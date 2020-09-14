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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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Подкаст «Что Нового?»: политизация 2.0

Итоги региональных выборов в России

Политика5

Надежда Юроваспециально для «Новой»

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13 сентября в России завершился «триединый» день голосования. В новом выпуске подкаста «Что нового» корреспонденты «Новой» Фариза Дударова и Татьяна Васильчук рассказывают про самые проблемные для «Единой России» регионы, а редактор отдела политики Кирилл Мартынов объясняет, почему власти разучились выигрывать выборы по старым правилам.

Музыка: Глеб Лиманский

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Теги:
выборы, регионы, единый день голосования, что нового?, подкаст

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