«Скучаю по вам. Вчера смог целый день дышать сам»

Политик Алексей Навальный только что опубликовал в Instagram первую фотографию после комы в результате отравления. На фото он в больничной палате с семьей.

«Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте.