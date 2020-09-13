Торжество питчинга

На сцене то ли психушка, то ли съемка (легко перепутать). Операторы в белых защитных костюмах снимают пациента (Артем Ткаченко), которого терпеливо расспрашивает невидимый доктора. Вменяем ли он? Может ли объяснить происходящее?

Могут ли объяснить происходящее нарядные люди, сидящие «через одного» на Открытии традиционно июньского кинофестиваля, который проводят осенью в «Зимнем дворце»? Что думают о странных отношениях с коронавирусом прилетевшие в забитом самолете в забитый отдыхающими Сочи? Фестиваль перенесен на сентябрь, хотя все и ждут вторую вспышку… возможно в сентябре. Кинематографическому пациенту на сцене снится сон-триллер, будто в «Зимнем театре» зрители исчезли, остался лишь он да президент Александр Роднянский в черных очках.

Актер Артем Ткаченко во время церемонии открытия «Кинотавра». Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Температуру меряем несколько раз в день. Маски носим в зависимости от личной ответственности. Билеты заранее бронируем. Не обнимаемся. Новая реальность? В финале пациент будет мучительно выпутываться из смирительной рубашки. У него получится.

Жюри представляли на экране с помощью их страничек в инстаграме. Председатель, режиссер Борис Хлебников, снявший фильм «Аритмия» признался: он мечтает чтобы 31-й Кинотавр запомнился не коронавирусом, а фильмами-событиями.

Живые и мертвые

Первые показы короткометражной «Панорамы» — трудно не согласиться с ее отборщиком Ириной Любарской — иллюстрируют очевидный кризис в российском короткометражном кино. В десятках киношкол снимают сотни фильмов, увы, трудно отличимых друг от друга. При этом в основном картины добротно сделаны, хорошо сняты, над ними работают гигантские группы. Но ни свежести идей, ни эстетической новизны. Есть разнообразные анекдоты. В большинстве же опусы напоминают эпизоды сериалов. Погибает любовница Егора, героя фильма «Роман», и он решает стать опекуном ее сына. Но нет. Слишком долго Егор врал всем своим близким.

«Конец войны», как значится в титрах, вроде бы снят по мотивам романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Но от романа — «робинзонады одной ссыльной семьи» — ничего не осталось. Ни атмосферы, ни подробностей быта, из которых он сшит. Лишь один эпизод про то, как урка, выпущенный Сталиным по амнистии, забивает в колодце вернувшегося с фронта офицера.

Странен киносюжет про учительницу музыки (Мадлен Джабраилова) «Рождение трагедии из звуков музыки» Раили Каримовой, которой утром муж заявил, что он гей. И теперь звуки произведений Чайковского доставляют ей физическую муку.

Показался интересным «Бубен верхнего мира» Сергея Година по одноименному раннему рассказу Пелевина. Постперестроечный мир. Таня помогает эмигрировать русским девушкам, заключающим брак с иностранцами — воскрешенными солдатами Второй Мировой войны. В основном, с немцами и финнами. В деле девушке помогает шаманка Тыймын со значком Ленина, которая с камланием и бубном пробуждает «клиента», поднимает его из мертвых. Вместо немца, она воскрешает дух советского летчика. «Как там наверху вообще?» — интересуется девушка у пришельца. «Нормально. Только все расплывчато». Снято традиционно, но сюжет спасает.

Во всем виноват Вайнштейн

Пока самым интересным фестивальным событием стал питчинг сериалов для онлайн серверов. Судя по всему, молодым кинематографистам телек уже мало интересен, впрочем, это взаимно. В жюри — руководители платформ OKKO, МТС Meдиа, Premier, Start, more.tv , IVI, Яндекс.

Мы до сих пор смотрим в основном иностранные сериалы. Но ситуация меняется буквально ежемесячно. И «Последний министр», «Эпидемия», «Чики» — в топе показов.

Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова перед открытием киносмотра. Фото: РИА Новости

Была подана 771 заявка на будущий сериал, до питчинга добрались 11. В отличие от вязкого телемыла, проекты, о которых рассказывали молодые авторы, в основном отличаются парадоксальностью, живой подачей. В них запрещенные на федеральных каналах секс, политика (в одном даже задействовано имя Навального), абьюз.

Режиссер Илья Учитель намерен рассказать невероятную реальную историю знаменитого дезертира Ивана Павленко, создавшего в сталинские времена сначала фиктивную воинскую часть, а затем и фиктивное предприятие с многомиллионной прибылью. Об очередном Бендере и том, как капитализм процветал под носом бдительных органов, поведает его многосерийный фильм «Товарищ никто».

Сериал «Коммуналка» — хоррор, а как еще изобразить ужасы и страхи сожительства чужих людей, проживающих в разные эпохи под сводами высоких потолков одной нехорошей квартиры?

«Во всем виноват Вайнштейн» — кино про болезненное желание воплощать в жизнь новые ценности и травмы. Ученица обвиняет учителя ОБЖ в насилии. Город немедленно находит врага. Жертвы и абьюзеры меняются местами.

«Супружеский долг» — взрослая история о тупике отношений, когда отдушиной становится тайная «личная жизнь». Среди референсов — бергмановские «Сцены из супружеской жизни».

В «Горемыках» куклы маются в мире людей. У кукол, проживающих в одной квартире, масса проблем. Например, в их душе моется нечистая сила. Двое фээсбэшников — куклы близнецы, отжимают у честных кукол бизнес. Слоган абсурдистского сериала: «Что нельзя людям — нужно куклам». Генеральный продюсер видео-сервиса Premier Тимур Вайнштейн сразу предложил авторам этого сумасбродства обсудить контракт.

Среди лучших — проект «Опоздавшие» о компании тридцатилетних. Про столкновение иллюзий и реальности, про возрастной кризис. Герои сериала так увлеченно жили планами на будущее, что пропустили настоящее. Зато неверная Москва уже отдалась наглым двадцатилетним, с аппетитом пожирающим каждый день — вот поэтому герои фильма и опоздали.

Победителем питчинга назвали сериал «Против всех». Герои – 12-тилетние подростки аутсайдеры. Им хочется изменить привычный ход вещей. К примеру, организовать апокалипсис. Они даже придумывают, как отравить воду в Москва-реке. Вода после их химических опытов становится значительно чище. Зато они почти решают проблему увеличения населения России, для этого надо лишь похитить «Газель» с презервативами и проколоть их. Приключенческая история об одиночестве на двоих.

Хандра ждала его на страже

Близка по духу «Опоздавшим» — «Хандра» Алексея Камынина, открывшая Конкурс. Фильм сравнивали с «Шапито шоу», «Прогулкой», даже с «Я шагаю по Москве». Трое друзей снимают квартиру в Москве. К одному приезжает бывшая невеста из Красноярска, другого регулярно лупит его девушка, третий, режиссер Леша планирует снять авторский шедевр. «Хандра» — как бы поколенческое кино. Много смешного. Например, воображаемый Андрей Тарковский в исполнении Ивана Янковского. У Тарковского есть одна история, которую никак не удается поставить.

Там латыш должен отправиться в космос, где он встретит свою бывшую жену.

Дикость этой истории изумляет собеседницу режиссера, явно не читавшую Лема. Есть в фильме множество самых горячих тем: и проблема домашнего насилия, и гендерные вопросы, и карикатура на феминистку.

Но все это в духе нынешнего КВН: себя посмешить и людям показать.

Любопытно как, в духе времени, создавалось это независимое кино. Ребята завели инстаграм под названием «Хандра». Сами себя снимали, вывешивая маленькие скетчи-сториз. Потом вместе поехали на Селигер, смотрели вечером футбол, по утрам рассказывали друг другу байки про себя, записывали на магнитофон. Потом объединили эти сюжеты в мозаику. Минкульт им отказал. Сложили бюджет из частных инвестиций. Режиссер говорит: «Для меня этот фильм ностальгический, про время, когда можно было целоваться и обниматься. И было ха-ра-шо! Мне такая хандра нужна». Фильму долго аплодировали, такая «Хандра» многим пришлась по вкусу.

«Доктор Лиза»

Кино Оксаны Карас — не фестивальное, как говорят в таких случаях, массовое, телевизионное. Покажут по НТВ. Это многое объясняет. Один день доктора Елизаветы Петровны Глинки. Как ни старалась режиссер, а все ж вышло «житие». Доктору Лизе мешают спасать, лечить, воодушевлять «бедных людей» фээсбэшники и прочие черствые циники. Зато помогают хороший чиновник и хороший оперативник. Артисты играют жирно, в духе позднего Рязанова. Отдельные бенефисы у Татьяны Догилевой, Елены Кореневой, самая искусственная роль у Сергея Сосновского, попытавшегося преобразиться в ученого, потерявшего память. В подобной истории, основанной на реальной судьбе, совсем недавних событиях — хотелось большей подлинности. Но Оксане Карас показалось правильным сделать именно актерское кино, как она объясняет, подарить зрителю встречу с большими актерами в крошечных эпизодах. Думаю, рейтинг телепоказа будет высоким.

Чулпан Хаматова дружила с Лизой Глинкой и постаралась воссоздать пластику, реакции, смех «королевы бомжей». Во время разговора с журналистами Чулпан говорила про потребность простого разговора о цементирующих моральных нормах, на которые в фильме делается акцент. Думаю, для зрителей НТВ это особенно актуально.

Режиссер на пресс-конференции затронула конкретную проблему — узловую для конфликта фильма — обезболивание онкобольных детей.

И если картина пробьет непробиваемые пиджаки депутатов, то спасибо ей.

Но есть в этом спорном фильме один бесспорный эпизод. После кошмарно трудного дня, в котором и дыхание смерти, и вынужденное преступление, и маленькая козочка для умирающего ребенка (эхо купринского «Слона») почти в полночь доктор Лиза идет одна по Крымскому мосту. Из-под пальто — подол нарядного платья. Выжатая, растраченная Золушка, не успевшая на свой бал. Страшно одинокая. Жаль, к этом финалу приклеен еще один.

После показа долго говорили в Глебом Глебовичем Глинкой, мужем Лизы. В целом он фильм принял, активно участвовал в его создании, начиная с написания сценария. Он говорит, что и в диалогах правил некоторые реплики — как могла бы сказать Лиза. Рассказывает, что она была азартная, хулиганка, не была святой. Поэтому и отвечает чиновнику на вопрос: «Зачем вы все это делаете?» — «Потому что я эгоистка». Это кино для меня мемориальное. Я благодарен душевно за то, что этот фильм есть. А самый дорогой для него момент именно тот, когда Лиза, замерзшая, идет в полночь по мосту и звонит мужу: «Глебушка, хочу к тебе в карман».

«Она так несколько раз говорила, но когда ее слова я услышал в кино, это меня разбило».