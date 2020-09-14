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№ 100 от 14 сентября 2020

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Репортажи

Пожар на Утрише: несчастный случай или намеренный поджог?

Видеорепортаж «Новой»

Общество296

Виктория Одиссоновакорреспондент

296
 

В конце августа в заповеднике Большой Утриш в Краснодарском крае загорелись уникальные можжевеловые леса. Некоторые винят неосторожных «матрасников», краткосрочных туристов, другие — постоянных жителей Утриша. Однако намеренный поджог — тоже одна из возможных причин возгорания. Кто может обернуть этот пожар в свою пользу и зачем специально поджигать реликтовый лес? Почему волонтеры были вынуждены своими силами тушить тлеющие деревья по всей территории заповедника? Смотрите наш репортаж: в нем и ответы на эти вопросы, и потрясающие виды Утриша.

Видео: Виктория Одиссонова / «Новая газета». Монтаж: Ярослав Симаков / для «Новой»

 

тяжелый пепел

Полная текстовая версия репортажа с Утриша — читать

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Теги:
лесные пожары, утриш, экология

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