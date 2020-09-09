Выправка офицера

Артем Файзулин на одной из акций протеста. Фото: facebook.com

Предыстория

В апреле 2013 года, в преддверии суда над Алексеем Навальным по делу «Кировлеса», офицер полиции, эксперт-криминалист Березниковского РОВД Артем Файзулин опубликовал на своей странице в фейсбуке семейное фото с плакатами: «Руки прочь от Навального», «Дело против Навального — это дело против нас».

«Сфабрикованность дела для меня как для юриста очевидна: не может быть уголовного дела о хищении без оценки ущерба. В случае с Навальным и Офицеровым так и есть. Один человек сказал: украли 16 миллионов. И дело возбудили. Хотя любой юрист знает: нельзя возбуждать такие дела без экспертизы», — объяснял он тогда свой поступок.

Спустя два месяца после публикации фото в кабинет Файзулина постучали сотрудники службы собственной безопасности МВД. Они заявили: криминалист нарушил требования Закона «О службе в органах внутренних дел», согласно которому полицейский «не должен отдавать предпочтение политическим партиям, организациям и гражданам».

Семья Файзулиных. Фото: facebook.com

За 35 дней до пенсии офицера уволили со службы «за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов».

Спустя семь лет после увольнения Артем Файзулин — известный в Березниках юрист, консультант пермского штаба Навального и конкурент единороссов на предстоящих выборах в Березниковскую гордуму.

Борьба за город

— В Березниках «Единая Россия» участвует в выборах очень формально: они выставили список из двух человек на 28 округов, а все остальные единороссы пошли самовыдвиженцами, — говорит Артем. Мы встречаемся в офисе общественной организации «Гражданский надзор».

Конкурент Файзулина по избирательному округу — главный энергетик крупнейшего предприятия города «Уралкалий» Алексей Рюмкин. С ним экс-полицейский соревновался и на прошлых выборах — в 2015 году. Артем тогда набрал 20% голосов: для победы не хватило.

— Есть определенные договоренности, я так чувствую, между промышленными предприятиями: столько-то «калийщиков» идут в думу, столько-то ависмовцев (сотрудников ВСМПО-Ависма), столько-то – от «Уралхима», — рассуждает Артем. — То есть люди просто занимают место, «Уралкалий» должен иметь какую-то квоту в городском парламенте. Рюмкин еще в 2015 году без особого стеснения говорил: «Меня попросили люди, которым я не могу отказать».

Он давал понять, что ему это не очень-то и нужно. Но в итоге все равно стал депутатом.

Вспоминая выборы 2015 года, Артем говорит: к самому голосованию у него вопросов не было, но избирательный цикл в целом назвать честным было нельзя.

— В течение всей избирательной кампании меня пытались не допустить до регистрации. В отличие от провластных кандидатов, я не имел никакого доступа к СМИ. Не имел их бюджетов, не имел их ресурсов для агитации. Я был в неравной ситуации с другими.

Уличная агитация. Фото: facebook.com

На нынешнюю кампанию Артем cмотрит с оптимизмом:

— Тогда я работал в одиночку, сейчас у нас команда. Мы занимаемся сплошным поквартирным обходом — от двери к двери. Я встречаю людей раздраженных, уставших, разочаровавшихся, людей, которые не ходят на выборы».

Файзулин отмечает: в Березниках много промышленных предприятий, но город недополучает денег.

— Это происходит потому, что депутаты, сидящие в гордуме, представляют интересы владельцев предприятий, — рассуждает он. — Хотя на самом деле всю прибыль обеспечивают рядовые жители Березников. В думе 25 послушных поднимателей рук, никаких критических вопросов. Защита бюджета — абсолютно техническая процедура. Уже при реализации бюджета выясняется, что там присутствуют какие-то немыслимые траты. Есть и другие проблемы: например, связанные с налогами. Налоги для крупных предприятий идут по самым низким ставкам, категории земель, занимаемые предприятиями, их отходами, меняются на удобные, чтобы ставки налогов не были выше, а город недополучает в связи с этим.

«Мы противостоим дурацким идеям»

Сотрудничество с «Гражданским надзором» принесло Файзулину немало громких дел. Организация, в том числе, представляет интересы березниковцев в судах против органов власти.

— Мы пытаемся противостоять дурацким идеям: вырубке городских парков, транспортной реформе, оптимизациям, — рассказывает Артем. — Еще в 2010 году основатель «Гражданского надзора» Роман Коротаев приглашал меня сотрудничать. Но я работал в органах и поэтому кроме как советами, подготовкой документов ничем помочь не мог.

Фото: facebook.com

Одно из самых громких дел, в котором участвовал Артем Файзулин, — дело о «формальдегидных домах».

«Формальдегидные дома»

Большая часть жилой застройки Березников расположена над шахтными выработками Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Ныне заброшенные шахты уходят далеко за пределы города. В 1986 году на одном из участков, расположенном в лесу за Березниками, произошел обвал грунта. Он сопровождался взрывом газов и мощными световыми вспышками. Глубина воронки составила около 20 метров. В 2007 году аналогичный провал произошел уже в самом городе: 28 июля воронка глубиной 15 метров образовалась близ фабрики технической соли «Уралкалия».

После ЧП администрация Березников построила новый жилой микрорайон «Усольский-2» для переселенцев из опасной зоны. Но через несколько лет выяснилось, что в домах серьезно превышен ПДК формальдегида, токсичного газа. Администрация уговорила добровольно переехать из ядовитых домов в маневренный фонд больше 70 семей — на условиях соцнайма. Однако житель «Усольского» Владимир Пономарев от переселения отказался и решил судиться с чиновниками, требуя, чтобы квартиру официально признали непригодной для проживания.

В штабе региональном Алексея Навального во время президентской кампании 2018-го года. Фото: facebook.com

— Мы выиграли это дело, — говорит Файзулин. — Суд признал квартиру непригодной для проживания, а Роспотребнадзор предписал администрации очистить ее от вредных веществ. Администрация даже не стала обжаловать. Спустя несколько месяцев официально весь район был признан непригодным. По идее у людей есть выбор: либо получить другое жилье, либо — компенсацию, деньги. Но денег никому не дают. Мы прошли все, вплоть до Верховного суда, и везде проиграли. Я догадываюсь, что включился административный механизм: властям не выгодно платить деньги.

Фото, которое изменило все

— Мы совместно решили выкладывать эту фотографию, — говорит жена Артема Ирина Файзулина. — Артем сказал, что будет фотографироваться за Навального, а я — что надо сниматься вместе, чтобы люди видели поддержку семьи. Максимум, чего ожидала в плане последствий для мужа, — выговора, лишения премии. Это мне казалось очень страшным. Но получилось еще хуже: его просто уволили.

— Когда меня увольняли, я видел на столах у начальников факс: полиция не сама проявила инициативу меня наказать.

Фээсбэшники потом говорили: «Твои начальники идиоты, огребли с твоим увольнением, зачем было такую волну создавать?»

Я благодарен, что меня официально уволили из-за фотографии. Если бы они меня подвели под какую-нибудь другую статью, мне бы всегда говорили: «Ты политикой-то не прикрывайся, ты уволен, потому что плохой сотрудник». А теперь я эти сканы заключения служебной проверки со спокойной душой, как только кто-то усомнится, выкладываю: читайте, уволен за это фото.

В первые дни, месяцы, год, когда я к коллегам захаживал по старой дружбе, не было ни одного человека, кто мне бы не пожал руку. Все с сочувствием относились. Всех прямо убила ситуация, что человека уволили за фото в соцсети. В полиции было много людей, которые с интересом следили за деятельностью Навального. Знаю тех, кто закрывался в служебных кабинетах и смотрел прямые трансляции по «Кировлесу». Как сейчас к нему в полиции относятся — не знаю. Давно не общался.

Сейчас жалоба Артема Файзулина на увольнение из органов по политическим мотивам ожидает первого рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Пермский край.