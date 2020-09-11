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В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Как это происходит

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№ 99 от 11 сентября 2020

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Репортажи

Дальний коммунизм

Впервые с начала протестов власти Хабаровска разрешили провести митинг в центре города. Фоторепортаж

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Общество7

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В пятницу, в конце рабочей недели, в мятежном Хабаровске прошел первый разрешенный властями митинг, на котором клясть существующие порядки можно было как бы официально, стоя на трибуне с микрофонами, флагами и музыкой.

Мероприятие согласовали региональные коммунисты, им разрешили устроить негодование в центре города, на Комсомольской площади.

К семи вечера здесь собралось человек пятьсот разного возраста: были и старушки в манерных шляпках, и молодежь с телефонами и обязательными селфи. Горожане образовали подобие толпы и выслушали от дальневосточных коммунистов проклятия в адрес действующей власти и особенно ее главного символа, составляющего суть творимого в России зла, — Владимира Владимировича Путина.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Путин был публично, во всеуслышание назван чуть ли не исчадием ада, то есть причиной человеческих бед.

Главное слово, которое употребляли по отношению к нему выступавшие, — предательство.

Путин предал людей, лишил их достоинства, денег, перспективы и надежд. Все украденное он отдал своим друзьям-олигархам. Его дальнейшее правление — путь к краху. Поэтому Путина — в отставку.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Отменить антинародный закон о пенсиях. Вернуть политзаключенных и справедливость. А партию «Едро» — в помойное ведро. Все это угнетенный народ выслушал с покорным мужеством, оживившись два раза на фразах «просрали политику» и «верните Фургала». Эти соображения были встречены собравшимися одобрительными криками и аплодисментами. 

С наступлением темноты крамольное поведение сменилось праздным.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Флаги и призывы очистить Россию от зла и олигархов коммунисты собрали и увезли до лучших времен, а на освободившееся место вернулись скейтеры, велосипедисты и девушки с голым пупком, вращающие горящие огни под восточную музыку.

Комсомольская площадь обрела свой привычный вид, непостижимый для тех, кому безразлична судьба Отечества: храм, памятник гражданской войне, ресторан «Гонконг» и Дом профсоюзов с надписью на фронтоне «Сильные профсоюзы — справедливое общество». 

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»
Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

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Теги:
путин, кпрф, митинг, дальний восток, хабаровск

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