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№ 98 от 9 сентября 2020

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А про талант забыли

Американская киноакадемия вводит новые стандарты для оскаровской номинации в категории «Лучший фильм»

Фото: EPA

Культура2

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«Сделан еще один шаг для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», — говорится в сообщении пресс-службы. При разработке критериев использовались в том числе стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Во всех четырех стандартах — обязательства, связанные с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками:

  • один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы;
  • не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими меньшинствами, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
  • основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
  • в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

В других номинациях правила остаются прежними. Пока… 

По логике происходящего, следующими объектами для революционных изменений станут актерские номинации. Ряд кинофестивалей уже отказываются от приза за мужскую и женскую роль, отныне они будут вручаться на гендерно-нейтральной основе. Думаю, вскоре вопросы возникнут и к ведущим церемонии. 

Жаль, что в провозглашенных новых академических «стандартах» забыли слова «талант» или «искусство». Видимо, больше они не актуальны. 

«Оскар» — противоречивая премия. С одной стороны, сама церемония отличается обычно вниманием к горячим проблемам, в том числе политическим. Вместе с тем, средний возраст членов академии весьма преклонный, поэтому так часто их решения диктуются консерватизмом.

Впрочем, не только движение Black Lives Matter, но и пандемия скорректировала правила нынешнего наградного сезона. И в качестве исключения на «Оскар» разрешено претендовать всем проектам со стрим-сервисов, для которых традиционный прокат предусмотрен не был. 

Среди очевидных претендентов — эпическая драма «Пятеро одной крови» Спайка Ли. Во-первых, режиссер — знаменитый борец за расовые права, ненавистник Трампа. На кулаках он носит золотые кастеты со словами «love» и «hate», поэтому половина его речей — веселый госпел, а вторая — яростные проклятия. К тому же он талантлив. Во-вторых, картина о возвращении ветеранов Вьетнамской войны на место боевых действий.  И наконец, в-третьих, за нее ратует самая продвинутая платформа Netflix. 

Л. М., для «Новой»

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Теги:
лгбт, меньшиства, гендерное равенство, премия, киноакадемия, оскар

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