Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели15 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 98 от 9 сентября 2020Читать номер
Комментарии
Женщины против Лукашенко
Стрим «Новой»: Похищение Колесниковой, выступление Тихановской в ООН и женские протесты
Политика180
«Новая газета»редакция
180
В прямом эфире мы поговорим с соорганизаторкой женской цепи солидарности у посольства Беларуси в Москве Дарьей Серенко, корреспондентом «Новой» Ириной Тумаковой, которая провела две недели в Минске, и собкором «Новой» в Беларуси Ириной Халип о том, как похищение Марии Колесниковой отразится на нынешней ситуации. Стрим проведет Ирина Воробьева. Как вы думаете, повысит ли это накал и без того обостренного протеста? Обсудим в чате трансляции.
Делаем честную журналистику
вместе с вами
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:похищения, лукашенко, колесникова, тихановская, акции протеста, беларусь
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником