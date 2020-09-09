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№ 98 от 9 сентября 2020

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Женщины против Лукашенко

Стрим «Новой»: Похищение Колесниковой, выступление Тихановской в ООН и женские протесты

Политика180

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В прямом эфире мы поговорим с соорганизаторкой женской цепи солидарности у посольства Беларуси в Москве Дарьей Серенко, корреспондентом «Новой» Ириной Тумаковой, которая провела две недели в Минске, и собкором «Новой» в Беларуси Ириной Халип о том, как похищение Марии Колесниковой отразится на нынешней ситуации. Стрим проведет Ирина Воробьева. Как вы думаете, повысит ли это накал и без того обостренного протеста? Обсудим в чате трансляции.

 

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Теги:
похищения, лукашенко, колесникова, тихановская, акции протеста, беларусь

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