых наточенных, шлемов танкиста и гранат-лимонок. Вот он отстаивает Курилы, грозя супостатам личным топорищем едрен-корня.
При этом: живут Петровы, данные в ощущении Иртеньеву и Бильжо, в эпоху перемирия и где-то даже товарного насыщения. Двадцать лет семейных выходов в OBI, «Гурмэ» и магазин семейного счастья «Розовый кролик» тоже сказались на их самоощущении. И вообще: ныне Петровы — продвинутые граждане мира. В тренде, в дискурсе, в олл инклюзив. С купонами на скидку.
Посему супруга Петрова рассекает по страницам то в чулках с подвязками, а то и без них. С широко раскинутым двуглавым орлом на месте фигового листка. Меняет пол на мужской. Протезирует голову, заменяя ее кошельком (за это уж, понятно, отвечает графика Бильжо). Собачится с Петровым в коттедже ровно так же, как в бараке на тридцать восемь комнаток.
И все-таки — сохраняет базовые инстинкты в полном неколебимом простодушии:
Петрова в розовых трусах,
Подаренных советской властью,
На всех возможных парусах
К семейному несется счастью. <…>
Оно дается в жизни раз,
Но просто в руки не дается,
А только строго через ЗАГС
И тем, кто весел и смеется.
И в этом худшем из миров,
Где каждый каждого теряет,
Его зачуханный Петров
Собою олицетворяет.
Ну-с… живут, однако. И даже летят над Отечеством на манер влюбленных Шагала.
Живут: не без мата, не без шмали, не без дачных дрязг, смирительных рубашек, тюремных шконок, богемных вернисажей, песен советских композиторов, политинформаций, зовущих к бдительности, лайков в ФБ и беспроводного интернета самых ядреных скоростей.
То есть Петровы, крестники Игоря Иртеньева и Андрея Бильжо, — живут как все. И состоят, оказывается, в некотором родстве с забубенной семьей мистика-автослесаря и кровожадной библиотекарши из романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». (На последних страницах книги авторы говорят об этом.)
«У вас нет благообразия!» — крикнул бы Петровым, дрожа от гнева и благородных слез, юный персонаж Достоевского. Но Иртеньев и Бильжо закалены опытом: ничего такого не диагностируют. Хмыкают разве что: жаль ведь Петрова.
В финале героя хоронят в дворовой песочнице, под расписным грибком, жестяным мухомором. Новые поколения Петровых — с деревянными грузовиками и ведерками — скорбят над ним. Душа персонажа летит над Москвой, развязаны, наконец, рукава смирительной рубахи…
Он развивается, как знамя,
Над общей нашей головой,
Он где-то здесь, он рядом с нами,
Как настоящий рядовой…
Но Петров живуч. Мы рады за него: не чужой, ей-богу.