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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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Региональные выборы закончились. Что будет дальше?

Стрим с Александром Кыневым и Кириллом Роговым

Политика88

88
 

«Триединое» голосование закончилось. Движение «Голос» заявило о многочисленных нарушениях, а МВД пока не зафиксировало ни одного. Коалиция «Новосибирск 2020» подала заявление в полицию из-за того, что местная комиссия отказалась рассматривать жалобу о вбросе голосов. Сегодня в 19:00 (МСК) в прямом эфире редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов обсудит с нашими корреспондентами в Новосибирске и Иркутске и политологами Александром Кыневым и Кириллом Роговым результаты региональных выборов. Стали ли для вас их результаты неожиданными? Присоединяйтесь к эфиру и пишите в чат трансляции!

 

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Теги:
кынев, рогов, стрим, выборы, единый день голосования

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