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№ 101 от 16 сентября 2020

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Триединая Россия. Обложка дня

«Новая газета» — о победе «умного голосования» над «партией бойкота»

Общество6

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

Помимо «партии власти» и «партии бойкота» на этих выборах успешным оказалось «умное голосование». Стратегия Навального работала, пока он был в коме. 

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Теги:
умное голосование, выборы, обложка дня, новая газета

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