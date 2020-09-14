Обложка дня

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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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Так НЕ выглядит сегодня «Новая газета». Зато мы провели честные выборы Лукашенко

Общество1 053

1 053
 
Один из вариантов обложки «Новой»

ОТ РЕДАКЦИИ

За этот вариант проголосовали соучастники

Мы провели шокирующий эксперимент: честные выборы Лукашенко. У нас было два варианта обложки этого номера, которые отличались одной существенной деталью: наличием или отсутствием головного убора на «крепком орешке». Поэтому мы попросили проголосовать наших соучастников. Явка была феерическая: 1100 голосов за два часа. С минимальным отрывом (51,6% на 48,4%) победил вариант номер 2. Так и напечатали.

В качестве бонуса — развернутый комментарий в нашей группе для соучастников газеты в ФБ: «Первый вариант, конечно, лучше. Кепка хоть и отсылает к разнообразным африканским и латиноамериканским диктаторам и наркобаронам, однако ж добавляет деревянной голове визуальный объем в том месте, где должен быть мозг, которого нет. Однако ж оба варианта грешат одним и тем же: орех нужен пошире и прорезью вперед, чтобы выглядело ближе к реальности: «дряблый орешек» или просто жопа с усами».

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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

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Теги:
письмо редактора, обложка, новая газета

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