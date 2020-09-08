ФСБ и рыбьи потроха

20 сентября закончится прием заявок на квоты на прибрежный лов рыбы в Баренцевом море. Если до той поры арктическое погрануправление ФСБ не перестанет интересоваться рыбьими внутренностями, квоты могут не достаться никому — а это значит, в ближайшие месяцы Мурманск останется без свежей рыбы. Не распределить квоты могут потому, что на них никто не претендует: при нынешних требованиях ФСБ выходить в море прибрежникам бессмысленно — привычная работа теперь грозит штрафом в 300% от стоимости улова.

Новое требование пограничники выдвинули в конце августа, заявив, что любые манипуляции с пойманной рыбой на борту, «включая потрошение и обезглавливание», для прибрежников — незаконны и нарушают статью 8.17 КоАП. Потому что если рыба с головой и кишками — это просто рыба, то рыба без оных — это по версии человека с ружьем — уже «продукция, готовая к употреблению».

Запрет шкерить рыбу в море — а это именно он — делает невозможным прибрежное рыболовство. Прибрежники рыбу не морозят — только охлаждают, рейсы их коротки, всего 7–10 дней, но во что за неделю превратится невыпотрошенная рыба, легко представить.

Как видят пограничники дальнейшую работу рыбаков, неясно: ежедневно мотаться из района лова на берег?

Тогда треска и камбала, которая в некогда рыбном городе Мурманске и так дороже мяса, для покупателя вообще станет золотой. Да и невозможно это: рыбалка на Севере не такая, как в Средиземноморье, здесь от районов промысла до порта десятки и даже сотни миль, плюс шторма.

Неужто принимавший решение чиновник в своей жизни бывал лишь в курортных городках, где пойманное ночью — утром бодро продают на рыбном рынке? Здесь климат иной. Это первое. А второе — технический регламент на охлажденную рыбу предписывает улов как можно быстрее выпотрошить, чтобы не допустить порчи.

Фото: PhotoXpress

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в своем блоге пишет, что драконовское решение ФСБ совершенно неудивительно: чего-то подобного стоило ожидать после предыдущего абсурдного распоряжения — прошлогоднего запрета на производство в море консервов из печени трески. Это ведь тоже готовая продукция.

Поэтому вот уже год как капитаны приказывают бросать ценный продукт за борт.

А фирменные банки с надписью «Приготовлено в море» все реже можно встретить в магазинах. В Союзе рыбопромышленников Севера годовой ущерб от этой меры оценили в 1,2 миллиарда рублей. Против тех, у кого выкидывать рука не поднялась, возбуждены десятки дел.

Несмотря на вороха жалоб и петиций, людей продолжают штрафовать — пограничники буквально читают принятую три года назад норму закона о рыболовстве: улов прибрежников должен быть отгружен в живом, свежем или охлажденном виде. Про печень там ничего не сказано. А охлажденной ее не довезти.

Фото: PhotoXpress

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, к которому обратились мурманские рыбаки, списал конфликт на «человеческий фактор» — мол, во всем виновато излишне ретивое руководство погрануправления. Агентство даже в официальном письме предложило ФСБ впредь «учитывать позицию Росрыболовства». Что ответили на это бдительные пограничники, неведомо, но ничего в судьбе рыбаков не поменялось.

И никто не ответил на главный вопрос: какое дело пограничникам до рыбьих потрохов?

Между тем именно это ведомство, казалось бы, ответственное за охрану рубежей, много лет является главным пугалом для рыбаков. То заставит владельцев катеров из Териберки перед каждым выходом в море ездить на «проверку» в Мурманск — за 120 км бездорожья, то, дежуря на внутреннем (!) Белом море, объявит браконьерами терских поморов, то начнет, задерживая лов, тщетно искать нефтепродукты, якобы слитые с борта траулера, то примется выяснять, отчего это пойманную прибрежниками рыбу после переработки на берегу продают за границу.

С другой стороны, оно и понятно: нарушителей границы много не наберется, поэтому отчего бы не половить более жирную рыбу?

Союз рыбопромышленников Севера грозит забастовкой. «Если до 20 сентября не будет принято разумное решение, заявки на прибрежную квоту подаваться не будут. Сложившаяся ситуация может привести к разорению предприятий и отсутствию поставок рыбной продукции на территорию региона», — говорится в пресс-релизе организации. Если забастовка произойдет, это будет первым случаем в истории Мурманска, когда рыбаки откажутся ловить.