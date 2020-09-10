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№ 98 от 9 сентября 2020

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Подкаст «Что Нового?»

Республика солидарности. Что происходит в Беларуси после месяца протестов

Политика2

Надежда ЮроваИрина Халип«Новая газета»

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Месяц белорусских мирных протестов — не предел. На улицы продолжают выходить десятки тысяч людей. Всех активных членов президиума Координационного совета оппозиции задержали. В новом выпуске подкаста «Что нового» Ирина Халип, наш собкор в Беларуси, помогает разобраться в последних событиях: о чем Лукашенко договорился с российскими властями, кто похитил Марию Колесникову на улицах Минска и как давно у протестов в Беларуси — женское лицо.

Музыка: Глеб Лиманский

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Теги:
что нового?, подкаст, беларусь, акции протеста, солидарность

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