«Поддержка Лукашенко со стороны России чревата потерей добрососедства»

Белорусскую оппозицию продолжают громить. Из семи участников президиума координационного совета объединения на свободе и на территории республики осталась лишь писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она обратилась к российской интеллигенции и заявила: белорусская оппозиция не готовит переворот, а призывает к общественному диалогу. В ответ на это публикуем письмо, подписанное деятелями культуры, экономистами и журналистами, призывая присоединиться к ним на платформе «Новой газеты».

Мы, граждане России, выражая солидарность с братским народом Беларуси, глубоко обеспокоены продолжающимся насилием со стороны действующей власти по отношению к белорусскому народу. Поддержка режиму А. Лукашенко со стороны России чревата утратой формировавшегося веками добрососедства и доверия между российским и белорусским народами. Урегулирование острого политического кризиса в Беларуси, который возник после президентских выборов 9 августа 2020 года, невозможно без равноправных переговоров между действующими властями и альтернативными политическими силами. Для этого необходимо освобождение из заключения всех участников политических протестов и прекращение насилия. Задача России как партнера и союзника Беларуси — всемерно способствовать скорейшему достижению этих целей. Мы убеждены, что сохранение добрососедских и дружественных отношений с Беларусью, с которой нас связывают общее происхождение и сотни лет истории, в конечном итоге возможно только при уважении со стороны России политических прав ее граждан.

Н. Акиндинова, экономист, Александр Архангельский, писатель, журналист, М. Буев, DPhil, экономика, Н. Волчкова, кандидат экономических наук, В. Гимпельсон, экономист, Е. Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор, Сергей Дашков, писатель, историк, Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого Института социальной политики, Анна Качкаева, журналист, Иван Любимов, PhD in Economics, Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Кирилл Рогов, политолог, Андрей Яковлев, кандидат экономических наук, лауреат премии им. Гайдара по экономике, Евсей Гурвич, экономист, Кирилл Харатьян, журналист и др.

Свою подпись в поддержку новой Беларуси можно поставить под петицией «Новой газеты».