Разговор европейцев с товарищем Си

Виртуальный саммит между Европейским союзом и Китаем, второй в этом году, показал, что европейцы продолжают искать выгод от сближения с восточным колоссом. В то же время растет их разочарование ненадежностью обещаний Пекина и его несговорчивостью.

«Мы прояснили, где находимся, в чем согласны, а в чем нет. Есть реальные разногласия, и мы не будем их скрывать. Но мы готовы к сотрудничеству», — подвел итог разговора с председателем КНР Си Цзиньпином глава Европейского совета Шарль Мишель.

На самом деле, об итогах известно мало. Мишель и другие европейские участники — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Ангела Меркель в роли действующего председателя Совета ЕС — рассказали о том, к чему они сами китайского лидера призывали, на чем настаивали, что требовали.

Сам Си с прессой не общался, совместного заявления не было, как это водится на виртуальных совещаниях ковидных времен.

Единственным документом, которым был отмечен день саммита, стало подписанное в Пекине соглашение о защите географических наименований как элемента интеллектуальной собственности. В Китае будут защищены от подделки и имитации шампанское, ирландский виски и мюнхенское пиво, а в ЕС — писяньская паста из фасоли и аньцюйский имбирь. Всего для начала по сто наименований с каждой стороны. Учитывая объем агропродовольственного экспорта ЕС в Китай (14,5 млрд евро в год), для европейских фермеров это существенно. Но маловато на фоне торгового обмена между ЕС и Китаем, который измеряется миллиардом с лишним евро в день.

Си Цзиньпин во время видеоконференции с представителями ЕС, Пекин. Фото: EastNews

Изначально Меркель запланировала на свой председательский семестр настоящий саммит в Лейпциге, куда пригласила лидеров всех стран союза. Главной темой Лейпцига стало бы согласование Всеобъемлющего соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем, которое проложило бы путь к свободной торговле. Может быть, слишком амбициозная перспектива, но и она натолкнулась на неожиданную преграду: COVID-19. Пришлось расширенный саммит перенести на следующий год, а сейчас ограничиться этой видеоконференцией.

Перспектива добиться до конца года прорыва в переговорах об инвестиционном соглашении выглядит сомнительно. А без этого Брюссель даже не начнет обсуждения Стратегической повестки дня сотрудничества с Китаем на период до 2025 года.

Фон дер Ляйен рассказала, что команда ее переговорщиков немного продвинулась по вопросам о правилах поведения китайских госпредприятий в европейской бизнес-среде, принудительной передачи технологий, прозрачности государственных субсидий. Главе Китая напомнили о его обещании распространить на предприятия ЕС благоприятный режим, предоставленный в январе операторам США.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуального саммита с президентом Китая Си Цзиньпином, Брюссель. Фото: Reuters

Но в КНР инвесторы ЕС сталкиваются с неимоверными препятствиями в доступе на рынки цифровых технологий, телекоммуникации, компьютерной отрасли, здравоохранения, биотехнологий, транспорта на новых источниках энергии. Закрыт доступ на рынок госзаказа. Была и остается проблема с китайскими избыточными мощностями как в традиционных отраслях (сталь и алюминий), так и в высоких технологиях.

Но Меркель считает, что с Китаем надо работать как с исключительно важным экономическим партнером Европы, оказывать давление на него, чтобы добиться равных условий игры для европейского бизнеса в Поднебесной.

На пресс-конференции журналисты напомнили ей, как 15 лет назад она без энтузиазма смотрела на отношения с Китаем.

«Политический диалог всегда определяется контекстом и текущим моментом, — усомнилась она в пользе обращения к ретроспективе. — Нам нужно иметь хорошие стратегические отношения с Китаем, не строя иллюзий, руководствоваться принципами, реальностью».

За последние 15 лет Китай изменился, поэтому и возникли требования взаимности, равного отношения, одинаковых правил игры. Чего не было, когда Китай оставался развивающейся страной.

Брюссельские чиновники, которые готовили саммит, отмечают встречное движение китайской стороны к сближению с Европой на фоне американо-китайских торговых войн. Это демонстрирует факт повышения уровня саммитов. Раньше в них участвовал с китайской стороны премьер Госсовета КНР, а теперь — первое лицо.

Ангела Меркель во время видеоконференции, Берлин. Фото: ЕРА

ЕС нуждается в Китае как необходимом союзнике в достижении климатических целей, выполнении Парижского соглашения и «зеленом курсе». Он хочет, чтобы Китай, который является основным источником загрязнения окружающей среды, принял более жесткие обязательства в отношении изменения климата.

Брюссель призывает Китай в полной мере участвовать в глобальной структуре по преодолению последствий пандемии и извлечению уроков из нее. Не только в создании вакцин, но и в том, чтобы сделать их доступными для бедных стран. Пекин должен активнее участвовать в списании долгов слаборазвитых стран, что необходимо для восстановления после пандемии на африканском континенте.

То есть вести себя «по-взрослому» в смысле глобальной ответственности, не «по-детски», замыкаясь на национальных интересах.

Мишель, фон дер Ляйен и Меркель не уточнили, что именно и на какие их предложения, пожелания и требования ответил председатель Си.

Троица ЕС вылила на председателя Си холодный душ политических упреков. Мишель и Меркель подчеркнули, что, кроме прагматических соображений, европейцам важны фундаментальные ценности.

ЕС «выразил серьезную озабоченность» тем, что Пекин нарушил международные обязательства в отношении Гонконга, нарушает права этнических и религиозных меньшинств, преследует правозащитников, ограничивает свободу выражения мнений и доступ к информации.

Фото: Reuters

Брюссель призвал Китай воздерживаться от односторонних действий в Южно-Китайском море, которые привели к эскалации конфликта с соседями и помехам свободы мореплавания.

«Мы полны решимости сотрудничать с Китаем для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов, — говорится в коммюнике Совета ЕС. — Мы хотим сбалансированных отношений, основанных на взаимных интересах».