Молчание мигрантов

После публикации на сайте «Новой» репортажа о временном палаточном лагере для 4500 узбекских граждан, пытающихся попасть на родину, мы продолжаем следить за ситуацией в Самарской области. Мигранты расположились именно там. И численность их не сокращается.

Не так быстро, но палаточный лагерь люди все-таки покидают. Но на их место постоянно приезжают новые. Мы попытались выяснить, что живущим здесь необходимо и чем реально можно помочь. Все, с кем вчера удалось поговорить в лагере, не сговариваясь, отвечали: ничего не надо, необходимым обеспечены. На этом разговор, собственно, и заканчивался. Ощущение, что мигранты дали некий обет молчания. В прошлый наш приезд все происходило с точностью до наоборот. Достаточно было обратиться с вопросом к одному, как мгновенно подтягивались другие. Даже не удавалось записать имена всех готовых высказаться. Сейчас имен не называет никто. А прошла-то всего неделя после первой нашей встречи с мигрантами.

В конце концов выяснилось, что буквально на днях администрация лагеря собрала 15 представителей разных внутренних сообществ (а здесь объединяются по регионам, диалектам и родственным связям). Это были люди преимущественно старшего возраста, достаточно авторитетные и способные, судя по всему, убеждать соплеменников. Именно этим людям были предъявлены последние и достаточно жесткие требования:

не выпивать, не буянить, не раздражать местное население и не контактировать с прессой. Эту информацию «инструкторы» попросили донести до населения лагеря максимально убедительно.

Фото: Ольга Путилова, для «Новой»

Не очень понятно, утечки какой информации опасается администрация, если никаких претензий люди и без того не высказывали. Лишь просили дать дополнительные поезда и отправить их домой до холодов. А на недавнем рабочем совещании представители диаспоры выражали огромную благодарность руководству Самарской области «за человеческий подход к проблемам граждан братской республики». Но что там пресса, Ёдгор Усманов, секретарь совета Местной узбекской национально-культурной автономии, сопровождавший нас 9 сентября в лагере, рассказал, что и от него, приехавшего на этот раз без журналистов, народ буквально шарахался. А ведь он всего-то пытался узнать, какие новости и чем соотечественникам помочь «Спрашиваю: имя сказать можешь? Отказывается, — вздыхает Ёдгор. — Я не скажу, ты не скажешь, так месяцами здесь сидеть можно, говорю ему. Нет, отвечает, мне проблемы не нужны. Только о спорте говорить буду». В лагере прямо любовь вспыхнула к спорту. Кого ни спросишь — все готовы о нем поговорить.

А Усманову мигранты посоветовали даже времени не терять, потому что «все есть и ничего не надо».

На деле же довольно скоро встанет вопрос, как жить в палатках при низкой температуре, если лагерь останется на прежнем месте. Одеяла и какие-то подобия матрасов у людей есть, спальников мы практически не видели. Как можно обогреть палатки, да еще в таком количестве, представляется слабо. Электричество здесь подают лишь переносные генераторы, которые ходят по рукам, потому что их на весь лагерь штук 18–20. Генераторы позволяют заряжать телефоны. В принципе, к ним можно подключить и электроприборы, вопрос — какие? Тепловую пушку, обогреватель, электроплитку? Полевых кухонь в лагере нет.

Сами люди, повторюсь, ничего не просят. Но покупают, тем не менее, зимние вещи. Выходит, не исключают возможности задержаться здесь надолго? Пока суть да дело, местные жители организовали помощь мигрантам собственными силами: подвозят продукты с овощных баз, свою продукцию доставляют хлебобулочные комбинаты. Сами поселенцы ловят рыбу в местной речке. Жители соседних поселков приносят сигареты и все ту же теплую одежду.

Никто не верит, что лагерь свернут до холодов.

Официальной информации почти нет, зато слухов хоть отбавляй. Так, некий блогер с весьма сомнительной репутацией запустил дезу об умершем здесь человеке, труп якобы тайно отправили в Узбекистан. Информация распространилась, стремительно обросла подробностями и даже добралась до республики. Но выяснилось, что, слава богу, все живы. А вот рождение ребенка в лагере подтверждается. И роженицу, и скорую, на которой женщину увезли, народ видел.

В последние 2–3 дня от лагеря постоянно отъезжают такси.

Люди, отчаявшись дождаться поезда, покупают авиабилеты и едут на машинах до Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы улететь оттуда.

Дорога обходится недешево, но из Самары в Ташкент только один рейс в неделю, и билеты на него раскупаются моментально. В среду часть мигрантов должен забрать казахстанский поезд до Чимкента. Еще один состав обещают в субботу.

Фото: Ольга Путилова, для «Новой»

В конце прошлой недели среди мигрантов поползли слухи о том, что в лагерь из Казани приедет генеральный консул Узбекистана в Приволжском федеральном округе. Его ждали. В пятницу источник из обладминистрации заверил нас, что Фариддин Насриев уже на месте. Дозвониться на мобильный телефон помощнику консула, чтобы узнать, как прошел визит, не удалось. Позже выяснилось, что визита никакого и не было. То ли информация изначально оказалась уткой, то ли генконсул передумал.

Самарская область — Москва