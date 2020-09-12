Утриш в огне

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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Общество37
Надежда ЮроваЕлизавета КирпановаВиктория Одиссонова«Новая газета»
37
В конце августа загорелись можжевеловые леса в заповеднике Большой Утриш в Краснодарском крае. До сих пор не ясно, был ли это поджог или несчастный случай.
В новом выпуске подкаста «Что нового» мы поговорили с корреспондентами «Новой газеты» Лизой Кирпановой и Викой Одиссоновой. Они только что вернулись из Утриша и рассказали, как живет заповедник после пожара и почему произошедшее — самая настоящая экологическая катастрофа.
Музыка: Глеб Лиманский
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Теги:краснодарский край, пожары, заповедники, утриш
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