Подбросили билет до Мюнхена

В понедельник, 7 сентября, неизвестные похитили члена координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову в центре Минска. С тех пор прошло более 36 часов, за это время Мария ни разу не вышла на связь с соратниками. С самого начала белорусские СМИ называли это похищение задержанием, так как похожая тактика устранения оппонентов уже использовалась силовиками Лукашенко в прошлом. Во вторник стало известно, что Колесникову вместе с ее товарищами — Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым — попытались выдворить в Украину, однако Мария порвала свой паспорт и в итоге оказалась в заключении в части погранвойск. Рассказываем все, что известно о пропаже главной фигуры белорусских протестов.

Как пропали Колесникова, Кравцов и Родненков

Марию Колесникову 7 сентября примерно в 10 утра неизвестные посадили в микроавтобус с надписью «Связь» марки «Соболь» у Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении. Очевидицей произошедшего стала читательница белорусского издания Tut.by, которая и рассказала об этом.

Антон Родненков сообщил тогда, что Колесникова была в центре города по делам и начал выяснять, где она. Уже в 11 часов его телефон оказался недоступен. Член КС Максим Знак тогда сообщил о пропаже исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова и еще одного члена КС Максима Богрецова. Последний позже вышел на связь, оказалось, что с ним все в порядке.

Минская милиция около 12:00 заявила, что информацией о задержании представителей КС не располагает.

Поиски

Весь день о местонахождении Кравцова, Родненкова и Колесниковой не было ничего известно. Вечером родственники последней подали заявление в милицию. Там сказали, что оно принято и что Колесникову якобы ищут.

Пропажа лидера протеста незамедлительно вызвала международную реакцию. «Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства», —прокомментировал похищение Колесниковой глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Произошедшее осудили в МИД Литвы, Германии и Великобритании.

Переезд через границу

Первые сообщения о местонахождении членов КС стали появляться только 8 сентября утром. Белорусские госСМИ опубликовали видео о том, что Родненков и Кравцов «этой ночью сбежали за границу», Колесникова же задержана, потому что якобы «пыталась незаконно покинуть» Беларусь.

Причем первоисточником этой информации стал telegram-канал «Желтые сливы»

, который ранее также первым опубликовал записанной под давлением в кабинете главы ЦИК Беларуси заявление Светланы Тихановской с призывом прекратить протестовать.

В госпогранкомитете сначала не подтверждали задержание Колесниковой, но потом все-таки сообщили, что она задержана. На границе, как заявили в госпогранкомитете, они были около 4 часов утра.

Представитель белорусского погранведомства Антон Бычковский озвучил версию властей страны: транспорт, на котором ехали члены КС, ускорился, увидев пограничный наряд на границе, что создало «угрозу жизни военнослужащему». В этот момент Колесникова, по его словам, покинула транспортное средство.

«Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — заявил Бычковский.

Чуть позже стала появляться информация о том, что Колесникова разорвала свой паспорт на границе. Впоследствии это подтвердил и член президиума КС Павел Латушко, уверенность в том, что это произошло выразил и Максим Знак. Бычковский же утверждал, что с паспортом Колесниковой все было в порядке.

О том, что члены КС покинули Беларусь недобровольно заявили и в самом совете, а также в МВД Украины. «Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу, — сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Кремль и Лукашенко — о похищении и вывозе из страны членов КС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник предложил «дифферинцировать» похищение от законного задержания, отметив, что не знает деталей произошедшего и добавив, что

Кремль не готов признать наличие политзаключенных в Беларуси.

Лукашенко же назвал задержание Колесниковой «правильным». «Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — сказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который вместе с сотрудниками других российских госСМИ брал интервью у Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что на границе Колесникову и членов КС остановили белорусские пограничники. «Они на своем автомобиле по газам. Ее (Колесникову — ред.) то ли выбросили из машины — ну, на ходу. Ну так они втроем там были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули», — заявил Лукашенко, согласно выдержкам из интервью, которые привел RT.

При этом украинская сторона еще в 11 утра задержание Кравцова и Родненкова отрицала.

Погранслужба Украины тогда заявила, что они проходят погранконтроль в соответствии с законодательством.

Где Колесникова — до сих пор точно неизвестно

Кравцов и Родненков вышли на связь из Киева около 17:00. После 19:00 они дали пресс-конференцию, на которой подробно рассказали о произошедшем.

Их задержали 7 сентября после того, как они съездили на квартиру Марии Колесниковой и убедились, что ее там нет. На выходе со двора их затолкали в автобус люди в штатском и надели им мешки на голову.

Уже вечером Кравцову в Департаменте финансовых расследований показали некие документы, по которым против него якобы можно возбудить уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По словам Кравцова, силовики акцентировали внимание на том, что эта статья предполагает от 5 до 12 лет лишения свободы. Чтобы этого избежать, белорусские силовики заявили, что он, Родненков и Колесникова для «деэскалации» ситуации в Беларуси должны покинуть страну.

Родненков добавил, что ему угрожали тем, что он станет фигурантом дела против Кравцова, и тогда он 18 месяцев будет под стражей. На пресс-конференции подчеркивалось, что «ситуация была направлена против Колесниковой».

Колесникову к Кравцову и Родненкову подсадили уже на границе. Она сопротивлялась, а как только увидела свой паспорт — разорвала его на мелкие кусочки. Это было в нейтральной зоне. «Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину», — сказал Родненков. После этого Колесникова выбралась через окно из машины и пошла в сторону Беларуси.

В машине также был набор вещей, в том числе тесты на коронавирус, а также — авиабилеты, для Кравцова с Родненковым — в Турцию, для Колесниковой — в Вену, а затем — в Мюнхен. «Как мы понимаем, эти билеты фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим по БТ красивый сценарий про то, как мы хотели уехать, наверное, загорать в Турцию, а Мария — к себе обратно, в Германию (ранее Мария обучалась игре на барочной флейте в Штутгарте — прим.)», — сказал Родненков.

Где сейчас Мария Колесникова, члены КС точно не знают. Кравцов рассказал, что, по данным от анонимных источников, она находится в Мозырском погранотряде в Гомельской области, также он предположил, что она может быть в КГБ.

Около 22:00 во вторник telegram-канал активиста Антона Мотолько опубликовал видео, на котором кортеж из автомобилей силовых структур (включая автобусы, в которые силовики без опознавательных знаков обычно заталкивают пешеходов на митингах) въезжает в Минск. В соцсетях высказали предположение, что в одной из машин может быть Мария Колесникова, однако эта информация не подтвердилась на момент публикации заметки.