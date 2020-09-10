ким — трампу. 25.12.18

Ваше Превосходительство,

Вот уже прошли 200 дней с момента исторического июньского саммита КНДР-США в Сингапуре, и год уже практически подходит к концу. Но и сейчас я не могу забыть того исторического момента, когда мне довелось крепко сжимать руку Вашего Превосходительства в том прекрасном священном месте, пока весь мир наблюдал за нами с огромным интересом. Надеюсь, когда-нибудь мне выпадет честь еще раз пережить тот день. Как я и говорил тогда, я весьма польщен возможностью установить прекрасные отношения с такой личностью, как Ваше Превосходительство.

На подходе 2019 год, нам предстоит встретиться с важнейшими проблемами, которые потребуют от нас бесконечных усилий ради высоких идеалов и целей. Как уже вполне резонно отмечало Ваше Превосходительство, на пороге нового года весь мир непременно увидит (в не столь далеком будущем),

как я и Ваше Превосходительство проведем еще одну историческую встречу, подобную сцене из фантастического фильма.

Я уже поручил своим ближайшим, наиболее надежным коллегам и соответствующим органам ускорить подготовку второкого саммита КНДР-США и готов к достижению значительных результатов с Вашим Превосходительством на следующей встрече.

И все же меня беспокоит, что, если обе стороны будут непреклонно настаивать на собственных воззрениях относително места проведения саммита, этот факт может отразиться на нас не совсем позитивно. В итоге это может также привести к потерянному времени. Поэтому мое предложение — срочно провести встречу на высоком уровне, чтобы внутренне (в частном порядке — прим. переводчика с корейского на английский) обсудить вопросы относительно места.

Надеюсь, что Ваше Превосходительство в очередной раз продемонстрирует высокий уровень решительнсти и прекрасные лидерские качество ради достижения результатов по второму саммиту с КНДР. Я всем сердцем надеюсь, что намеченные Вашим Превосходительством цели обернутся завидной плодотворностью.

Я желаю достопочтенной Первой Леди, Вашей семье и всем Вашим близким здоровья, счастья и успехов.

Искренне Ваш, с неизменным уважением к Вашему Превосходительству господину Президенту ,

Председатель Государственного совета

Корейской Народно-Демократической Республики

Ким Чен Ын

25 декабря 2018