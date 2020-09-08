«Общество усложняется: крыша едет в одну сторону, а фундамент — в другую»

— Ужасно жаль, что набранный вами курс «Искусство кино: режиссура и драматургия» в магистратуре ВШЭ пришлось закрыть, говорят, чтобы не взять туда Егора Жукова. Были, наверное, среди абитуриентов талантливые ребята. Как справился с собеседованием Егор Жуков?

— Егор Жуков, как почти все поступившие, получил на собеседовании высший балл. Группа оказалась интересная, ребята очень разные, сложные, каждый абитуриент со своим бэкграундом и подходом к кинематографу. Мне жаль, что пришлось отказаться от преподавания в Высшей школе, надеюсь, у меня будут другие возможности помочь будущим режиссерам и драматургам сделать первые шаги в кино. Конечно, за два года магистратуры невозможно стать мастером, но получить инициацию вполне реально.

Егор Жуков. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Последние новости, связанные с ВШЭ, больше похожи на политический триллер. Институт избавляется от оппозиционно мыслящих преподавателей. Наверное, оставшиеся педагоги чувствуют себя некомфортно. Как вести себя в подобной ситуации? Дело же касается не только Вышки. Гранты, субсидии, дотации, бюджетные зарплаты предполагаются в обмен на лояльность. Где пределы этой лояльности?

— Не могу сказать, что эти события меня удивили или сильно обескуражили. Система давно и успешно покупает лояльность интеллектуалов — оптом и в розницу. При той почти абсолютной монополии на ресурсы, существующей в РФ, иного и быть не может. Монополия управляющей системы не выгодна обществу, она страшно ему вредит — политически, экономически, во всех сферах жизни. Однако российская власть последние восемь лет откровенно игнорирует интересы народа и формирует свою собственную, опричную историческую мифологию.

А из этой мифологии рождается ущербная и мучительная для нормального человека реальность.

Машина пропаганды и полицейского насилия не смогла бы работать без скупки «мертвых душ», то есть без скупки лояльных интеллектуалов. Чтобы контролировать общество, в том числе создателей смыслов, управляющей системе нужно стать в каждой бочке затычкой. Да, при этом они губят все живое, с носорожьим упорством вытаптывают любые ростки свободомыслия и самостоятельного творчества, но по-другому они поступать не могут — это природа «русской системы господства и подчинения», о которой писал покойный Юрий Афанасьев. Это природа Системы РФ. Глеб Павловский написал про это целую политологическую поэму (я имею в виду его книгу «Ироническая империя»). Это природа почти любого государства, которое существует исключительно за счет природных ресурсов. На эту тему рекомендую увлекательную монографию Александра Эткинда «Природа зла. Сырье и государство».

— Можно сочинить роман без оглядки на цензуру. На фильм надо найти деньги. Поэтому такое число необязательных, непонятно зачем снимаемых картин. То есть понятно зачем — ради денег. Причем профит не за счет сборов: финансирование проекта и есть игла, на которой сидит большинство кинематографистов. Можно ли в ситуации риска лишиться права на профессию требовать от кинематографистов свободного дыхания в их поступках, в их кино?

— Когда возникает тема подобного компромисса, обычно вспоминают кино советского периода. Логика такая: Софья Власовна тоже была брутальная дама, однако в СССР существовала мощная киноиндустрия (едва ли не вторая по доходности после ликероводочной промышленности), были выдающиеся мастера, получавшие престижные международные премии, ну и так далее. Иными словами, художнику хватало сил и таланта противостоять тоталитарной системе, а у нынешних деятелей кишка тонка. В этой логике сплошное лукавство.

Во-первых, вспомним длинный список загубленных судеб, начиная с Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Николая Эрдмана. Частый сценарий — запрет на профессию, потом вынужденная эмиграция. Галич, Богин, Калик, Войнович, Тарковский, Аксенов. А сколько трагических финалов! Шпаликов, Гулая, Высоцкий, Даль, Богатырев, Вампилов, Шукшин, Кайдановский. Годами не снимали Алексей Герман, Элем Климов, Сергей Параджанов, Андрей Смирнов, Александр Аскольдов, Кира Муратова.

Второе: у советского кино не было конкурентов, рынок был закрыт и для Голливуда, и для европейского кино. Телевидение было слабое, вялое — не конкурент. Интернета тоже не было, даже видеомагнитофонов не было.

Это я к тому, что ситуации несравнимы. Сегодня благодаря интернету можно посмотреть любой, самый редкий фильм, заняться самообразованием. Даже практиковаться со своим смартфоном можно и монтировать кино в компе. Конечно, это всего лишь упражнение, но без постоянной практики талант развиваться не будет. В прошлом веке таких возможностей не было.

Кроме того, хорошее кино начинается с первоклассного сценария. У нас чудовищный провал именно в этом цехе. Если сегодня не получается снимать свое кино — можно и нужно работать над кинодраматургией, собирать портфель заветных проектов. Каждый фильм — минимум год жизни. Нужно точно знать, на что ты готов потратить этот год, свое бесценное время. Идеальный сценарий пишется долго, пять-шесть драфтов, иногда на это уходит несколько лет. Не говоря о том, что режиссеру еще нужно найти своего соавтора-сценариста (если он сам не пишет) — тут очень непростая синергия.

Владимир Мирзоев. Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Недавно появилась прекрасная альтернатива Министерству культуры и Фонду кино: интернет/платформы (Яндекс, Старт, МТС) сами стали производить видеоконтент. Сегодня, как в ХIХ столетии, в мучительном симбиозе сосуществуют две России: Россия европейская, мыслящая глобально, чувствующая человечество как единое целое, информационно живущая в интернете; и Россия архаичная, загипнотизированная пропагандой, обкормленная мифологией, — эта Россия смотрит федеральные каналы и культивирует свою отсталость, почему-то считая ее непреходящей ценностью.

По-моему, для любого, кто идет путем сердца и хочет снимать свое кино, а не продавать «продукт», выбор однозначен.

Свободное дыхание в искусстве (иными словами, мастерство) — это не только дар свыше, оно обретается в постоянных трудах, творческих и личных кризисах. Короче, это путь. Но ответственность художника за полученный по наследству от родителей или свыше (как прозрение-вдохновение) дар тоже существует. В повороте этой темы есть забавный и печальный парадокс: художник готов «подписать контракт с Мефистофелем», то есть продать душу демону государства, чтобы получить деньги на свой фильм. Но когда эта продажа состоялась, снять этот фильм он уже не может — потому что его душа деформирована самим фактом продажи. В эту коллизию не верится, я понимаю, молодому рационально мыслящему человеку в нее трудно поверить — но это так, я наблюдал эту драму десятки раз. В школе мы читаем «Портрет» Гоголя, не вполне осознавая, что это архетип.

— С одной стороны, заметна радикализация протеста (Шиес, Хабаровск). С другой — многие люди творческих профессий, ученые говорят: «Мы только про искусство, политика нас по-прежнему не интересует». Насколько несвобода влияет на качество творческого поиска, науки? Возможно ли осуществиться в таких профессиях, как режиссура или драматургия, будучи несвободным.

— Государственная идеология создает табу, чтобы управлять сознанием масс. Система РФ тоталитарна в том смысле, что не видит отдельного человека, не интересуется им — ей интересна масса, пресловутое «подавляющее большинство». А интеллектуалы, выходит, это подавляемое меньшинство? Парии? Изгои в своем отечестве? Мило, не правда ли? Культура (как и наука) расколдовывает табу — в этом весь смысл культуры, смысл цивилизации. Свободное творчество — это разномыслие, и только из него возникает разнообразие вещей. Поэтому свободные страны успешны, а несвободные буксуют, тормозят на ровном месте. Или деградируют, проваливаясь в архаику, как это происходит с нашей управляющей системой. Но штука в том, что общество наше продолжает усложняться. Именно это сулит революцию: крыша едет в одну сторону, а фундамент — в другую.

— В одном из высказываний, приписанных Будде, говорится, что секрет существования заключается в избавлении от страхов: «Не бойся того, что с тобой будет, твое будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным». Как обрести этот внутренний покой в наше турбулентное время?

— Пожалуй, я не окончательно постиг этот секрет: не избавился от страхов и ежедневной тревоги за своих близких и друзей, не достиг полного просветления. Но понимаю глубину этого высказывания и утешаю себя обещанием Чехова: через двести лет в России будет другая, прекрасная, чистая жизнь. Сто двадцать уже прошло — осталось совсем немного. Мы обязательно выучим свои уроки, проанализируем свои ошибки, мы станем свободной демократической страной, привлекательной для наших соседей, удобной для жизни. И наш кинематограф будет одним из лучших в мире. Я в этом не сомневаюсь.

— Смотрим на Егора Жукова и многих его сверстников и вспоминаем мексиканскую поговорку: «Нас закапывают в землю, не зная, что мы семена». Как вам кажется, насколько новое поколение готово противостоять или смириться с надвигающимся асфальтовым катком?

— Исторически этот «асфальтовый каток» обречен. У него нет ни одного шанса трансформироваться во что-то более разумное, гуманное, а значит, жизнеспособное. Система сама, волевым напором, заблокировала свою эволюцию.

Теперь она обречена на революционный, то есть мгновенный и скачкообразный переход в новое качество.

Тот политический театр, которым нас потчуют, ничего в этом сценарии не изменит, это бег на месте. Многих молодых людей они успеют купить, кооптировать, развратить деньгами, запугать насилием. Но весь этот пещерный инструментарий не пригоден для созидания чего бы то ни было. Хотя бы сильного государства, в верности которому путинская элита клянется. На самом деле, они разрушители государства и предатели своего народа. Они служат Молоху, а не людям.

— В ваших «Этюдах о свободе» некоторые герои осознанно выбирают несвободу. В ней комфортно, тепло, как в прогретом болоте. Неопасно. Может быть, приноровиться? Снимать «милые» ретро-сериалы про советское прошлое с газировкой и мороженщицами? (Кстати, смотрю дебюты короткометражные, они в основном такие аккуратные. Словно их авторы кричат из-за экрана: «Возьмите нас, мы готовы снимать, что скажете!»)

Кадр из «Этюдов о свободе»

— Молодые люди медленно постигают связь между этикой и эстетикой. Это нормально. Тот, кто успеет понять значение этой связи, тот и выиграет в конкуренции. И получит приз. И с ним будут дружить музы.

Читайте также От Казанского университета до Вышки: 200 лет университетских чисток в России

— «Университет не может существовать в тюрьме», — утверждает политолог Борис Грозовский. Или может?

— Я согласен с Борисом. Университет как место, где формируется свободно мыслящий интеллектуал, — не может по совместительству быть тюрьмой. А диплом, конечно, и тюремная администрация может выдать. Какие проблемы? Созданный «недостаточно лояльными» и поэтому изгнанными преподавателями ВШЭ, «Свободный университет» должен стать оазисом нормы в аномальных исторических обстоятельствах. Если это произойдет, я с радостью буду там преподавать. Мой курс называется «Искусство кино: режиссура и драматургия». Как только вернусь из экспедиции, вплотную займусь набором студентов. Благо, это бесплатное образование и работа профессуры волонтерская. За последние пять лет я к этому привык…

— Что вы сейчас снимаете под Минском?

— Мини-сериал «Топи». Это оригинальный сценарий Дмитрия Глуховского. Жанр кентаврический: немного притча, немного хоррор, немного психологическая драма. Короче — страшная сказка для взрослых. Мой любимый жанр. Митя и я носились с этим сценарием восемь лет. И вот — мечты сбываются. Иногда приходится ждать долго.