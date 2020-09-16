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№ 101 от 16 сентября 2020

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Сельское хозяйство будущего

Стрим «Новой» о последних технологиях и джокерах агропрома

Общество765

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Агропромышленный комплекс — это и сельское хозяйство, и пищевая промышленность, и переработка отходов. От влияния новейших технологий на индустриальное современное сельское хозяйство зависят успехи страны не только в этой отрасли, но и в научной деятельности.

Замгендиректора «Новой газеты» Валерий Ширяев и российский прогнозист, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок обсуждают глобальные тренды и феномен «джокеров» в агропромышленном комплексе.

Чего мы ждем от сельского хозяйства будущего и что можем получить? 

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Теги:
стрим, агропром, индустриализация, тренды, сельское хозяйство

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