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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
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Региональные выборы закончились. Что будет дальше?
Стрим с Александром Кыневым и Кириллом Роговым
Политика88
«Новая газета»редакция
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«Триединое» голосование закончилось. Движение «Голос» заявило о многочисленных нарушениях, а МВД пока не зафиксировало ни одного. Коалиция «Новосибирск 2020» подала заявление в полицию из-за того, что местная комиссия отказалась рассматривать жалобу о вбросе голосов. Сегодня в 19:00 (МСК) в прямом эфире редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов обсудит с нашими корреспондентами в Новосибирске и Иркутске и политологами Александром Кыневым и Кириллом Роговым результаты региональных выборов. Стали ли для вас их результаты неожиданными? Присоединяйтесь к эфиру и пишите в чат трансляции!
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Теги:кынев, рогов, стрим, выборы, единый день голосования
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