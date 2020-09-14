Подкаст «Что Нового?»: политизация 2.0

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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Надежда Юроваспециально для «Новой»
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13 сентября в России завершился «триединый» день голосования. В новом выпуске подкаста «Что нового» корреспонденты «Новой» Фариза Дударова и Татьяна Васильчук рассказывают про самые проблемные для «Единой России» регионы, а редактор отдела политики Кирилл Мартынов объясняет, почему власти разучились выигрывать выборы по старым правилам.
Музыка: Глеб Лиманский
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:выборы, регионы, единый день голосования, что нового?, подкаст
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