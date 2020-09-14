Политический полигон рядом с Шиесом

Республика Коми считалась одним из ключевых регионов кампании-2020. Федеральная власть превратила ее в полигон для отработки технологий размывания протеста. Ведь совсем недавно борьба против московского мусорного полигона на станции Шиес стала модельной для всей страны, потому и главная задача выборов — замирить неспокойный регион. Оппозиция же в Коми получила уникальный шанс пополнить свои ряды свежими лицами и, чем черт не шутит, перезагрузить политическую систему республики. Что получилось и что не получилось у участников выборов-2020 в Коми — в репортаже «7х7».

Фото: Кирилл Шучалин / 7х7 / для «Новой»

Часть I. Империя и ответный удар

На окраине



2 апреля 2020 года в кабинет Владимира Путина зашел седой мужчина в темно-синем приталенном костюме. Беседа была недолгой. Мужчина знал, зачем его позвали, и ответ у него уже был готов: от таких предложений не отказываются. В кабинет к президенту Владимир Уйба зашел заместителем министра здравоохранения России, а вышел врио главы Республики Коми. Через пять месяцев ему предстояло подтвердить право руководить северной республикой на выборах. Это оказалось сложнее, чем виделось из кремлевского кабинета. Владимир Уйба набрал больше 74%, но, чтобы добиться такого результата, ему пришлось приложить немало усилий. «Помог» коронавирус, с которого все и началось.

В Коми в те дни все внимание было приковано к вспышке COVID-19. Республика уже несколько дней находилась на четвертом месте среди российских регионов по количеству заболевших. Это стало формальной причиной отставки Сергея Гапликова с поста руководителя региона. И бывший врач-эпидемиолог Уйба должен был стать спасителем — победить новый вирус или как минимум замедлить его распространение в Коми.

Владимир Уйба на встрече с Путиным. Фото: Кремль

Это удалось сделать за несколько недель: Уйба пригласил в Сыктывкар своих бывших коллег по Федеральному медико-биологическому агентству (возглавлял его с 2004 по 2020 год), организовал доставку аппаратов искусственной вентиляции легких и другой техники. Когда первоочередная задача была решена, Уйба заявил о своих политических амбициях.

На своей первой пресс-конференции за пять месяцев до выборов он сказал, что планирует стать главой Коми, а через пять лет — переизбраться на эту должность.

Второе важное заявление на той пресс-конференции касалось полигона на станции Шиес. Уйба высказался категорически против строительства свалки и дежурно пообещал принимать все решения по этому вопросу с учетом мнения жителей.

С одной стороны, врио губернатора не мог промолчать: Шиес уже более полутора лет находился в центре внимания жителей региона, которые выходили на многотысячные митинги и дежурили в круглосуточном лагере у самого полигона. С другой стороны, эти слова явно были согласованы на самом верху. Похожее заявление о недопустимости строительства свалки накануне сделал и Александр Цыбульский, который был назначен врио губернатора Архангельской области в один день с Уйбой, 2 апреля. Ему тоже предстояло бороться за кресло губернатора и заслуживать доверие электората.

Уйбе нужно было поддерживать имидж спасителя Коми. От коронавируса, от полигона на Шиесе и от любой другой беды. Он хотел, чтобы граждане Коми верили. Не ему. В него. В день пресс-конференции официально началось соперничество Уйбы и коммуниста Олега Михайлова.

Справка Что нужно знать о выборах в Коми

Республику Коми в начале 10-х стали называть Северной Чечней. На выборах в Госдуму 2011 года «Единая Россия» набрала здесь почти 60%. Ее результат во всех соседних с Коми регионах колебался от 31 до 41%. Тогда члены КПРФ заявили, что итоговые протоколы на многих участках переписали, но доказать этого не смогли: суды в Сыктывкаре не стали рассматривать и приобщать к делу копии протоколов, имевшихся в распоряжении коммунистов. В компартии связали фальсификации с главой Коми Вячеславом Гайзером. В 2015 году Гайзер, успешный глава региона, не раз попадавший в десятку лучших губернаторов, возглавил список «Единой России» на выборах в Госсовет Коми, и это дало весомый результат: из 30 мест в парламенте партия власти получила 26. А через шесть дней, 19 сентября, Гайзера и его коллег по правительству арестовали по подозрению в организации преступного сообщества (в июне 2019 года суд приговорил его к 11 годам за мошенничество, взятки и отмывание). Позже по подозрению в получении взяток от «команды Гайзера» арестовали и главу избиркома республики Елену Шабаршину: по версии следствия, она передавала Гайзеру важную информацию о выборах и других кандидатах. После этого состав участковых избирательных комиссий существенно изменился. Член КПРФ Андрей Никулин считает, что с тех пор серьезных нарушений на выборах не было: — Сейчас административный ресурс не так силен, как пять лет назад. К избиркому больше доверия, чем раньше, когда, например, в 2011 году протоколы банально переписывались. Ситуация в Коми уже в 2015 году стала менее авторитарной. По мнению политолога Александра Кынева, власть потеряла электоральный контроль в Коми после силовой зачистки региональной элиты, которая держалась на неформальных связях и круговой поруке, а сам регион перестал быть «северной электоральной аномалией» и стал умеренно протестным.​​​​

Главный конкурент



Коммунист Олег Михайлов тут же проявил политическое чутье: через день после отставки не справившегося с эпидемией главы Коми Сергея Гапликова коммунист записал короткое видео, в котором объявил о выдвижении на пост губернатора. Его посмотрели больше 132 тыс. раз.

Еще пять лет назад Михайлов особо не был известен в Коми. По сути, его политическая карьера началась в 2015 году, когда в свои 27 лет он стал депутатом Государственного совета региона.

Олег Михайлов после несогласованного шествия в апреле 2020 года. Фото: Кирилл Шейн / 7х7

В парламенте Михайлов многократно критиковал законопроекты единороссов, не поддержал пенсионную реформу и поправки к Конституции. Но реальная известность пришла к нему, когда началась борьба против строительства полигона у станции Шиес, на границе Коми и Архангельской области.

КПРФ несколько раз проводила в сыктывкарском гайд-парке митинги, главной темой которых был Шиес. На один из них пришло около 5,5 тыс. человек (всего в Сыктывкаре живет около 250 тыс. жителей). Члены КПРФ вошли в коалицию «Стоп Шиес» и помогали обустраивать лагерь активистов непосредственно у самого полигона.

Михайлов, с одной стороны, обеспечивал политический тыл участникам протеста, а с другой стороны — доносил их требования с различных трибун. Его заявления, временами популистские, были последовательными и жесткими.

Однажды он назвал планы построить полигон «мусорным геноцидом».

В апреле 2020 года Михайлов выступил на очередном митинге в Сыктывкаре, на который, по разным данным, пришло от 1800 до 3 тыс. человек, а потом предложил его участникам прогуляться до здания администрации главы Коми (шествие не было согласовано местными властями). На крыльце здания он еще раз выступил перед собравшимися и передал резолюцию митинга чиновникам — поскольку день был нерабочий, оставил ее в дверной ручке. Хотя участники шествия и шутили, что Михайлов пришел брать администрацию губернатора штурмом, полиция не вмешивалась в происходящее.

Закон для главы



Стартовые позиции Владимира Уйбы в гонке за кресло главы Коми были неплохими. Возможно, у него не было большого рейтинга, но жители региона еще не успели устать от него. Тем более на фоне предыдущего губернатора Сергея Гапликова, который предлагал вместо борщевика засеять в полях Коми кукурузу и почтить память поэта Александра Пушкина минутой молчания, Уйба смотрелся выигрышно. С первых дней он стал записывать ежедневные видеообращения к жителям, в которых рассказывал о борьбе с коронавирусом и остальных принятых решениях.

— Надо очень сильно постараться, чтобы после Гапликова быть плохим назначенцем. То есть после самодура любой несамодур — уже позитив. В этом смысле Уйбе повезло,

— считает Александр Кынев.

Уйбе предстояло решить, идти на выборы самовыдвиженцем или от партии «Единая Россия». В его штабе пришли к выводу, что выигрышнее дистанцироваться от партии власти.

— Ему было невыгодно идти от «Единой России», тогда бы надо было отвечать на неудобные вопросы про ее политику. Он как бы говорит: «Я никакого отношения к «Единой России» не имею, я просто специалист в своей сфере», — сказал «7х7» источник, близкий к администрации главы Коми. По его словам, чтобы отделить врио главы от партии власти даже формально, в Сыктывкар перед выборами пригласили две команды политтехнологов: одну для «Единой России», вторую — специально для Уйбы.

Но региональный закон запрещал самовыдвиженцам участвовать в выборах. Тогда Уйба предложил переписать его. Обсуждение поправки на заседании парламента закончилось перепалкой: некоторые депутаты заявили, что «увидели текст законопроекта полтора часа назад», другие пожаловались, что объем поправок вырос с 2 до 12 страниц буквально за ночь. Спикер парламента Надежда Дорофеева явно была растеряна и не понимала, что делать. Ее заместитель Александр Макаренко пытался спасти ситуацию и подсказывал председателю, что вопрос надо поставить на голосование.

Эту фразу он повторил 11 раз.

Но даже после регистрации Уйбы в качестве самовыдвиженца, по мнению другого источника «7х7» в администрации главы региона, сохранялась опасность того, что он мог проиграть выборы:

— Четыре года назад у избирателя в Коми был большой кредит доверия к назначенному федеральной властью кандидату [Гапликову]. Один раз можно ей довериться, поверить, что она пришлет талантливого управленца. Но второй раз — нет. Люди через это уже прошли. Кредит доверия наверняка есть у действующего фаворита гонки, но я не думаю, что он такой, как был в прошлый раз, в 2016 году.

В администрации главы Коми опасались повторить путь мэра Москвы Сергея Собянина. В 2013 году он помог главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному пройти муниципальный фильтр, рассчитывая, что политик наберет немного голосов. В итоге в Москве чуть не состоялся второй тур. А второй тур для команды Уйбы — та грань, за которую нельзя переступить: все помнят последние выборы в Хабаровском крае и других регионах, где ставленники власти в итоге проиграли. Тогда политтехнологи, приехавшие в Коми, решили использовать против коммуниста Михайлова другое оружие.

Отфильтровали



— Муниципальные депутаты мне сообщают, что им звонят «сверху» и говорят, что можно подписываться за кого угодно, кроме Михайлова, — так сам коммунист 13 июля 2020 года описывал сбор подписей для прохождения муниципального фильтра.

В Коми для кандидатов в главы региона установлена самая высокая планка по сбору подписей депутатов — 10% (от 180 до 189). Команда Олега Михайлова потратила на эту работу почти месяц и в конце июля принесла документы в избирательную комиссию Коми. Но ему отказали в регистрации, потому что часть подписей оказалась «задвоена»: кто-то из муниципальных депутатов сначала расписался за одного из кандидатов, а потом — за коммуниста.

Член КПРФ Андрей Никулин назвал эту технологию по недопуску кандидатов «серой юридической зоной»: никакого способа проверить, ставил ли депутат подпись за другого кандидата, сейчас нет. С ним согласился и политолог Александр Кынев:

— Никакой базы онлайн не существует. Мы понимаем, что у нас документы часто подделываются задним числом. Грубо говоря, если кто-то узнал, что депутат Петров за вас подписался, то что мешает изготовить подпись на более раннюю дату? А ничто. Власть говорит: «Верьте нам на слово». Я убежден, что, если бы Михайлов был зарегистрирован, он бы, скорее всего, выиграл.

Он местный, он раскрученный, он говорит с людьми на понятном языке, а Уйба — чужой. Если бы была конкурентная кампания, это бы проявилось.

Помимо Олега Михайлова и Владимира Уйбы о желании участвовать в выборах заявили три человека: Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы», Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости (оба не живут в Коми) и Андрей Никитин от ЛДПР. Всех трех в КПРФ считают кандидатами-спойлерами. Доказательство этому, по мнению коммунистов, — анализ подписных листов.

Коммунисты обнаружили, что муниципальные депутаты расписывались за соперников коммуниста с разницей в несколько минут, а их голоса заверял один и тот же нотариус. В партии уверены, что сбором подписей для Уйбы, Никитина, Бетехтина и Пономарева занимался один штаб. В пресс-службе главы Коми не ответили на вопрос «7х7» об этом.

— Мы спрашивали у некоторых муниципальных кандидатов, за кого они подписались. Некоторые депутаты говорили, что не помнят, — раздосадован Олег Михайлов. — Они рассказывали примерно следующее: «Нас привозили всех вместе, раздавали четыре листа. Говорили, что есть временно исполняющий обязанности главы, есть кандидат от «коммунистов» (то есть они так КПСС им подсовывали), есть «Зеленая альтернатива» и ЛДПР. Все, других нет. За кого хотите, за того и подписывайтесь».

На заседании избиркома Коми, где объявили о снятии Михайлова, группа поддержки коммуниста скандировала «Позор!». После этого лидер КПРФ переключился на выборы в Госсовет Коми. Там у партии были реальные шансы получить если не большинство, то с десяток голосов.

Часть II. Пробуждение силы

Новые лица



— Я — либерал, но иду на выборы в Госсовет Коми от КПРФ, — так представилась во время дебатов в сыктывкарском «Револьт-центре» общественница, руководитель организации «Особое детство» Юлия Посевкина.

Более 13 лет она защищает права семей, где воспитываются дети с инвалидностью, инспектирует психоневрологические интернаты и занимается благоустройством города. Но в политику пошла после протеста на Шиесе, который, по ее словам, показал жителям Коми, что никому нельзя доверять: ни депутатам, ни чиновникам, ни судам.

— Я никогда не хотела идти в депутаты, мне это было неинтересно, потому что я понимала: если я буду в парламенте одна, то изменить что-то будет сложно. Сейчас все люди, которые мне помогают, — это те, кто защищал Шиес. Еще десять лет, восемь лет, да даже четыре года назад этого не было, — сказала Посевкина.

Юлия Посевкина. Фото: Кирилл Шейн / 7х7

Лидер общественной организации «Экологи Коми» Нина Ананина несколько лет назад участвовала в экологических и просветительских проектах, которые поддерживали чиновники и администрация губернатора, но на выборы тоже пошла не от «Единой России», а от коммунистов:

— Шиес — это плевок в душу. В 2018 году, когда подняли пенсионный возраст, люди бухтели дома. Помнишь, сколько народу пришло на митинг против повышения пенсионного возраста? Их было в лучшем случае человек 200.

Но когда возник полигон на станции Шиес [на улицы вышли тысячи человек]… Это была черта, через которую люди перешли, — на диванах проблема не решится.

В партийный список КПРФ попал даже либертарианец Виктор Воробьев. Он несколько лет занимается правозащитой, работал юристом в предвыборном штабе Максима Каца и Дмитрия Гудкова перед выборами в муниципальные советы в Москве. Помогать Воробьеву в Сыктывкар приехали активисты движений «Весна» и «Чайный клуб».

— Есть «Умное голосование» Навального [стратегия команды Алексея Навального, которая заключается в объединении тех, кто против «Единой России»], а есть умное выдвижение. Нужно выдвигаться от того, кто способен навредить «Единой России» больше всего. С учетом того, что Либертарианская партия не зарегистрирована, а «Яблоко» и ПАРНАС в Коми — это мертвые партии, КПРФ для меня стала очевидным выбором. Ключевая часть повестки кампании, емко уместившаяся в слогане «Налоги в республику — хватит кормить Москву!», — она ведь про бюджетный федерализм, то есть вполне одобряемое большинством либералов требование. В общем, у нас получилась такая вариация на тему «объединяющее нас важнее различий», — сказал Воробьев.

13 сентября двое неизвестных брызнули в лицо Воробьеву зеленкой. Фото: Максим Поляков / 7х7 / для «Новой»

Многие из кандидатов от КПРФ в Коми не вступили в ее ряды, это не было обязательным условием выдвижения. Всего коммунисты на выборах в Госсовет региона и совет Сыктывкара выдвинули больше 50 человек, которые раньше не участвовали в выборах.

— КПРФ предоставила площадку. Достаточно сложно идти самовыдвиженцем или независимым кандидатом. Мы видели историю с выдвижением в Московскую городскую думу, когда независимых кандидатов не зарегистрировали на выборы, — объяснил Олег Михайлов то, что КПРФ разрешила баллотироваться от партии даже идейным оппонентам.

Атака клонов



Отобрать места КПРФ в Госсовете должны были партии с похожими программами или названиями. По информации источника «7х7» в администрации главы региона, эта тактика обсуждалась еще весной.

10 сентября в Сыктывкар прилетел лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. На его пресс-конференцию пришел только один журналист — корреспондент «7х7». Это не смутило Сурайкина, который пообещал выложить запись встречи в интернет, которую, по его словам, «должны посмотреть десятки, если не сотни тысяч человек». В своей речи он раскритиковал строительство полигона у станции Шиес и призвал не допустить изменения границ национального парка «Югыд ва» ради добычи золота (против этого несколько лет подряд выступали члены КПРФ). Пресс-конференция длилась 22 минуты.

Подготовка к пресс-конференции Сурайкина в Сыктывкаре. Фото: Максим Поляков / 7х7 / для «Новой»

В выборах главы Коми и в Госсовет региона приняли участие и представители другой левой партии — Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Их программа тоже во многом напоминала тезисы КПРФ.

На экологической повестке пыталась сыграть и новая политическая сила — партия «Зеленая альтернатива». Она заказала размещение баннеров в центре города и заклеила заборы и остановки листовками. Первым номером в списке «Зеленой альтернативы» был никому не известный в регионе Виктор Бетехтин, прописанный в Белгороде.

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В региональном отделении КПРФ заявили, что считают все три партии спойлерами, задача которых — скопировать повестку коммунистов и отобрать у них голоса. В региональном законе закреплена норма, по которой результат партий, не набравших проходные 5%, суммируется с процентами партии, которая набрала больше всех голосов.

— Задумка заключается в том, чтобы партии-спойлеры набрали как можно больше голосов, но не преодолели пятипроцентный барьер, а потом их голоса будут присоединены к голосам «Единой России». Тот скудный результат, который получит партия власти, будет трансформирован в куда большее количество депутатских мандатов благодаря действующему законодательству. Все партии-спойлеры ориентированы на то, чтобы забирать голоса у КПРФ, перехватывая повестку. У КПСС и «Коммунистов России» схожие названия. Расчет в том, что консервативный избиратель компартии, зачастую пожилой человек со слабым зрением, не сможет разобраться в бюллетене и по ошибке поставит свой голос за партию со схожим наименованием, — рассказал источник «7х7» в КПРФ.

В пустынях Ливии



Спойлером в КПРФ назвали и партию «Родина», которая вела в Коми очень агрессивную рекламную кампанию.

Вечером 4 сентября кандидат в депутаты совета Сыктывкара журналист Виктор Кокарев заметил двух мужчин, которые расклеивали листовки партии «Родина» на фонарных столбах в центре города. Он попросил их снять незаконную агитацию. Мужчины не стали этого делать и попросили подождать, «пока они звонят старшим». Через несколько минут к Кокареву подбежали трое неизвестных и прыснули ему в лицо из перцового баллончика. Кандидат вызвал полицию и скорую помощь.

— В полиции один из сотрудников сказал мне, что я сам спровоцировал нападение, — рассказал Кокарев.

Активность «Родины» в Коми может быть связана с политтехнологом Максимом Шугалеем, который сейчас находится в ливийской тюрьме. Он возглавил партийный список на выборах. Шугалея называют человеком ресторатора Евгения Пригожина.

В Ливии политтехнолог, по официальной информации, проводил социологические исследования, его задержали в июле 2019 года. Источник «Медузы» рассказал, что если Шугалей станет депутатом Госсовета Коми, то у МИД и «почему-то Министерства обороны», по мнению людей Пригожина, будет больше шансов вытащить его из тюрьмы. Пресс-служба компании Пригожина отрицала отношение бизнесмена к избирательной кампании «Родины» в Коми, но подтвердила, что тот «горячо поддерживает» Шугалея, считает патриотом России.

Накануне выборов телеканал НТВ выпустил в эфир два фильма про Шугалея, а его историю во время дебатов рассказывала второй номер в списке «Родины» в Коми, руководитель Общероссийского народного фронта в республике Елена Иванова. Она же пообещала, что уже 14 сентября сторонники партии уберут со стен домов и заборов все листовки.

— «Родине» не нужен мандат в региональном парламенте, это и так парламентская партия. Мне кажется, история совсем другая, — сказал политолог Александр Кынев. — Это попытка политтехнологических структур, связанных с Евгением Пригожиным, показать свою эффективность перед теми, кто руководит политикой на федеральном уровне. Мы видим, что периодически появляются материалы о том, что сделали «пригожинцы». Я убежден, что львиная доля таких публикаций спровоцирована ими самими, это утечки с целью самопиара. Мы видим, что они постоянно себя предлагают в качестве помощников. Но, поскольку в России есть люди, которые управляют выборами давно, им никакие советники со стороны не нужны. На мой взгляд, кампания в Коми — это попытка добиться такого успеха, чтобы дать повод показать, побить себя в грудь: смотрите, какие мы эффективные.

Часть III. Скрытая угроза

В Коми, как и в других регионах, сторонники Навального предлагали жителям участвовать в «Умном голосовании». Но популярность самого проекта оказалась низкой. В Сыктывкаре нет штаба Навального и активных групп в социальных сетях, где рассказывалось бы о проекте.

— Большая часть жителей Коми не знают про «Умное голосование», — считает активист Григорий Каблис. — Это достаточно очевидный факт. Но команда Навального утверждает, что если 7% избирателей будет следовать совету «Умного голосования», то это существенно повлияет на результаты.

Сам Каблис вошел в пул экспертов, к которым обратился штаб Навального за рекомендациями для списков кандидатов для «Умного голосования».

— Они просили дать рекомендации только по одномандатникам. На выборах главы Коми они просто предлагают голосовать против Уйбы. Знаю, что они не рассматривали кандидатов от партии «Родина», потому что там деньги Евгения Пригожина.

9 сентября, за четыре дня до выборов, появился похожий на «Умное голосование» проект — «Голос коалиции». По структуре он схож с проектом Навального. На сайте предлагалось указать свой адрес, после чего человеку рекомендовали независимых кандидатов.

Кто сделал этот сайт, неизвестно. По стилю оформления он схож с проектом «Республиканская коалиция», который делают сторонники КПРФ в Коми. Скорее всего, разрабатывали его в спешке: домен зарегистрирован 3 сентября, времени на раскрутку проекта практически не было.

Продвижение «Единой России» и Владимира Уйбы разделилось на две независимые линии, сообщил источник «7х7» в администрации главы республики. И их курировали разные люди.

Одна команда занималась информационным сопровождением в официальных СМИ. Хвалебные статьи о врио губернатора ежедневно появлялись на сайтах государственных информационных агентств и местном телеканале. По словам источника «7х7», журналистам госСМИ порой даже не приходилось напоминать об этом: они привыкли писать о руководителе Коми в положительном ключе еще во времена бывшего главы Владимира Торлопова (возглавлял регион с 2001 по 2010 год).

Отдельный бюджет был выделен на продвижение в социальных сетях. Незадолго до выборов Facebook стал предлагать как таргетированную рекламу видеоролики о кандидатах от «Единой России».

Один из политтехнологов, работавший на партию власти, рассказал «7х7», что они долго искали «бодрого человека», который смог бы брать интервью у кандидатов и шутить, потому что большинство из них «деревянные». В итоге этим «бодрым человеком» стал бывший сыктывкарский кавээнщик и телеведущий Антон Новоселов. В самих роликах нигде не говорится, что он общается с единороссами.

Часть денег была направлена на работу в Telegram-каналах. Частично эту работу курировал бывший начальник управления информации администрации главы Коми фигурант дела Гайзера Павел Марущак (приговорен к пяти годам восьми месяцам колонии, освободился в июле 2019 года). Он отвечал за контент Telegram-канала «Коми телега».

Журналист «7х7» прочитал все записи в этом канале за семь дней — с 3 по 10 сентября. За это время там появилось 14 негативных постов о КПРФ (примерно по два в день), восемь постов о членах «Единой России» (семь положительных, один критический) и четыре записи об успехах Владимира Уйбы.

Авторы канала «Коми телега» бездоказательно обвиняли членов КПРФ в связях с силовиками и кулуарных политических договоренностях с экс-главой Коми Гапликовым, размещали информацию о низких процентах поддержки компартии, конфликте регионального отделения с Геннадием Зюгановым, якобы членстве в КПРФ педофилов.

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Максим Поляков, «7х7», «Синдикат-100»