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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
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Коронавирус и другие картинки мира
Лучшие снимки знаменитого международного фотофестиваля Visa pour l'image-2020
Культура139
«Новая газета»редакция
139
Во французском городе Перпиньяне до 27 сентября проходит знаменитый международный фестиваль фотожурналистики Visa pour l’image — 32-й по счету. «Новая газета», которая давно дружит с фестивалем, выбрала несколько снимков. В самой престижной номинации — Visa d’or News — победил известный итальянский военный репортер Фабио Буччиарелли. Он получил награду за репортажи о борьбе с коронавирусом в Италии. Но в подборке «Новой» — не только и не столько эта война, хоть она в этом году и изменила картину мира.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:конкурс, фотожурналистика, франция, фотография
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