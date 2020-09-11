Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Сюжеты
Байка Булгакова
Премьера фрагмента фильма классика анимации Андрея Хржановского на сайте «Новой»
4
Сегодня на Открытии фестиваля «Кинотавр» состоится российская премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"». Представляем премьеру фрагмента фильма «Булгаков и сапоги».
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:сталин, булгаков, хржановский, мультфильмы, анимация
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником