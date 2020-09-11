Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Отравление Навального «Новичком». Берлин передал результаты анализов политика в ОЗХО

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 99 от 11 сентября 2020

Читать номер
Сюжеты

Байка Булгакова

Премьера фрагмента фильма классика анимации Андрея Хржановского на сайте «Новой»

Культура4

4
 

Сегодня на Открытии фестиваля «Кинотавр» состоится российская премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"». Представляем премьеру фрагмента фильма «Булгаков и сапоги».

а также

Андрей Хржановский: «Наш народ верит во все, что указывается сверху». Классик анимации — о вкладе авангарда в искусство, которое не зависит от того, кто возглавляет департаменты культуры

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
сталин, булгаков, хржановский, мультфильмы, анимация

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera