Сельское хозяйство будущего

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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Общество765
«Новая газета»редакция
765
Агропромышленный комплекс — это и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, и переработка отходов. От влияния новейших технологий на индустриальное современное сельское хозяйство зависят успехи страны не только в этой отрасли, но и в научной деятельности.
Замгендиректора «Новой газеты» Валерий Ширяев и российский прогнозист, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок обсуждают глобальные тренды и феномен «джокеров» в агропромышленном комплексе.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:стрим, агропром, индустриализация, тренды, сельское хозяйство
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