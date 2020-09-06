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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
П е р в ы й:
Привет, Берлин! Их бин Варшава.
Глобальный мир пошел на слом.
Одна Россия — сверхдержава.
Давай им как-нибудь насрем?
В т о р о й:
Давай! Я лопаюсь от злобы,
Смотря на их успех и прыть.
Ведь мы такие русофобы,
Что хуже нас не может быть!
П е р в ы й:
Какой прекрасный разговорец
Мы обеспечили себе —
Как будто лично Юнна Мориц
Его повесила в ФБ!
В т о р о й:
Давай мы мерзостно поступим,
Чтоб разломился русский щит...
Но там же есть Владимир Путин —
Он с ходу нас разоблачит.
П е р в ы й:
А мы с тобой его подставим
Перед ЕСом и ООН.
Давай Навального отравим,
И все решат, что это он.
В т о р о й:
Да! Лешу мы уконтрапупим,
И это будет вери гуд,
А все подумают, что Путин,
И сразу санкции введут.
П е р в ы й:
Не оценить такого факта
Не смогут чуждые скоты.
Но ваш акцент знаком мне как-то.
Рыгорыч, ты?
В т о р о й:
Володя, ты?
П е р в ы й:
Скажи, с чего бы это, Вова,
Пропагандистский номер наш
Мы сочиняем так хреново?
В т о р о й:
А для кого стараться, Саш?
Они нам — мирные протесты
И минский их видеоряд,
А мы им — пытки и аресты,
И все спасибо говорят.
П е р в ы й:
Да, милый друг! С таким протестом
Я и десятый срок приму...
Но что мне делать с этим текстом?
В т о р о й:
Отдашь Мишустину.
П е р в ы й (потрясенно):
Кому?!
В т о р о й (терпеливо):
Ты скажешь: это, мол, прослушка,
Добавь шумов для красоты,
И Трамп поверит — потому что
Он не умней, чем я и ты.
П е р в ы й:
Прости, Володь, но от такого
Весь мир решит, что я кретин.
Хотим ли мы такого, Вова?
В т о р о й:
О да, мы этого хотим.
Мы сверхдержава, мы едины,
И только в этом наш оплот —
Что все друзья у нас кретины,
Плюс также армия и флот.
П е р в ы й:
Володь! Мне даже как-то странно,
Но коль судить по новостям,
То мы с тобой не два тирана,
А Слепаков и Галустян,
А «Наша Раша» — наша крыша.
В т о р о й:
Я так и знал, что ты умен.
П е р в ы й:
Так ты узнал меня, о Миша?
В т о р о й:
Да, я узнал тебя, Семен.
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