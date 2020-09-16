Сельское хозяйство будущего

Агропромышленный комплекс — это и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, и переработка отходов. От влияния новейших технологий на индустриальное современное сельское хозяйство зависят успехи страны не только в этой отрасли, но и в научной деятельности.

Замгендиректора «Новой газеты» Валерий Ширяев и российский прогнозист, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок обсуждают глобальные тренды и феномен «джокеров» в агропромышленном комплексе.

Чего мы ждем от сельского хозяйства будущего и что можем получить?