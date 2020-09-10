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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
«Мы стоим рядом с вами в вашем деле, достойном восхищения»
Открытое письмо поддержки белорусам из Санкт-Петербурга
«Новая газета»редакция
Дорогие и родные нам белорусы!
Все эти недели после выборов 9 августа, когда взору всего мира предстали чудовищные сцены преступлений ваших властей против мирных людей, мы были и остаемся вместе с вами. Мы будем с вами и дальше, что бы ни произошло.
Мы ни на секунду не забыли о том, что мы родственные народы и обязаны вам гостеприимством и добрым к нам отношением. Сотни лет мы вместе переносили самые разные невзгоды и делили радости.
Так будет и впредь. Сегодня, завтра и всегда вы можете рассчитывать на нашу помощь и сочувствие.
Мы стоим рядом с вами в вашем достойном восхищения деле сопротивления вопиющей несправедливости и лжи. Мы слушаем вас, переживаем за вас и стараемся вам помочь. Для нас честь быть родным для вас народом. И мы надеемся им для вас и остаться. Обнимаем вас.
Жыве Беларусь!
Дмитрий Травин – экономист, журналист
Иван Любимов – экономист, журналист
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