Обложка дня

ОТ РЕДАКЦИИ

За этот вариант проголосовали соучастники

Мы провели шокирующий эксперимент: честные выборы Лукашенко. У нас было два варианта обложки этого номера, которые отличались одной существенной деталью: наличием или отсутствием головного убора на «крепком орешке». Поэтому мы попросили проголосовать наших соучастников. Явка была феерическая: 1100 голосов за два часа. С минимальным отрывом (51,6% на 48,4%) победил вариант номер 2. Так и напечатали.

В качестве бонуса — развернутый комментарий в нашей группе для соучастников газеты в ФБ: «Первый вариант, конечно, лучше. Кепка хоть и отсылает к разнообразным африканским и латиноамериканским диктаторам и наркобаронам, однако ж добавляет деревянной голове визуальный объем в том месте, где должен быть мозг, которого нет. Однако ж оба варианта грешат одним и тем же: орех нужен пошире и прорезью вперед, чтобы выглядело ближе к реальности: «дряблый орешек» или просто жопа с усами».