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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
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«Скучаю по вам. Вчера смог целый день дышать сам»
Алексей Навальный выложил первую фотографию из немецкой клиники
Политика42
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Политик Алексей Навальный только что опубликовал в Instagram первую фотографию после комы в результате отравления. На фото он в больничной палате с семьей.
«Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте.
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Теги:реакция, соцсети, германия, отравление, навальный
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