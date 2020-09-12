Утриш в огне

В конце августа загорелись можжевеловые леса в заповеднике Большой Утриш в Краснодарском крае. До сих пор не ясно, был ли это поджог или несчастный случай.

В новом выпуске подкаста «Что нового» мы поговорили с корреспондентами «Новой газеты» Лизой Кирпановой и Викой Одиссоновой. Они только что вернулись из Утриша и рассказали, как живет заповедник после пожара и почему произошедшее — самая настоящая экологическая катастрофа.

Музыка: Глеб Лиманский