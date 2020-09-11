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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
С возвращением! Обложка дня
Так выглядит свежий номер «Новой газеты»
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«Новая газета»редакция
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Немецкие медики вывели Алексея Навального из искусственной комы. Он учится говорить и дышать без помощи аппарата ИВЛ. Отравленными остаются только отношения России со всем остальным миром.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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