«Уровень воздействия яда был слишком низким»

карточка эксперта Фото из личного архива Доктор Марк-Михаэль Блум — немецкий химик, офицер резерва войск химзащиты Бундесвера, на протяжении 15 лет занимается анализом и разработкой методов противодействия применению химического оружия. С 2012 по 2019 гг. работал в лабораториях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возглавлял лабораторию ОЗХО с 2017 по 2019 гг. В 2018 году возглавлял команду ОЗХО, расследовавшую нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери и Эймсбери (Великобритания). С 2006 по 2010 гг. работал по контракту в Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера (Мюнхен) —этот институт установил наличие следов «Новичка» в пробах крови и мочи Навального.

— Господин Блум, после официальных заявлений правительства Германии стало известно, что Алексей Навальный отравлен веществом «из группы «Новичок». Как можно трактовать данную формулировку? Это уже всем известный яд, который был использован против Скрипалей, или же какая-то малоизвестная модификация этого же нервно-паралитического агента?

— Власти Германии не раскрывали конкретное название химиката, поэтому нельзя точно сказать, было это то самое вещество или другой яд из семейства. [Создатель «Новичка»] Вил Мирзаянов и [офицер химических войск СССР, а затем активист экологического движения] Лев Фёдоров свидетельствовали, что Советский Союз разрабатывал новое поколение нервно-паралитических агентов в 1970-90х гг. в рамках программы «Фолиант». Все яды, созданные в рамках этой программы, известны нам под именем «Новичок». Это не какое-то одно вещество, а целое семейство схожих химикатов. Прошу отдельно заметить, что Россия — правопреемница СССР — никогда не подтверждала существования программы «Фолиант» или боевых отравляющих веществ «Новичок». Можно сказать, что вещества из этой группы — такие же нервно-паралитические агенты, как и «классические» представители рода вроде Зарина или «Ви-икс» [VX]. Но физические и химические свойства «Новичков» несколько отличают их от других боевых отравляющих веществ. В научной литературе очень мало информации об этих ядах.

— Может быть так, что речь идет уже о более современном «Новичке», а не о пресловутом яде с условным штампом «сделано в СССР»?

— Ну, даже если бы кто-то решил использовать отравляющие вещества, оставшиеся с советских времен, это должна быть ампула с особо чистым химикатом, которую все эти годы хранили в надлежащих условиях. Здесь не подошла бы забытая кем-то в сарае банка с «Новичком».

— Но ведь известно, что один из создателей «Новичка» Леонид Ринк в 1990-х как раз хранил ампулы у себя в гараже и продавал их московским бандитам. Возможно ли, что преступные группировки или просто не относящиеся к государству акторы могут синтезировать отравляющее вещество по попавшей к ним формуле?

— Единственное, что тут можно сказать —

обычный химик-синтетик скорее всего отравился бы сам, изготавливая «Новичок».

В таком деле требуется многолетний опыт работы с высокотоксичными веществами. Этому нельзя научиться в обычном месте. Поэтому преступники вряд ли смогли бы получить доступ к веществу.

— Значит, здесь нужна военная выучка?

— Я бы не назвал это «военной выучкой», скорее, просто опыт работы в лаборатории с чрезвычайно токсичными субстанциями. Обычно такой опыт приобретается одновременно со специальными знаниями о конкретных типах химикатов. Специалист по взрывчатке, например, может превосходно обращаться с чувствительными энергетическими материалами, но провалит задание при работе с нервно-паралитическими агентами — и наоборот.

Военные медики транспортируют Навального в Шарите. Фото: EPA

— Из дела Скрипалей мы знаем, что «Новичок» может навредить не только непосредственной «цели», но и окружающим. Алексей Навальный летел в самолете с другими пассажирами, и, если верить журналу Der Spiegel, следы яда обнаружены даже на бутылке, которую он вез с собой. Но почему нет информации о других пострадавших? Слабое действие яда, особый способ применения?

— В Великобритании случайная жертва [Дон Стерджес] погибла после того, как распылила нервно-паралитическое вещество себе на запястье из фальшивого флакона духов. Она думала, что внутри действительно был парфюм. (Британские следователи установили, что отравители Скрипалей перевозили яд во флаконе духов Nina Ricci, Стерджес и ее спутник подобрали этот флакон. — Прим.). Однако перекрестное отравление — вполне реальный риск.

То, что никто [из пассажиров самолета, в котором летел Навальный] не сообщал о симптомах поражения «Новичком», может говорить либо о слишком низком уровне воздействия яда, либо о том, что никто не контактировал с эпицентром загрязнения.

— На видеозаписях, попавших в соцсети, видны первые минуты отравления Навального — он кричит от боли, при этом остается в сознании. Все это немного отличается от случившегося со Скрипалями. Это что-то говорит о примененном веществе?

— Прошло довольно много времени между тем, как Скрипали подверглись воздействию яда и потеряли сознание, а полицейский Ник Бейли, который также отравился «Новичком», насколько мне известно, вообще не терял сознание. Но, надо сказать, он получил гораздо меньшую дозу. Различающиеся симптомы отравления — не редкость. Это можно объяснить разницей в уровнях воздействия вещества или степени попадания его в организм.

онлайн Полная хроника отравления Навального

— Делом Навального в Германии занимается Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера — довольно секретное заведение. Чуть больше 40 сотрудников, почти никакой информации о том, чем институт занимался до случившегося с Навальным, сама лаборатория постоянно находится в прямом контакте с высшими эшелонами власти… Можете что-то рассказать о деятельности этого заведения?

Военнослужащие в Академии медико-санитарной службы Бундесвера. Фото: EPA

— Этот институт сертифицирован ОЗХО для анализа аутентичных проб. Они публикуют результаты работы в научной литературе, деятельность института также оценивал Совет по науке при правительстве ФРГ. Поэтому не могу сказать, что заведение работает под грифом «совершенно секретно». О двух российских лабораториях в списке ОЗХО тоже мало кто знает. (Речь идет о сертифицированных организацией лабораториях НИИ ГПЭЧ и Военного университета РХБЗ. — Прим.). Институт Бундесвера публиковал очень хорошую статью о биомедицинских доказательствах применения зарина в Сирии в 2013 году. Это просто золотой стандарт аналитических методов в данном конкретном случае.

— Отравление Навального произошло на территории России, поэтому в правовом смысле у Евросоюза, даже при желании провести расследование, связаны руки — не юрисдикция Брюсселя, это понятно. Но использование химического оружия в любой точке мира — уж точно забота ОЗХО. Стоит ли ожидать реакции Гааги?

— ОЗХО может вступить в игру, если получит запрос от государства-участника организации.

Если делом займется Гаага, совершенно точно будет проведен независимый анализ проб биоматериала [Навального] в еще как минимум двух лабораториях.

Это, конечно, позволит больше удостовериться в правильности выводов, но, думаю, национальная полиция [России или Германии] проведет расследование независимо от того, будет ли при этом участвовать ОЗХО.