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№ 98 от 9 сентября 2020

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«Мы стоим рядом с вами в вашем деле, достойном восхищения»

Открытое письмо поддержки белорусам из Санкт-Петербурга

Общество2

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Фото: РИА Новости

Дорогие и родные нам белорусы!

Все эти недели после выборов 9 августа, когда взору всего мира предстали чудовищные сцены преступлений ваших властей против мирных людей, мы были и остаемся вместе с вами. Мы будем с вами и дальше, что бы ни произошло.

Мы ни на секунду не забыли о том, что мы родственные народы и обязаны вам гостеприимством и добрым к нам отношением. Сотни лет мы вместе переносили самые разные невзгоды и делили радости.

Так будет и впредь. Сегодня, завтра и всегда вы можете рассчитывать на нашу помощь и сочувствие.

Мы стоим рядом с вами в вашем достойном восхищения деле сопротивления вопиющей несправедливости и лжи. Мы слушаем вас, переживаем за вас и стараемся вам помочь. Для нас честь быть родным для вас народом. И мы надеемся им для вас и остаться. Обнимаем вас.
Жыве Беларусь!

Дмитрий Травин – экономист, журналист

Иван Любимов – экономист, журналист

Делаем честную журналистику
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Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

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Теги:
поддержка, заявление, открытое письмо, беларусь

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