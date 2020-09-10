«Это борьба за человеческое достоинство»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Та часть российского населения, которая еще читает газеты и слушает новостные программы, испытывает сегодня сложные чувства: события, происходящие в Беларуси, нас очень волнуют. Есть ощущение, что мы видим картинку из нашего недалекого будущего.

Диалог между обществом и властью в нашей стране давно уже отсутствует. Действия власти слабо коррелируют с общественным мнением. Тем важнее для населения нашей страны события, происходящие сегодня в Беларуси: народ, уставший от власти архаического, непоследовательного и жестокого руководства Лукашенко, вышел на мирный протест против человека, который пытается удержать власть вопреки проигранным (о чем свидетельствуют скрываемые результаты голосования) выборам.

Мы надеемся, что белорусскому народу удастся то, чего не удается народу российскому: изменить государственную политику, попирающую принципы демократии, основанную на неуважении к гражданам страны, полном пренебрежении к общественному мнению и упорном нежелании обеспечивать интересы населения, а не только интересы правящей верхушки, пораженной корыстолюбием.

Мы смотрим на вас, белорусы, как на пример, достойный уважения и подражания.

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Мы выражаем вам свою поддержку в вашей борьбе за подлинную демократию, поддерживаем ваше требование к власти уважать граждан своей страны.

Российская власть уже разрушила те братские отношения, которые исторически сложились между Россией и Украиной, и теперь сеет раздор между Россией и Беларусью.

Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды.

Мы выражаем свою поддержку в вашей борьбе за свободу, за право, справедливость и человеческое достоинство.

Мы надеемся сохранить ваше доверие и дружбу. Мы с вами, а не с теми силовиками и карателями, которые на ваших улицах разгоняют мирные демонстрации, бьют женщин и не заботятся о том, как история оценит их сегодняшние действия.

Желаем вам успеха в вашей борьбе за человеческое достоинство.

Нам стыдно за нашу потерявшую здравый смысл и рассудок власть.

Да здравствует белорусский народ! Удачи вам, дорогие друзья, в вашем честном противостоянии с коррумпированной и бесстыдной властью.

Людмила Улицкая, писатель

Лев Пономарев, правозащитник

Валерий Борщев, правозащитник

Светлана Ганнушкина, правозащитник