Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Дальний коммунизм
Впервые с начала протестов власти Хабаровска разрешили провести митинг в центре города. Фоторепортаж
Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»
Сергей МостовщиковНовая газета
В пятницу, в конце рабочей недели, в мятежном Хабаровске прошел первый разрешенный властями митинг, на котором клясть существующие порядки можно было как бы официально, стоя на трибуне с микрофонами, флагами и музыкой.
Мероприятие согласовали региональные коммунисты, им разрешили устроить негодование в центре города, на Комсомольской площади.
К семи вечера здесь собралось человек пятьсот разного возраста: были и старушки в манерных шляпках, и молодежь с телефонами и обязательными селфи. Горожане образовали подобие толпы и выслушали от дальневосточных коммунистов проклятия в адрес действующей власти и особенно ее главного символа, составляющего суть творимого в России зла, — Владимира Владимировича Путина.
Путин был публично, во всеуслышание назван чуть ли не исчадием ада, то есть причиной человеческих бед.
Главное слово, которое употребляли по отношению к нему выступавшие, — предательство.
Путин предал людей, лишил их достоинства, денег, перспективы и надежд. Все украденное он отдал своим друзьям-олигархам. Его дальнейшее правление — путь к краху. Поэтому Путина — в отставку.
Отменить антинародный закон о пенсиях. Вернуть политзаключенных и справедливость. А партию «Едро» — в помойное ведро. Все это угнетенный народ выслушал с покорным мужеством, оживившись два раза на фразах «просрали политику» и «верните Фургала». Эти соображения были встречены собравшимися одобрительными криками и аплодисментами.
С наступлением темноты крамольное поведение сменилось праздным.
Флаги и призывы очистить Россию от зла и олигархов коммунисты собрали и увезли до лучших времен, а на освободившееся место вернулись скейтеры, велосипедисты и девушки с голым пупком, вращающие горящие огни под восточную музыку.
Комсомольская площадь обрела свой привычный вид, непостижимый для тех, кому безразлична судьба Отечества: храм, памятник гражданской войне, ресторан «Гонконг» и Дом профсоюзов с надписью на фронтоне «Сильные профсоюзы — справедливое общество».
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.