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№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
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Подкаст «Что Нового?»
Республика солидарности. Что происходит в Беларуси после месяца протестов
Надежда ЮроваИрина Халип«Новая газета»
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Месяц белорусских мирных протестов — не предел. На улицы продолжают выходить десятки тысяч людей. Всех активных членов президиума Координационного совета оппозиции задержали. В новом выпуске подкаста «Что нового» Ирина Халип, наш собкор в Беларуси, помогает разобраться в последних событиях: о чем Лукашенко договорился с российскими властями, кто похитил Марию Колесникову на улицах Минска и как давно у протестов в Беларуси — женское лицо.
Музыка: Глеб Лиманский
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:что нового?, подкаст, беларусь, акции протеста, солидарность
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