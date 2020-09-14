«Политика разъединяет, рок объединяет»

Фото: Russian Woodstock 2019

— Политика всегда разъединяет, а музыка объединяет, — говорит Игорь Сандлер, организатор фестиваля. — Рок всегда был остросоциальным искусством, а Вудсток — первым социальным музыкальным фестивалем в истории. На Вудстоке протестовали против расизма и войны во Вьетнаме, а сегодня событие, потрясшее мир, — пандемия коронавируса. Это тоже своего рода война, и в ней есть свои герои, которым мы посвятили этот фестиваль: врачи, работники здравоохранения. Появились новые проблемы — нужен новый Вудсток.

Новый русский Вудсток пройдет 19–20 сентября в Зеленом театре ВДНХ и будет официально называться «Russian Woodstock Мир Любовь Музыка». Мир, любовь, музыка — те же слова, что в Вудстоке 1969-го.

Русский Вудсток проходит уже второй раз, первый Продюсерский центр Игоря Сандлера организовал в прошлом году:

«50 лет Вудстоку. Я решил, что этот юбилей нужно отметить, причем именно в России. В это же время в Америке Майкл Ланг, соорганизатор Вудстока в 69-м, тоже решает провести юбилейный фестиваль. Но внезапно, в июле, я узнаю, что по неизвестным причинам второго Вудстока в Америке не будет. А мне повезло: мы смогли найти место для проведения фестиваля в «Золотом городе» под Тулой, и через полтора месяца туда съехались 55 групп из разных стран. В том числе прилетели Барри Мелтон из группы Country Joe and the Fish и Элиот Кан из Sha-na-na —

ветераны 1969-го, игравшие на том, самом первом Вудстоке.

Право на использование названия я попросил лично у Арти Корнфилда, который и создал Вудсток».

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На этот раз Вудсток потребовался, чтобы выразить общую солидарность и сплоченность в пережитые миром непростые полгода. «Это будет фестиваль-благодарность, фестиваль-символ, фестиваль единения и свободы». Именно поэтому приглашения на русский Вудсток организаторы разослали врачам московских клиник. Праздник посвящен не только музыке, но и им.

В жюри такие авторитетные люди, как Лариса Долина, Алексей Козлов, Александр Любимов, Дмитрий Дибров, Евгений Маргулис, Сергей Галанин. Количественный перевес будет у англоязычных групп из Европы и Америки — чтобы «и они смогли рассмотреть Россию вблизи», и мы могли послушать вживую настоящий мировой рок. Второй день фестиваля носит характерное название «Детский Вудсток» — рок будут играть дети. Всего в программе около 18 участников: 12 групп во взрослой, 6 — в детской. Из взрослых ВДНХ услышит:

Gypsy Jack,

Alex Carlin Band,

Your Screaming Silence,

Multiverse,

Prana,

Goodbaeband,

Strange Melizma,

Revo.Band,

Resser и других,

а из детских групп:

Rockhotdog,

Ze Чипсы,

Zu,

Bunraku.