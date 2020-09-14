Сокращение славянского братства

Сегодня под Брестом на полигоне 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады (38-я гв. ОДШБр), входящей в состав белорусских Сил специальных операций, начинаются международные тактические учения «Славянское братство-2020».

Это шестые подобные ежегодные учения: первое российско-белорусско-сербское «Славянское братство-2015» состоялось в сентябре 15-го на полигоне Раевский в Краснодарском крае. После Крыма и Донбасса, после разрыва прежде существовавших военных связей со странами НАТО и Украиной России

было важно показать, что есть, мол, еще в Европе дружественные (славянские) военные,

и потому политическое значение участие одной роты сербских десантников и еще пары рот белорусских в «Славянском братстве» намного перевешивало военно-технический смысл события.

Антитеррористические учения «Славянское братство-2017» в Бресте. Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости

С тех пор «Славянское братство» проходило попеременно то в Сербии, то в Белоруссии, то в России примерно по одному лекалу: формирование и слаживание многонациональной десантной тактической батальонной группы, десантирование, марш с преодолением водной преграды и в конце учебный бой с условными «террористами». Число участников — от 600 до чуть более 1000. От страны, где конкретно в данный год проходит «Славянское братство», естественно, участвует больше сил и средств. На «Славянское братство-2020» на полигоне под Брестом, где оно уже проводилось в 17-м году, предполагалось перебросить по железной дороге 300 псковских десантников и 70 единиц боевой и специальной техники. 38-я ОДШБр выделяет до 500 бойцов, и еще должна была прибыть по воздуху рота сербов (до 80 чел.).

Для попавшего после августовских президентских выборов в глухую изоляцию режима Александра Лукашенко международное «Славянское братство-2020» да еще на самой границе со славянской, но «нехорошей» натовской Польшей — мероприятие политически крайне важное. По плану «Славянское братство-2020» должно было стартовать 10 сентября, но случилась неприятность: сербы в последний момент отказались прилетать в Белоруссию. 10 сентября сербский президент Александр Вучич и Владимир Путин поговорили по телефону. Путин даже лично извинился за вызвавший возмущение в Белграде пост в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, но

сербы отправлять свой символический контингент в Белоруссию все равно отказались.

Вучич сослался на «страшное» давление ЕС, хотя речь идет, похоже, об общей переориентации Белграда с востока на запад.

Из-за неожиданного сербского отказа возникло некоторое замешательство: проводить ли вообще «Славянское братство-2020» в усеченном составе? Но раз уж взялись, чего уж, перенесли начало учений на 14 сентября, одновременно с саммитом в Сочи, во время которого Лукашенко должен вроде получить моральную, материальную и политическую поддержку России в деле удержания власти.

Совместные военные учения в Сербии (2016). Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продлится «Славянское братство-2020» аж до 25-го. На кульминацию в конце — совместный учебный разгром незаконных формирований — под Брест, возможно, приедет сам Лукашенко, если в Минске будет не слишком горячо. А вот Путин вряд ли туда соберется: практически одновременно в Астраханской области на полигоне Капустин Яр запланирован зрелищный и масштабный заключительный этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Там все будет по-взрослому: 80 тыс. (а то и больше) участников. Отработка противостояния «с вооруженными силами условного государства-противника» (типа США) и «отражение ударов средств воздушного нападения» с участием китайского и других иностранных контингентов и даже с привлечением иранских боевых кораблей на Каспии. Белоруссия также приглашена к участию в «Кавказе-2020», так что Лукашенко может и под Брестом отметиться, и поспеть на заключительный этап на полигон Капустин Яр — побыть с Путиным на смотровой площадке.

Так что все продолжается и без сербской роты. Только вот конкретно со «славянским братством» у Москвы как-то в последнее время ничего не выходит. Если в Минске все будет дальше развиваться, как сейчас, «братство» окончательно сведется к одной отдельно взятой РФ.