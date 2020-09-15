Знания — для русских

Закончилась вторая неделя учебного года. Значительная часть университетов решила приступить к очным занятиям, однако тысячи иностранных студентов не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ. «Новая газета» разобралась, как иностранцы приступили к обучению и что думают о неснятых ограничениях на въезд в страну.

Контроль студентов на входе в ДВФУ. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Каждый день нас кормят «завтраками»

По данным Минобрнауки, в России учатся около 300 тысяч человек из-за рубежа, большая часть студентов числится в пяти российских вузах: РУДН, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете «Синергия», Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а также в Высшей школе экономики. Во время карантина значительная часть из них вернулась на родину первыми рейсами: дома в пандемию их ждали близкие. По словам студентов, в тот момент им казалось, что вернуться не будет проблемой — многие оставили в общежитиях или квартирах теплые вещи, технику. Однако теперь возвратиться в Россию они не могут. Точное число иностранных студентов, находящихся сейчас за пределами России, неизвестно, но счет идет на десятки и сотни тысяч людей.

Яна Ашурова учится на четвертом курсе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, но сама девушка приехала в Россию из казахстанского Уральска. Яна уехала домой 1 мая: с родителями они посчитали нецелесообразным платить за общежитие и тратиться на дорогую по сравнению с Казахстаном жизнь в Петербурге. Кроме того, в России у девушки не было возможности работать, потому что в общежитиях стояли ограничения на перемещения студентов:

«Два часа на выход либо потом пишите объяснительные».

Сейчас она даже не пытается вернуться в Петербург до официального разрешения — говорит, что это лишние деньги на дорогу и ПЦР-тест.

— Университет предлагает мне дистанционку, вот только, как сказали в вузе, они сами не понимают, как это сделать, но будут искать выход, потому что у меня почти все предметы проходят в очном формате. Мы писали коллективные обращения во многие инстанции в России, но нас гоняют от одного кабинета к другому, — рассказывает девушка.

Попасть в Россию не могут и первокурсники: только в одной Вышке есть телеграм-чат для бакалавриата, в котором состоит почти 400 человек (в одном из чатов для студентов вузов по всей России — почти тысяча) — все они уехали из России, а теперь не могут вернуться обратно. С такой же ситуацией столкнулась первокурсница Мария из Таллина, поступившая в этом году на актерский факультет ВГИКа.

— Я еще не получала учебную визу, жду приглашения от университета, но его не могут мне выдать, потому что границы пока официально закрыты. Тем временем визу мне не оформляют, потому что нет приглашения от университета. Это замкнутый круг, — говорит Мария.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Когда точно откроется граница для студентов, до сих пор неясно, хотя туманные заявления чиновников и представителей университетов появляются в СМИ с середины лета. Еще в начале августа министр образования Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты будут допускаться к обучению в российских вузах по итогам двухнедельного карантина после приезда. Проблема в том, что приехать в Россию мало кто может: авиасообщение с ближайшими странами закрыто. В Министерстве образования на запрос «Новой газеты» о том, что делать в таком случае, к моменту подготовки материала не ответили.

Одно из последних обращений относительно иностранных студентов было сделано в среду, 9 сентября: министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема их возвращения в Россию может быть закрыта в течение месяца. Министр также добавил, что отдельное внимание во время решения этой проблемы уделяется студентам из Казахстана (по данным ФСБ за 2019 год, в России учится около 60 тысяч казахстанцев). По словам Лаврова, въезд студентов можно будет организовать поэтапно.

Ранее министр культуры Ольга Любимова пообещала, что все иностранные студенты творческих вузов приедут в Россию учиться до 1 октября, кроме того, добавила, что ее ведомство вместе с творческими вузами составляет списки иностранных студентов, чтобы можно было организовать их возвращение на учебу.

Самое странное заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1»:

«Иностранные студенты, которые находятся в РФ. Я уверена, что здесь никаких ограничений нет.

А те, кто еще не приехал в РФ, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены»,

— рассказала глава службы. В Роспотребнадзоре «Новой газете» пояснять фразу и отвечать на дополнительные вопросы не стали, объяснив это тем, что РПН этим вопросом не занимается.

Пока официальные структуры молчат, обучающиеся пытаются взять ситуацию в свои руки. Еще в конце августа студенты Казахстана направили открытое письмо в МИД и правительство России с просьбой включить обучение в список причин для въезда в страну в период пандемии. Обращение подписало около тысячи человек, в нем указывается на недостатки онлайн-обучения.

«Уровень образования на дистанционной и очной форме обучения различен, следовательно, мы окажемся неконкурентоспособными по сравнению со студентами, обучающимися очно», — говорится в письме.

Помимо коллективных писем, есть и индивидуальные инициативы. К примеру, во все двери стучались казашка Асель Тальбек и эстонец Марк Дорфманн, обучающиеся на факультете коммуникаций медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Марк Дорфманн. Фото из соцсетей

— Мы пытались обращаться к разным структурам, но дело в том, что Казахстан открыл границы для России, а Россия для Казахстана границы не открывает. Мы писали в Роспотребнадзор, в наше посольство, в правительство России, но все, что мы знаем, так это то, что существует распоряжение о необходимости внесения правок в документ о закрытии границ. Каждый день нас кормят «завтраками», но на самом деле эта проблема никак не решается. Нам даже не могут выслать приглашение, так как Казахстан — безвизовая страна и никакие приглашения не нужны, — жалуется Асель.

— Мы с друзьями пытались обращаться куда только можно: в посольство, консульство, университет, визовые центры. Мы даже написали открытое письмо в «Медузу» с просьбой нам помочь, потому что, возможно, хоть она может как-то повлиять. Но ни ответа, ни привета. Когда первые новости начали выпускать «Русская служба Би-би-си» и РБК, мы поняли, что не все потеряно, — рассказывает Марк.

Граница на замке

С начала пандемии въезд иностранцев в России регулирует указ премьера Михаила Мишустина. В марте поток приезжающих практически остановили, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С тех пор перечень лиц, которые могут попасть в страну, расширился (въезд разрешили родственникам россиян, ценным специалистам и посещающим Россию для лечения). Обучающихся в этом списке нет, поэтому въехать в Россию могут студенты только из стран, с которыми открыты границы: Танзании, Великобритании, Швейцарии и Турции. При этом больше всего учащихся в России — из Казахстана, Китая, Узбекистана и Украины, Таджикистана и Кыргызстана.

Показательна история с возвращением студентов в Казахстане: в конце августа партия первого президента страны Нурсултана Назарбаева «Нур Отан» вызвалась доставить 50 человек в Брянский государственный аграрный университет. Несмотря на то что СМИ уже написали об успехе поездки (сейчас страница удалена), один из студентов рассказал, что на границе их все же развернули. При этом для каждого пассажира в общей сложности этот неудачный маршрут стоил порядка 50 тысяч рублей.

Из-за закрытой границы значительная часть студентов даже не пытается попасть в Россию, аргументируя тем, что это «все равно бесполезно», однако некоторые идут на рискованные шаги. К примеру, еще в середине августа пересечь границу пыталась студентка 3-го курса факультета коммуникаций медиа и дизайна Высшей школы экономики Валерия Арнаут из Молдовы.

Как рассказала девушка, она провела 27 часов в автобусе в попытках попасть в Москву.

До этого она с родителями долго обзванивали молдавское и российское посольства, а также украинскую и российскую таможни, пока не нашли подходящий автобусный рейс.

Валерия Арнаут. Фото из соцсетей

— Водители сказали, что границу пересекать нужно пешком, но никаких проблем не возникнет (по их словам, я была не первой такой студенткой). Я запросила в университете справку об обучении, но, как оказалось потом, она не пригодилась. После долгой дороги и трех часов в очереди на таможне с двумя чемоданами в руках стало ясно, что я стою зря. Пограничник сказал, что студенты не имеют права пересекать границу, потому что такого разрешения никто не подписывал, — рассказывает Валерия.

Одним из выходов из ситуации мог бы стать въезд по справке о лечении. Валерия раздумывала и о нем, но сотрудники общежития ВШЭ на вопрос о заезде с такой справкой ей ответили, что они «университет, а не стационар». К тому же допустят ли студента к очному обучению в случае незаконного пересечения границы — неясно, «Новая газета» попыталась узнать об этом в НИУ ВШЭ и МГУ, но в вузах отказались отвечать на этот вопрос. В РУДН газете заявили, что «быть зачисленным в университет иностранный студент может только при наличии визы с соответствующей целью пребывания в Российской Федерации».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов напоминает, что подобная авантюра грозит студенту ответственностью по нескольким статьям Уголовного и Административного кодексов — в частности, по статье 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и статье 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

— В общем, в лучшем случае развернут, в худшем — вы познакомитесь с особенностями российской пенитенциарной системы,

— заключает юрист.

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев добавляет, что если студент предоставил поддельную справку, то при обнаружении этого факта он может быть привлечен к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа и депортирован с запретом на посещение России.

Снова дистанционка

Пока граница для студентов остается закрытой, многие вузы отправляют иностранцев на дистанционное обучение по индивидуальным учебным планам. Так поступили в НИУ ВШЭ, РУДН и МГУ.

В МГУ учебный год начался как для российских, так и для иностранных студентов одинаково — 1 сентября, рассказали газете в университете.

ответ пресс-службы мгу «Иностранные студенты, находящиеся в России, обучаются вместе с российскими студентами в формате, определенном для соответствующей образовательной программы. Иностранные студенты, находящиеся за границей, начали обучение полностью в дистанционном формате. По мере открытия границ они смогут прибыть в Москву и присоединиться к основному потоку студентов с условием сдачи теста на COVID-19 методом ПЦР перед пересечением границы, обязательного прохождения 14-дневного режима изоляции и повторной сдачи теста на COVID-19 на 10–12-й день по прибытии в Россию. Только после получения отрицательного результата повторного теста на COVID-19 студенты могут быть допущены к очным занятиям».

День первокурсника в МГУ. Фото: Антон Новодержкин / ТАСС

В РУДН «Новой газете» рассказали, что большинство студентов вуза не выезжали из Российской Федерации с апреля этого года, более 4 тыс. иностранцев осталось проживать на территории студгородка университета. Однако за границей все равно находится около 2,5 тыс. студентов РУДН. Все они занимаются дистанционно по индивидуальным учебным планам.

— Для новых иностранных студентов РУДН открыл первый в России цифровой подготовительный факультет, — рассказали «Новой газете» в университете. — Это платформа, на которой в интерактивной форме содержится вся программа, необходимая для подготовки иностранца к обучению в любом российском университете: 8 модулей по русскому языку, 8 предметных модулей и отдельный — по истории и культуре России. Выпускники цифрового подготовительного факультета смогут поступить сразу на первый курс основных факультетов в следующем году.

Как рассказал «Новой» студент 4-го курса РУДН факультета гуманитарных и социальных наук Максим Вертячкин из Казахстана, университет перевел всех на дистанционную форму обучения до первого ноября, кроме первого курса бакалавриата и специалитета.

— Это оптимальное решение, так как в РУДН большой процент иностранных студентов, которые просто не смогли бы попасть на территорию России, — считает Максим.

При этом дистанционная форма обучения подошла далеко не всем. Кроме того, многие вузы не смогли ее предоставить. Несмотря на то, что учебный год только начался, в Казахстане уже около 3 тыс. обучавшихся за границей студентов перевелись в отечественные вузы. По словам министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова, в министерстве оказали помощь казахстанским студентам в переводе в отечественные высшие учебные заведения.

Дистанционная учеба также кажется абсолютно невозможной для студентов медицинских, естественнонаучных и творческих вузов.

На прошлой неделе у гражданки Эстонии Марии из ВГИКа прошло первое занятие по танцам — тоже по зуму, как и остальные предметы.

— Все зависает, ничего не слышно. Все ребята в зале, их курирует тренер, а у нас никакой обратной связи, потому что нас вообще не видно. Кроме того, в театральных вузах важна командная работа, нужно полностью и всецело находиться там. По интернету заниматься в творческом вузе никак невозможно, — говорит Мария.

Такой же точки зрения придерживается пианистка Анастасия Касатова из Казахстана, которая в этом году поступила в Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского.

Анастасия Касатова. Фото из соцсетей

— Невозможность попасть на учебу и отсутствие «живых» практических занятий — все это является огромным минусом, так как на первом курсе ты втягиваешься в процесс обучения. Это и так сложно, а нам еще и не дают этого сделать. О каком втягивании в процесс может идти речь, когда ты сидишь дома на диване? Тем более когда ты знаешь, что 80% твоих однокурсников сейчас с удовольствием ходят на занятия, как и прежде, — сокрушается девушка.

Дистанционное образование, смешанное с очным, превращается в испытание и для преподавателей: сопредседатели профсоюза «Университетская солидарность» обращают внимание на повышение нагрузки на сотрудников университета, а также необходимость каждого преподавателя индивидуально решать вопросы с иностранными студентами о методах их обучения.

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— [В нашем университете] учат иностранцев те преподаватели, которые не могут вести занятия очно: или возрастные, или с хроническими болезнями. Как правило, дистанционная работа дается им с трудом. Но даже если студенты вернутся в Россию в ближайший месяц, это приведет к проблемам — будет снова перекручено все расписание, непонятно, что будет с нагрузкой на преподавателей и студентов. Происходит бардак: как будут учить студентов и кто это будет делать? Приедут они или нет, а если приедут, то когда? Вся система высшего образования находится в состоянии балагана, — говорит сопредседатель «Университетской солидарности», сотрудник МФТИ Андроник Арутюнов.

— Казалось бы, это не проблема преподавателя, что кто-то куда-то не может доехать и подключиться. Но что будет дальше? Потом это может превратиться в академическую задолженность, с которой будет разбираться уже преподаватель. Количество информации, которой мы стали обмениваться со студентами в период пандемии, выросло кратно, — объясняет Дмитрий Трынов, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» из Уральского федерального университета.

Могут ли повлиять на ситуацию в университетах, неизвестно: в НИУ ВШЭ и МГУ с «Новой газетой» отказались об этом разговаривать, а в РУДН заявили, что подобные вопросы — вне зоны ответственности университетов, а основные усилия РУДН направлены на обеспечение мер безопасности при обучении студентов и обеспечение высокого качества обучения. Тем временем студенты страшно хотят вернуться к нормальному обучению в университете — в свой второй дом в другой стране.

— Я думаю, что можно было бы придумать что-то более логичное, чем ИУП на полгода для иностранных студентов. Вышка славится тем, что там большое количество студентов из-за рубежа, можно было бы позаботиться о них! — восклицает Валерия Арнаут.

— Мне обидно, что наш университет как-то отвернулся от нас всех. Обычно наша Высшая школа экономики следит за состоянием своих студентов и очень трепетно к ним относится, но в этот раз мне показалось, что я стучал в закрытую дверь, — подытоживает Марк.