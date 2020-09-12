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№ 99 от 11 сентября 2020

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Утриш в огне

Удастся ли спасти уникальный природный заповедник. Подкаст «Что Нового?»

Общество37

Надежда ЮроваЕлизавета КирпановаВиктория Одиссонова«Новая газета»

37
 

В конце августа загорелись можжевеловые леса в заповеднике Большой Утриш в Краснодарском крае. До сих пор не ясно, был ли это поджог или несчастный случай.

В новом выпуске подкаста «Что нового» мы поговорили с корреспондентами «Новой газеты» Лизой Кирпановой и Викой Одиссоновой. Они только что вернулись из Утриша и рассказали, как живет заповедник после пожара и почему произошедшее — самая настоящая экологическая катастрофа.

Музыка: Глеб Лиманский

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Теги:
краснодарский край, пожары, заповедники, утриш

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