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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
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Триединая Россия. Обложка дня
«Новая газета» — о победе «умного голосования» над «партией бойкота»
«Новая газета»редакция
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Помимо «партии власти» и «партии бойкота» на этих выборах успешным оказалось «умное голосование». Стратегия Навального работала, пока он был в коме.
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Теги:умное голосование, выборы, обложка дня, новая газета
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